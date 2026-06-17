Bệnh viện Đa khoa Thái Hòa: Bệnh viện thông minh vì sức khỏe cộng đồng

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao, Bệnh viện Đa khoa Thái Hòa (BVĐK Thái Hòa) không ngừng đầu tư về cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, trang thiết bị và công nghệ quản lý nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, với phương châm lấy người bệnh làm trung tâm, hướng đến sự hài lòng, an toàn và hiệu quả điều trị cho từng bệnh nhân.

Bệnh viện Đa khoa Thái Hòa vì sức khỏe cộng đồng ẢNH:T.N

Mô hình bệnh viện thông minh, hiện đại

BVĐK Thái Hòa được xây dựng theo định hướng bệnh viện thông minh, ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình tiếp nhận, khám bệnh, chỉ định cận lâm sàng, trả kết quả và quản lý điều trị. Việc ứng dụng hệ thống quản lý hiện đại giúp rút ngắn thời gian chờ đợi, nâng cao hiệu quả phối hợp chuyên môn và mang lại trải nghiệm thuận tiện hơn cho người bệnh. Đặc biệt, khu điều trị nội trú được trang bị hệ thống lạnh trung tâm hiện đại, tạo môi trường điều trị mát mẻ, sạch sẽ, thoải mái và thân thiện, góp phần hỗ trợ quá trình hồi phục sức khỏe của người bệnh.

Khám chữa bệnh đa chuyên khoa

Bệnh viện tiếp nhận khám và điều trị ngoại trú, nội trú với nhiều chuyên khoa như: nội tổng hợp, tim mạch, nội tiết - đái tháo đường, nhi khoa, ngoại tổng quát, ngoại tiết niệu, chấn thương chỉnh hình, tai mũi họng, răng hàm mặt, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm…

Bên cạnh đó, bệnh viện còn triển khai nhiều dịch vụ khám bệnh thiết thực, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng của người dân, bao gồm: khám sức khỏe tổng quát định kỳ cho cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp; khám tầm soát bệnh lý tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu; khám và quản lý bệnh đái tháo đường, bệnh tuyến giáp, rối loạn nội tiết; khám tiêu hóa, gan mật, dạ dày - đại tràng; khám cơ xương khớp, đau cột sống, thoái hóa khớp, thoát vị đĩa đệm; khám tiết niệu, sỏi thận, sỏi niệu quản, bệnh lý tuyến tiền liệt; khám nhi khoa, theo dõi sức khỏe trẻ em, tư vấn dinh dưỡng; khám tai mũi họng, viêm xoang, viêm họng, viêm amidan; khám răng hàm mặt, tư vấn chăm sóc răng miệng; khám chấn thương chỉnh hình, đau khớp, gãy xương, chấn thương thể thao; khám tiền phẫu, theo dõi sau phẫu thuật và tái khám chuyên khoa; gói khám tầm soát sức khỏe theo độ tuổi, giới tính và yếu tố nguy cơ.

Đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế của bệnh viện luôn tận tâm, chuyên nghiệp, chú trọng tư vấn, giải thích rõ ràng và đồng hành cùng người bệnh trong suốt quá trình khám chữa bệnh.

Bệnh viện hướng tới mục tiêu trở thành địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy của người dân Ninh Thuận cũ, khu vực Nam Trung bộ và các tỉnh lân cận ẢNH:T.N

Hệ thống CT Scan 128 lát cắt hiện đại

Bệnh viện được trang bị hệ thống CT Scan 128 lát cắt thế hệ mới, hỗ trợ chẩn đoán nhanh chóng và chính xác nhiều bệnh lý phức tạp như: chụp mạch vành đánh giá bệnh động mạch vành; chụp mạch máu não; chụp mạch chi dưới; chẩn đoán đột quỵ não; khảo sát gan mật tụy, bệnh lý tiêu hóa, lồng ngực và ổ bụng.

Việc sở hữu hệ thống CT hiện đại giúp người dân được tiếp cận các kỹ thuật chẩn đoán tiên tiến ngay tại địa phương, góp phần giảm nhu cầu chuyển tuyến và hỗ trợ bác sĩ đưa ra hướng điều trị kịp thời.

Bệnh viện hướng tới mục tiêu trở thành địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy của người dân Ninh Thuận cũ, khu vực Nam Trung bộ và các tỉnh lân cận ẢNH:T.N

Hệ thống MRI 1,5 Tesla phục vụ chẩn đoán chuyên sâu

BVĐK Thái Hòa đầu tư hệ thống cộng hưởng từ MRI 1,5 Tesla hiện đại, hỗ trợ chẩn đoán các bệnh lý thần kinh, đột quỵ não, bệnh lý cột sống, thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống, cơ xương khớp, chấn thương thể thao, bệnh lý phần mềm và khớp.

MRI giúp phát hiện sớm tổn thương, đánh giá chi tiết cấu trúc mô mềm và hỗ trợ nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh.

Phẫu thuật nội soi hiện đại - Điều trị hiệu quả các bệnh lý ngoại khoa

BVĐK Thái Hòa sở hữu phòng mổ hiện đại cùng hệ thống phẫu thuật nội soi tiên tiến, đáp ứng nhu cầu điều trị nhiều bệnh lý ngoại khoa. Các phẫu thuật được thực hiện bởi đội ngũ bác sĩ chuyên khoa Ngoại tổng quát được đào tạo bài bản, bao gồm: phẫu thuật sỏi mật; phẫu thuật gan mật tụy; phẫu thuật trĩ bằng phương pháp Longo; phẫu thuật dạ dày, đại trực tràng, thoát vị bẹn và các phẫu thuật cấp cứu ngoại khoa.

Việc ứng dụng kỹ thuật nội soi giúp giảm đau, giảm mất máu, rút ngắn thời gian nằm viện và giúp người bệnh phục hồi nhanh hơn.

Bệnh viện không ngừng đầu tư về cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, trang thiết bị và công nghệ quản lý ẢNH:T.N

Điều trị bệnh lý tiết niệu bằng công nghệ Laser công suất cao

Bệnh viện đầu tư hệ thống Laser công suất 100 W cùng các trang thiết bị nội soi tiết niệu hiện đại, phục vụ điều trị các bệnh lý đường tiết niệu bằng kỹ thuật cao với sự hỗ trợ chuyên môn của các chuyên gia đến từ Khánh Hòa và TP.HCM.

Các kỹ thuật triển khai gồm: tán sỏi laser nội soi, tán sỏi thận bằng ống soi mềm, tán sỏi niệu quản, điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt và các bệnh lý tiết niệu phức tạp. Người bệnh được tiếp cận phương pháp điều trị ít xâm lấn, giảm đau và rút ngắn thời gian hồi phục.

Hệ thống C-Arm phục vụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình

Bệnh viện trang bị hệ thống C-Arm kỹ thuật số hiện đại trong phòng mổ, hỗ trợ phẫu thuật viên quan sát chính xác trong quá trình phẫu thuật. Hệ thống này giúp nâng cao hiệu quả điều trị các bệnh lý gãy xương, chấn thương chi, kết hợp xương, chỉnh hình và các phẫu thuật cơ xương khớp khác.

Hệ thống xét nghiệm đồng bộ, chính xác

Bệnh viện được đầu tư hệ thống xét nghiệm hiện đại gồm: sinh hóa, huyết học, đông máu, miễn dịch, nước tiểu và các xét nghiệm chuyên sâu phục vụ chẩn đoán, theo dõi điều trị. Kết quả xét nghiệm được kết nối đồng bộ với hệ thống quản lý bệnh viện, hỗ trợ bác sĩ đưa ra quyết định điều trị nhanh chóng, chính xác.

Hệ thống MRI 1,5 Tesla phục vụ chẩn đoán chuyên sâu ẢNH:T.N





Cam kết vì sức khỏe cộng đồng

Với phương châm "Khách hàng hài lòng - Chúng tôi hạnh phúc", BVĐK Thái Hòa không ngừng đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng chuyên môn và phát triển nguồn nhân lực nhằm mang đến dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương.

Sau hơn 23 năm hoạt động, tiền thân là Phòng khám Đa khoa Thái Hòa, BVĐK Thái Hòa luôn chú trọng xây dựng đội ngũ chuyên gia, bác sĩ giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm và có phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Bệnh viện hướng tới mục tiêu trở thành địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy của người dân Ninh Thuận cũ, khu vực Nam Trung bộ và các tỉnh lân cận, góp phần giảm tải cho tuyến trên và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Bệnh viện Đa khoa Thái Hòa

Địa chỉ: 93-95 Ngô Gia Tự, P.Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại chăm sóc khách hàng: 0259.3824509 hoặc 0792.191.226