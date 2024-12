Bệnh viện ĐK Sài Gòn Nha Trang phát hiện và điều trị bệnh sởi ở người lớn

Mới đây, Bệnh viện đa khoa Sài Gòn Nha Trang đã tiếp nhận ca bệnh sởi ở người lớn - bệnh nhân tên H.C.L, 35 tuổi, trú ở TP.Nha Trang (Khánh Hòa). Khi nhập viện, bệnh nhân có triệu chứng sốt cao liên tục, đau đầu, ho khan, đau họng, sổ mũi, mắt đỏ xung huyết và xuất hiện nhiều mảng trắng phía trong miệng. Đặc biệt, anh L. có tiền sử dị ứng với nhiều loại thuốc, điều này khiến việc điều trị trở nên phức tạp hơn.

BS CKII Trần Phương Thảo - Trưởng khoa Nội Tổng quát thăm khám bệnh nhân Ảnh: H.T

Qua thăm khám và chẩn đoán, BS CKII Trần Phương Thảo - Trưởng khoa Nội Tổng quát, nghi ngờ bệnh nhân mắc bệnh sởi. Ekip do bác sĩ Thảo cùng với đội ngũ điều dưỡng bệnh viện đã lên phác đồ điều trị, chăm sóc can thiệp nhanh chóng và chính xác để ngăn ngừa những biến chứng nguy hiểm như loét kết mạc mắt, viêm phổi, viêm não… Kết hợp với sự theo dõi chặt chẽ và trấn an tinh thần người nhà đã giúp bệnh nhân có sự cải thiện rõ rệt. Sau thời gian điều trị anh L. đã phục hồi hoàn toàn và trở lại cuộc sống khỏe mạnh.

Đây là ca bệnh sởi thứ 2 xảy ra ở người lớn được phát hiện tại Bệnh viện đa khoa Sài Gòn Nha Trang trong năm nay.

Theo BS CKII Trần Phương Thảo, bệnh sởi ở người lớn có thể diễn biến phức tạp hơn so với trẻ em. Các triệu chứng như sốt cao, phát ban, ho, sổ mũi và đau họng có thể kéo dài và gây ra các biến chứng nghiêm trọng như viêm phổi, viêm não, và thậm chí suy hô hấp nếu không được điều trị kịp thời. Nếu người dân có dấu hiệu của bệnh sởi, đừng ngần ngại liên hệ với Bệnh viện đa khoa Sài Gòn Nha Trang để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Bệnh viện đa khoa Sài Gòn Nha Trang với trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ bác sĩ có nhiều kinh nghiệm trong việc khám và điều trị bệnh Ảnh: H.T

BỆNH VIỆN ĐA KHOA SÀI GÒN NHA TRANG Tận Tâm Chăm Sóc - An Toàn Chất Lượng Địa chỉ: Lô 10, Đường 19/5, KĐT Vĩnh Điềm Trung, Vĩnh Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 02583 89 87 89

Cấp cứu 24/7: 0889 455 115