Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh - Khẳng định vị thế bệnh viện chất lượng cao

Sứ mệnh "Tận tâm từ những điều nhỏ nhất"

Từ khi chính thức đi vào hoạt động, TTH Vinh không ngừng đổi mới để mang đến cho người dân trải nghiệm y tế tốt nhất. Bệnh viện hiện đang vận hành hơn 10 chuyên khoa chủ lực, trong đó nổi bật gồm:

Sản - HTSS với dịch vụ sinh trọn gói chất lượng cao

Ngoại khoa với nhiều kỹ thuật phẫu thuật phức tạp

Tai Mũi Họng, Da liễu, Nhi khoa, Nội khoa, Mắt, Y học cổ truyền, Hồi sức cấp cứu…

Mỗi bệnh nhân đến khám đều được đồng hành từ khâu tiếp nhận, thăm khám cho đến điều trị, với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. Đây cũng là giá trị nhân văn TTH Vinh luôn theo đuổi trong hành trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Đầu tư công nghệ - Khẳng định chất lượng chuyên môn

Trong những năm gần đây, bệnh viện liên tục nâng cấp trang thiết bị theo tiêu chuẩn các bệnh viện lớn trong nước và khu vực:

Hệ thống siêu âm 4D - 5D phục vụ Sản khoa

Các hệ thống mổ nội soi hiện đại cho Ngoại khoa

Máy Phaco tiên tiến trong điều trị đục thủy tinh thể

Phòng mổ vô khuẩn theo chuẩn quốc tế

Nhờ vậy, TTH Vinh trở thành địa chỉ tin cậy của hàng nghìn bệnh nhân mỗi tháng.

Bước sang giai đoạn phát triển mới, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh đang hoàn thiện những khâu cuối cùng của tòa nhà bệnh viện mới, dự kiến khai trương trong năm 2026. Công trình được kỳ vọng trở thành tổ hợp y tế hiện đại hàng đầu Bắc Trung bộ, với thiết kế sang trọng, tối ưu công năng và thân thiện với bệnh nhân. Điểm nhấn nổi bật của diện mạo mới:

Tòa nhà quy mô lớn, khang trang, theo chuẩn bệnh viện đa khoa quốc tế

Hệ thống phòng bệnh tiện nghi, tăng số giường và mở rộng các khoa điều trị

Khu sinh - HTSS mới hiện đại với trung tâm chăm sóc mẹ & bé theo chuẩn quốc tế

Trung tâm phẫu thuật công nghệ cao, mở rộng các chuyên khoa Ngoại, Mắt, Tai Mũi Họng, Tim mạch…

Công trình này là minh chứng cho nỗ lực của Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh trong việc mang đến cho người dân Nghệ An một môi trường khám chữa bệnh văn minh - hiện đại - dễ tiếp cận.

Đồng hành cùng cộng đồng Nghệ An

Không chỉ tập trung chuyên môn, TTH Vinh còn tích cực triển khai các chương trình cộng đồng:

Lớp học tiền sản miễn phí hằng tháng

Khám sức khỏe học đường

Truyền thông phòng bệnh

Khám từ thiện tại các địa phương vùng sâu vùng xa

Các hoạt động vì phụ nữ và trẻ em

Với phương châm "Vì một ngành y khoa Việt Nam phát triển - một cộng đồng khỏe mạnh" Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh cam kết luôn đặt sức khỏe người dân lên trên hàng đầu và luôn luôn mang lại những giá trị thiết thực nhất cho cộng đồng và xã hội.

Thông tin liên hệ:

Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh

Địa chỉ: Số 105 Lý Thường Kiệt, Thành Vinh, Nghệ An

Hotline: 0948 95 66 22

Fanpage: https://www.facebook.com/benhvienTTHVINH/