Bệnh viện ĐK Sài Gòn Nha Trang: kiên cường giữa lũ, nỗ lực chăm lo người bệnh

Đảm bảo an toàn người bệnh, duy trì kíp trực 24/24

Nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ vừa qua, các khu vực tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Nha Trang bị nước tràn vào, gây trở ngại cho công tác vận hành. Ngay thời điểm nước dâng, bệnh viện đã huy động toàn bộ lực lượng trực để bảo vệ thiết bị, di chuyển vật tư lên cao, đồng thời kiểm tra hệ thống điện, oxy, máy móc nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân nội trú.

Hỗ trợ lương thực cho thân nhân người bệnh ẢNH: BVĐK SG-NT

Mặc dù nhiều lối đi bị ngập, đội ngũ y bác sĩ vẫn duy trì công việc 24/24, túc trực bên giường bệnh, không để bất kỳ ca điều trị nào bị gián đoạn. Nhiều nhân viên y tế buộc phải ở lại bệnh viện nhiều ngày liền do đường ngập, nhưng tinh thần trách nhiệm với người bệnh luôn được đặt lên hàng đầu.

Phối hợp với chính quyền đảm bảo hậu cần và hỗ trợ dân sinh

Trong hoàn cảnh bị cô lập bởi nước lũ, bệnh viện không thể tự nấu suất ăn như thường lệ, cũng không thể tiếp nhận nguồn cung ứng từ bên ngoài. Trước khó khăn đó, UBND phường Nha Trang đã kịp thời hỗ trợ cano để vận chuyển lương thực, cơm, bánh, sữa và nước uống vào bên trong bệnh viện. Những chuyến cano vượt nước xiết đã giúp bệnh nhân và đội ngũ y tế có đủ lương thực để cầm cự trong những ngày mưa lũ khắc nghiệt.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời này, bệnh viện có thể chăm lo đầy đủ các phần ăn thiết yếu cho bệnh nhân nội trú và nhân viên y tế đang trực chiến.

Đội ngũ y bác sĩ vẫn duy trì công việc 24/24, túc trực bên giường bệnh, không để bất kỳ ca điều trị nào bị gián đoạn ẢNH: BVĐK SG-NT

Song song với việc ổn định hoạt động nội viện, khi thấy nhiều hộ dân xung quanh rơi vào tình trạng thiếu lương thực và bị cô lập hoàn toàn, bệnh viện đã phối hợp cùng lực lượng phường tổ chức đi xuyên lũ để tiếp tế nhu yếu phẩm. Từng thùng hàng lương thực được chuyển đi bằng phương tiện chuyên dụng, mang đến cho người dân cần sự giúp đỡ kịp thời giữa thời điểm khó khăn nhất.

Tăng cường khám chữa bệnh BHYT, hỗ trợ sức khỏe sau lũ

Sau khi nước rút, để chăm lo cho sức khỏe người dân sau nhiều ngày mưa lũ kéo dài, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Nha Trang triển khai chương trình khám và điều trị bằng BHYT, giúp người dân kiểm tra sức khỏe dễ dàng hơn, giảm chi phí điều trị và phát hiện sớm các bệnh lý hậu lũ. Bệnh viện bố trí thêm nhân sự, tối ưu quy trình tiếp nhận và tư vấn để người dân sử dụng BHYT đúng – đủ – nhanh chóng.

Bệnh viện ĐK Sài Gòn Nha Trang phối hợp cùng lực lượng phường tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân ngập lụt ẢNH: BVĐK SG-NT

Từ những ngày chống chọi với ngập lụt đến khi nước rút, những nỗ lực của bệnh viện và sự chung tay của chính quyền địa phương đã tạo nên hình ảnh đẹp: một bệnh viện kiên cường, tận tâm và luôn đồng hành cùng cộng đồng trong mọi hoàn cảnh.