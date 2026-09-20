Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng khánh thành, vận hành theo mô hình viện - trường

Sáng 20.9, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, đã đến thăm và chúc mừng Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng nhân dịp khánh thành. Phó Thủ tướng đã gặp gỡ, chúc mừng, động viên đội ngũ thầy thuốc, cán bộ nhân viên, giảng viên, sinh viên và thăm hỏi người bệnh đang điều trị tại đây.



Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị đã xác định sức khỏe là quý giá nhất, là nền tảng quan trọng nhất cho hạnh phúc của con người, cho sự tồn vong của dân tộc và sự phát triển thịnh vượng của đất nước. Trong khi đó, Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị đã đặt mục tiêu đưa TP.HCM trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe hiện đại của khu vực ASEAN.

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại sự kiện khánh thành Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng ẢNH: H.B

"Theo đó, một bệnh viện đại học ra đời từ nguồn lực xã hội là minh chứng sống động cho thấy chủ trương của Đảng đang đi vào cuộc sống bằng những công trình cụ thể, thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân", Phó thủ tướng chia sẻ.

Theo Phó thủ tướng Lê Tiến Châu, mô hình nghiên cứu trường đại học - bệnh viện đáp ứng đúng yêu cầu của Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về thúc đẩy hợp tác công tư trong lĩnh vực y tế. Ngoài ra, đây là bệnh viện tư nhân có định hướng chất lượng cao, kỹ thuật chuyên sâu, được đầu tư bài bản, có tiềm năng phát triển ngang tầm khu vực và quốc tế.

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu thăm hỏi người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng ẢNH: H.B

Bệnh viện đại học tư thục tiên phong tại TP.HCM

Tham dự lễ khánh thành, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ sự vui mừng trước một công trình y tế mới của TP.HCM do một tập đoàn kinh tế tư nhân đầu tư, gắn liền với một cơ sở giáo dục đại học đào tạo khối ngành sức khỏe. Đây là minh chứng sinh động cho thấy chủ trương của Đảng đang đi vào cuộc sống bằng những công trình cụ thể, phục vụ trực tiếp người dân.

"Tôi rất tâm đắc với thông điệp của bệnh viện 'Y học thông minh - Phụng sự trong yêu thương' và mong rằng tập thể bệnh viện giữ trọn 2 điều đó. Đồng thời phát huy thế mạnh mô hình bệnh viện trường, tham gia cùng thành phố phát triển y tế chuyên sâu, đa tầng, đa cực, chuẩn hóa chất lượng, từng bước tiếp cận tiêu chuẩn quốc tế", Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ.

Giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Phạm Văn Lình - Hiệu trưởng, Giám đốc Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng, cho biết bệnh viện được thiết kế và xây dựng ban đầu với gần 40.000 m2 sàn, quy mô thiết kế 350 giường. Tại thời điểm hiện nay, bệnh viện đưa vào sử dụng với quy mô tạm thời 170 giường. Bệnh viện có 28 khoa, 2 đơn vị chuyên môn, 18 phòng khám và các phòng ban chức năng khác phục vụ cho công tác quản lý, vận hành bệnh viện. Mô hình viện - trường bước đầu đã tạo nên sức mạnh tổng hợp từ nguồn lực của trường và nguồn lực của bệnh viện trong các hoạt động chuyên môn.

"Mô hình viện - trường không thể chỉ là sự kết hợp mang tính hình thức. Bởi khi giảng đường gắn với bệnh viện, tri thức gắn với thực tiễn, người học có điều kiện học tập tốt hơn, người thầy có môi trường để đào tạo và nghiên cứu tốt hơn và người bệnh có cơ hội được chăm sóc sức khỏe với chất lượng ngày càng cao", giáo sư Phạm Văn Lình chia sẻ.