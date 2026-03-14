Bệnh viện Đại học Phenikaa phát triển hệ sinh thái đa chuyên khoa chuẩn quốc tế

PhenikaaMec cũng là đơn vị tiên phong xây dựng mô hình hệ thống y tế hàn lâm chuẩn mực quốc tế, kết hợp chặt chẽ giữa điều trị lâm sàng, nghiên cứu khoa học và đào tạo y khoa, hướng tới nâng cao chất lượng dịch vụ, mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cộng đồng.

Mô hình phối hợp liên chuyên khoa: Nền tảng điều trị toàn diện và cá thể hóa

Tại Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec), mô hình phối hợp liên chuyên khoa đang trở thành nền tảng quan trọng trong chiến lược phát triển hệ sinh thái y tế theo chuẩn quốc tế. Với 29 chuyên khoa đang hoạt động, bệnh viện tổ chức khám chữa bệnh theo cơ chế kết nối chặt chẽ giữa các chuyên khoa để cùng tham gia đánh giá và điều trị cho người bệnh.

Bệnh viện Đại học Phenikaa có diện tích gần 90.000 m², quy mô gần 800 giường nội trú và năng lực tiếp nhận hơn 2.000 lượt khám mỗi ngày

Cách tiếp cận này đặc biệt hiệu quả trong những bệnh lý phức tạp như tim mạch, ung bướu, rối loạn chuyển hóa hay các thai kỳ nguy cơ cao - những trường hợp cần sự phối hợp giữa nhiều chuyên khoa để đảm bảo an toàn và hiệu quả điều trị. Nhờ sự liên kết chuyên môn chặt chẽ, người bệnh được thăm khám toàn diện, xây dựng phác đồ điều trị cá thể hóa, phù hợp với thể trạng và tình trạng sức khỏe riêng của từng người.

Hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe khép kín: Tối ưu hành trình khám chữa bệnh

Bệnh viện Đại học Phenikaa xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe khép kín - nơi toàn bộ hành trình khám chữa bệnh được kết nối liền mạch trong một hệ thống thống nhất. Trong hệ sinh thái này, người bệnh có thể tiếp cận đầy đủ các dịch vụ y tế quan trọng như: Khám và tư vấn ban đầu, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, phẫu thuật và can thiệp chuyên sâu, điều trị nội trú, phục hồi chức năng, theo dõi và quản lý sức khỏe sau điều trị. Việc tích hợp toàn bộ các dịch vụ trong một hệ thống đồng bộ giúp rút ngắn thời gian chờ đợi và gia tăng hiệu quả.

Hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện Đại học Phenikaa hoạt động theo hướng kết nối toàn diện giữa các khoa phòng. Hồ sơ bệnh án, kết quả xét nghiệm và dữ liệu chẩn đoán được chia sẻ trong hệ thống, giúp bác sĩ nhanh chóng tiếp cận thông tin và đưa ra quyết định lâm sàng chính xác. Nhờ đó, người bệnh không cần phải di chuyển giữa nhiều cơ sở y tế khác nhau mà vẫn có thể tiếp cận đầy đủ các dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao trong cùng một hệ thống.

PhenikaaMec triển khai bệnh án điện tử góp phần số hóa toàn bộ quy trình quản lý và chăm sóc người bệnh

Công nghệ y tế hiện đại và hệ thống quản lý chất lượng chuẩn quốc tế

Bệnh viện Đại học Phenikaa sở hữu nhiều công nghệ y học hiện đại, trong đó nổi bật là hệ thống chụp cộng hưởng từ (MRI) và chụp cắt lớp vi tính (CT) giúp phát hiện sớm nhiều bệnh lý phức tạp ngay từ giai đoạn đầu. Trong lĩnh vực ung bướu và y học hạt nhân, các thiết bị như PET/CT, SPECT hỗ trợ chẩn đoán chính xác, theo dõi tiến triển bệnh cũng như đánh giá hiệu quả điều trị. Bên cạnh đó, hệ thống can thiệp mạch và xạ trị hiện đại cho phép điều trị nhiều bệnh lý tim mạch và ung thư bằng các phương pháp ít xâm lấn, giúp rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh.

Năm 2025, Bệnh viện Đại học Phenikaa được Tổ chức Chứng nhận BSI Việt Nam cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 - một trong những tiêu chuẩn quản lý chất lượng uy tín hàng đầu thế giới. Đây là bước tiến quan trọng trong hành trình chuẩn hóa hệ thống quản trị và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế của bệnh viện.

PhenikaaMec nhận chứng nhận ISO 9001:2015 - Khẳng định chất lượng quốc tế trong quản lý và dịch vụ y tế

Đội ngũ chuyên gia đa lĩnh vực và nền tảng nghiên cứu y khoa

Tại Bệnh viện Đại học Phenikaa, đội ngũ bác sĩ và chuyên gia được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm thực hành lâm sàng và thường xuyên cập nhật các tiến bộ y học mới. Sự kết hợp giữa nhiều chuyên ngành giúp bệnh viện triển khai các kỹ thuật chuyên sâu và mang lại nhiều cơ hội điều trị tối ưu cho người bệnh.

Đặc biệt, bệnh viện được phát triển theo mô hình "viện - trường", kết nối chặt chẽ giữa hoạt động khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Mô hình này tạo ra môi trường học thuật y khoa toàn diện, nơi các bác sĩ vừa thực hành lâm sàng, vừa tham gia nghiên cứu và tiếp cận những tiến bộ y học mới trên thế giới. Nhờ đó, hệ sinh thái y tế tại Bệnh viện Đại học Phenikaa không chỉ mang đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của khoa học y học và đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng trong tương lai.

TS. BS Nguyễn Thị Sim - Phó Tổng Giám đốc Bệnh viện Đại học Phenikaa kiêm Phó hiệu trưởng Trường Y - Dược Phenikaa trực tiếp hướng dẫn 1:1 cho sinh viên

Với định hướng phát triển hệ sinh thái đa chuyên khoa khép kín theo tiêu chuẩn quốc tế cùng với kiến tạo hệ thống y tế hàn lâm, Bệnh viện Đại học Phenikaa đang dẫn đầu xu hướng cải tiến mô hình y tế hiện đại - nơi chuyên môn, công nghệ và quản trị chất lượng được kết hợp chặt chẽ để mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, an toàn và bền vững cho cộng đồng.