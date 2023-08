Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM khai trương phòng khám tim bẩm sinh người lớn

Với đội ngũ bác sĩ là các chuyên gia, giảng viên trong lĩnh vực tim mạch, phòng khám tim bẩm sinh người lớn BV ĐHYD TP.HCM là nơi tiếp nhận khám chuyên sâu, thực hiện các xét nghiệm cần thiết và theo dõi chặt chẽ người bệnh tim bẩm sinh đã được can thiệp hoặc phẫu thuật, giúp giảm tỷ lệ nhập viện, phòng ngừa bệnh diễn tiến nặng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.



Phòng khám tim bẩm sinh người lớn sẽ do các bác sĩ của Trung tâm Tim mạch phụ trách BVCC

Cụ thể, phòng khám tim bẩm sinh người lớn BV ĐHYD TP.HCM chuyên khám và điều trị các bệnh lý tim bẩm sinh người lớn như:

Tứ chứng Fallot, nhóm bệnh thân nón, teo van động mạch phổi... đã được can thiệp và phẫu thuật, nhất là khi có hở van động mạch phổi và suy tim phải. Theo dõi bệnh tim một thất có hay chưa làm phẫu thuật Fontan, khi trên 18 tuổi.

Các bệnh lý tim bẩm sinh khác cần theo dõi suốt đời: Thông liên nhĩ, còn ống động mạch, thông liên thất còn vấn đề tồn lưu phải theo dõi, hẹp eo động mạch chủ, kênh nhĩ thất, các bất thường van tim bẩm sinh, van động mạch chủ hai mảnh...

Các bệnh tim bẩm sinh phức tạp có hoặc chưa có điều trị: Bệnh lý Ebstein, chuyển vị đại động mạch có sửa chữa, teo van động mạch phổi có hay không kèm theo thông liên thất...

Các bệnh lý mô liên kết, bệnh lý di truyền khi người bệnh trên 18 tuổi: Hội chứng Marfan, hội chứng Turner, hội chứng Ehlers-Danlos, hội chứng Di Geogre, hội chứng Noonan, hội chứng Williams, hội chứng van động mạch chủ hai mảnh..., bệnh tăng áp phổi liên quan đến bệnh tim bẩm sinh.

Các người bệnh đã được phẫu thuật hoặc can thiệp có dụng cụ trong tim cần theo dõi: Stent, dụng cụ bít lỗ thông, coil, ống nối có van...



TS-BS Cao Đằng Khang khám cho người bệnh tại phòng khám tim bẩm sinh người lớn BVCC

Theo TS-BS. Cao Đằng Khang, Trưởng khoa Phẫu thuật Tim trẻ em BV ĐHYD TP.HCM, bệnh tim bẩm sinh người lớn bao gồm những bất thường cấu trúc tim đã hình thành từ trong bào thai, đã biết hoặc chưa được chẩn đoán ở đối tượng người trưởng thành. Tình trạng này có thể dẫn đến thay đổi chức năng tim và hoạt động các van tim, gây tắc nghẽn dòng máu hoặc có dòng máu chảy hướng bất thường trong tim, có thể kèm giảm mức oxy máu đi nuôi cơ thể.

Bệnh tim bẩm sinh có nhiều mức độ từ nhẹ đến nặng. Tùy thuộc vào kiểu hình dị tật và mức độ nặng mà người bệnh có thể có hoặc không có triệu chứng cho đến tận tuổi trưởng thành. Đa số các tật tim bẩm sinh nặng, phức tạp sẽ biểu hiện triệu chứng từ sau sinh hoặc thời thơ ấu, em bé được chẩn đoán và điều trị sớm. Một số bệnh tim bẩm sinh chưa gây ra triệu chứng lúc nhỏ, người bệnh không nhận ra triệu chứng của mình hoặc một số người đã được điều trị phẫu thuật từ lúc còn nhỏ. Tuy nhiên những biểu hiện bệnh hoặc ảnh hưởng của bệnh còn diễn tiến cho đến lúc trưởng thành.

Hiện nay, những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị đã giúp cải thiện tiên lượng của những người bệnh mắc tim bẩm sinh. Hơn 90% người bệnh đã được điều trị từ nhỏ và sống đến tuổi trưởng thành. Tuy nhiên, đa số các bệnh tim bẩm sinh thường phải được theo dõi nhiều năm sau can thiệp hoặc phẫu thuật, đặc biệt là các bệnh lý có đặt dụng cụ nhân tạo trong tim. Một số tổn thương giải phẫu có thể còn hiện diện hoặc tiến triển sau phẫu thuật hoặc can thiệp như: Shunt tồn lưu, hở van, hẹp ống ghép, suy tim, viêm nội tâm mạc nhiễm trùng gây hư hại cấu trúc tim. Một vài bệnh lý cần có thể phải phẫu thuật hoặc can thiệp lại.



ThS-BS Đào Anh Quốc khám cho người bệnh tại phòng khám tim bẩm sinh người lớn BVCC

Hiện mỗi buổi khám của Phòng khám Ngoại Tim mạch BV ĐHYD TP.HCM tiếp nhận trung bình khoảng 40-50 lượt khám bệnh, trong đó nhiều trường hợp người bệnh mắc tim bẩm sinh người lớn. Phòng khám tim bẩm sinh người lớn BV ĐHYD TP.HCM ra đời sẽ giúp những người bệnh tim bẩm sinh nhận được sự theo dõi xuyên suốt từ lúc phát hiện, điều trị đến lúc theo dõi tái khám. Người bệnh sẽ nhận thức đúng đắn hơn về bệnh lý mà mình mắc phải, góp phần làm tăng tỷ lệ tuân thủ điều trị và nâng cao chất lượng cuộc sống.

GS-TS-BS Trương Quang Bình, nguyên Phó giám đốc BV ĐHYD TP.HCM, chia sẻ Trung tâm Tim mạch BV ĐHYD TP.HCM đã phát triển đa dạng các phương tiện chẩn đoán, điều trị các bệnh lý tim mạch ở cả người lớn và trẻ em, thậm chí điều trị bệnh tim bẩm sinh từ trong bào thai. Hiện nay tim bẩm sinh người lớn là một chuyên ngành còn chưa được quan tâm nhiều tại Việt Nam. Với nhu cầu lớn của người bệnh tim bẩm sinh trên 16 tuổi, bệnh viện quyết định thành lập phòng khám tim bẩm sinh người lớn để thăm khám chuyên sâu cho những người bệnh này, góp phần theo dõi điều trị hiệu quả hơn cho người bệnh.