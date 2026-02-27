Bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam cấy máy tạo nhịp tim không dây thế hệ mới

Tại lễ vinh danh chiều 26.2, đại diện Medtronic - tập đoàn thiết bị y tế hàng đầu Hoa Kỳ, trao chứng nhận đơn vị và cá nhân tiên phong triển khai kỹ thuật đặt máy tạo nhịp không dây thế hệ mới cho Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM và TTND-GS-TS-BS Võ Thành Nhân, Giám đốc Trung tâm Tim mạch can thiệp.

Ông Mongkol Sankum - đại diện Medtronic (thứ 5 từ phải sang) trao chứng nhận Chuyên gia đầu tiên thực hiện thành công ca cấy máy tạo nhịp không dây thế hệ mới nhất tại Việt Nam cho giáo sư Võ Thành Nhân (đứng giữa) và tặng hoa chúc mừng BVĐK Tâm Anh TP.HCM nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam

ẢNH: BVĐK TÂM ANH

Ông Mongkol Sankum - Tổng giám đốc Medtronic Việt Nam, Campuchia, Myanmar, Lào - cho biết, cấy máy tạo nhịp không dây là kỹ thuật khó, cần được tiến hành ở bệnh viện có trang bị phòng thông tim can thiệp hoặc phòng mổ Hybrid hiện đại và đội ngũ chuyên gia chuyên nghiệp. "Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM là một trong số ít cơ sở y tế triển khai kỹ thuật này nhờ đáp ứng những tiêu chí khắt khe về trang thiết bị và đội ngũ chuyên gia tim mạch hàng đầu", ông nói.

Đại diện Medtronic cũng nhận định, hệ thống y tế Việt Nam đang tiếp tục củng cố khả năng tiếp nhận các giải pháp y khoa hiện đại, trong đó lấy chất lượng và sự an toàn của bệnh nhân làm ưu tiên hàng đầu. Trình độ và kinh nghiệm ngày càng nâng cao của đội ngũ bác sĩ Việt Nam phản ánh vị thế và năng lực cạnh tranh ngày càng rõ nét của y khoa Việt Nam trong khu vực.

Các ca cấy máy tạo nhịp không dây được thực hiện trong phòng can thiệp hybrid cao cấp với sự hỗ trợ của hệ thống X-quang kỹ thuật số cho phép quan sát rõ cấu trúc tim, mạch máu, van tim, ngay trong quá trình can thiệp, giúp tối ưu hiệu quả và sự an toàn cho người bệnh ẢNH: BVĐK TÂM ANH

Dịp này, giáo sư Võ Thành Nhân cũng được vinh danh là chuyên gia thực hiện thành công ca cấy máy tạo nhịp không dây Micra AV2 đầu tiên tại Việt Nam. "Tiêu chuẩn công nhận chuyên gia độc lập cấy máy Micra rất khắt khe", ông Mongkol Sankum cho biết. Người được chọn phải là bác sĩ đầu ngành thực hiện với tỷ lệ ca bệnh thành công tuyệt đối, được chuyên gia Medtronic hướng dẫn trong giai đoạn đầu hoặc qua đào tạo ở một cơ sở chuyên thực hiện kỹ thuật này.

Giáo sư Nhân là bác sĩ đầu tiên được Medtronic vinh danh là chuyên gia độc lập (Solo Operator) và chuyên gia huấn luyện (Proctor) cấy máy tạo nhịp không dây tại Việt Nam. Hiện, ông đã chuyển giao kỹ thuật này cho các bác sĩ tại 4 bệnh viện trên cả nước, bao gồm Viện tim TP.HCM, Bệnh viện 30 Tháng 4, Bệnh viện Quảng Ninh và Bệnh viện An Giang.

Tính đến tháng 2.2026, Việt Nam thực hiện 79 ca cấy máy tạo nhịp không dây với nhiều thế hệ thiết bị khác nhau, riêng giáo sư Võ Thành Nhân đang là chuyên gia thực hiện nhiều ca đặt máy tạo nhịp không dây nhất với 57 ca bao gồm cả thiết bị thế hệ không dây mới nhất, tỷ lệ thành công 100%. Với những thành tựu này, giáo sư Nhân cùng Trung tâm Tim mạch can thiệp Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh trở thành một trong những trung tâm hàng đầu về can thiệp tim mạch không chỉ ở Việt Nam mà còn trong khu vực.

GS-TS-BS Võ Thành Nhân (ngoài cùng bên phải) cùng êkíp can thiệp cấy máy tạo nhịp không dây thế hệ mới nhất cho bệnh nhân ẢNH: BVĐK TÂM ANH

Hai người bệnh đầu tiên được cấy máy tạo nhịp Micra AV2 tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM đều trên 70 tuổi, nhập viện trong tình trạng chóng mặt, choáng váng kéo dài. Theo dõi Holter ECG 48h (máy theo dõi nhịp tim liên tục trong 48 giờ), ghi nhận nhịp tim rất chậm, trung bình chỉ 45-50 lần/phút, nhiều lúc ngừng đập 1-2 giây khiến lưu lượng máu lên não có thể bị giảm đột ngột, nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim. Vì thế, không thể điều trị bằng thuốc mà phải đặt máy tạo nhịp để đưa nhịp tim người bệnh về mức an toàn.

Hai ca thủ thuật diễn ra trong phòng can thiệp hybrid (Hybrid Cath Lab) cao cấp, với sự hỗ trợ của hệ thống X-quang kỹ thuật số. Bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo trong quá trình can thiệp, khỏe mạnh xuất viện sau 3 ngày.

GS-TS-BS Võ Thành Nhân (giữa) hỏi thăm sức khỏe bệnh nhân sau một ngày được can thiệp cấy máy tạo nhịp không dây thế hệ mới nhất ẢNH: BVĐK TÂM ANH

Máy tạo nhịp không dây là thiết bị được cấy ghép vào bên trong cơ thể người bệnh để điều trị bệnh lý rối loạn nhịp nhanh nhịp chậm, còn gọi là hội chứng suy nút xoang, blốc nhĩ thất cao độ, rung nhĩ đáp ứng thất chậm… Micra AV2 là thế hệ máy tạo nhịp tim không dây mới nhất thế giới, được đánh giá là bước tiến vượt bậc so với máy tạo nhịp có dây truyền thống. Máy có kích thước nhỏ gọn chỉ bằng viên thuốc con nhộng, nặng khoảng 2g, nhẹ hơn 93% so với máy tạo nhịp tim có dây thông thường (28g). Thiết bị được đưa trực tiếp vào buồng tim qua đường tĩnh mạch đùi - phương pháp can thiệp ít xâm lấn, không cần tạo túi máy dưới da ngực hay sử dụng dây dẫn truyền thống.

Máy tạo nhịp không dây thế hệ mới Micra AV2 có kích thước chỉ bằng viên thuốc hình con nhộng, nặng khoảng 2g ẢNH: BVĐK TÂM ANH

Loại máy thế hệ mới còn có khả năng đồng bộ nhĩ - thất tự động thông minh và chính xác hơn, giúp nhận diện sớm rối loạn nhịp và phát xung điện kịp thời khi tim đập quá chậm hoặc ngừng đập. Tuổi thọ thiết bị có thể lên đến 16 năm (các thế hệ máy tạo nhịp không dây trước đó khoảng 10-12 năm), đặc biệt phù hợp với người bệnh trẻ, hạn chế phải thay máy nhiều lần.

"Việc làm chủ kỹ thuật cấy máy tạo nhịp không dây thế hệ mới không chỉ là bước tiến chuyên môn mà còn giúp người dân tiếp cận công nghệ điều trị hiện đại ngay trong nước, với chi phí hợp lý", PGS-TS-BS Trần Quang Bính, Giám đốc chuyên môn, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho biết.