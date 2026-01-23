Bệnh viện ĐKQT Nam Sài Gòn tiếp đón Top 2 Miss Cosmo trong khuôn khổ hợp tác

Buổi gặp gỡ có sự tham dự của ban lãnh đạo bệnh viện và đại diện ban tổ chức, quản lý thí sinh Miss Cosmo, diễn ra trong không khí trao đổi cởi mở và chuyên nghiệp. Thông qua hoạt động này, bệnh viện thể hiện định hướng đồng hành lâu dài trong các chương trình vì cộng đồng, góp phần lan tỏa thông điệp về chăm sóc sức khỏe gắn với trách nhiệm xã hội.

Top 2 Miss Cosmo 2025 đến thăm hỏi Ban lãnh đạo Bệnh viện ĐKQT Nam Sài Gòn ẢNH: BVCC

Khẳng định năng lực chuyên môn trong công tác y tế tại sự kiện quốc tế

Là một sự kiện sắc đẹp mang quy mô quốc tế, Miss Cosmo 2025 quy tụ đông đảo thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng lịch trình dày đặc trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi. Trong bối cảnh đó, công tác y tế được xem là yếu tố quan trọng, góp phần đảm bảo an toàn sức khỏe cho thí sinh, ê-kíp tổ chức và các hoạt động bên lề.

Với vai trò Nhà tài trợ y tế, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn đã đồng hành cùng Miss Cosmo 2025 trong công tác chăm sóc sức khỏe tại các hoạt động trọng điểm của cuộc thi, từ giai đoạn tập luyện, bán kết đến đêm chung kết. Buổi gặp gỡ với Hoa hậu Yolina Lindquist và Á hậu Chelsea Fernandez sau đăng quang là hoạt động tiếp nối mối quan hệ hợp tác, cho thấy định hướng đồng hành lâu dài giữa bệnh viện và Miss Cosmo trong các hoạt động cộng đồng.

Buổi gặp gỡ và trao đổi hợp tác y tế giữa Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn và đại diện Miss Cosmo 2025, khẳng định năng lực chuyên môn trong các sự kiện quốc tế ẢNH: BVCC

Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, ThS-BS-CKII Nguyễn Trương Khương cho biết, việc đồng hành cùng Miss Cosmo phù hợp với định hướng xây dựng hình ảnh một đơn vị y tế hiện đại, chuyên nghiệp, sẵn sàng tham gia hỗ trợ công tác y tế tại các sự kiện quốc tế có tác động tích cực đến cộng đồng.

Trao đổi định hướng hợp tác vì cộng đồng

Tại buổi làm việc, ban lãnh đạo bệnh viện và Top 2 Miss Cosmo 2025 đã có những trao đổi cởi mở xoay quanh các dự án cộng đồng mà cả hai dự kiến triển khai trong thời gian tới. Nội dung trao đổi tập trung vào các vấn đề liên quan đến chăm sóc sức khỏe, nâng cao nhận thức y tế và hỗ trợ các trường hợp cần được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời.

Hoa hậu và Á hậu Miss Cosmo 2025 trong buổi thăm và làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn ẢNH: BVCC

Hai bên thống nhất tinh thần đồng hành trên nguyên tắc phù hợp với vai trò, chuyên môn và điều kiện thực tế. Theo đó, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn sẵn sàng hỗ trợ về mặt chuyên môn y tế đối với các hoạt động cộng đồng do Hoa hậu và Á hậu Miss Cosmo 2025 thực hiện, đặc biệt trong những trường hợp phát sinh nhu cầu chăm sóc sức khỏe cần sự tư vấn và hỗ trợ y khoa.

Việc xác lập định hướng hợp tác này được xem là bước đi cần thiết nhằm bảo đảm các hoạt động cộng đồng được triển khai một cách bài bản, chú trọng yếu tố chuyên môn, an toàn và hiệu quả.

Trải nghiệm môi trường y tế hiện đại, chuyên nghiệp

Hoa hậu Yolina Lindquist và Á hậu Chelsea Fernandez đã có dịp tham quan một số khu vực chức năng của Bệnh viện, tìm hiểu cơ sở vật chất, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và quy trình vận hành, qua đó có cái nhìn tổng quan về môi trường y tế hiện đại tại đây.

Miss Cosmo 2025 tham quan và tìm hiểu hệ thống cơ sở vật chất tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn ẢNH: BVCC

Thông qua buổi tham quan, các hoạt động vận hành và không gian khám chữa bệnh của Bệnh viện được giới thiệu một cách trực quan, qua đó thể hiện định hướng phát triển theo hướng chuyên nghiệp, thân thiện và an toàn cho người bệnh, nền tảng cho việc đồng hành cùng các chương trình xã hội trong thời gian tới.

Mở rộng định hướng hợp tác sau sự kiện

Theo Giám đốc chuyên môn, ThS-BS.CKII Nguyễn Trương Khương, việc đồng hành cùng Top 2 Miss Cosmo 2025 không chỉ dừng ở một hoạt động mang tính ngắn hạn, mà hướng đến xây dựng mối quan hệ hợp tác có chiều sâu, phù hợp với định hướng phát triển bền vững của thương hiệu.

Ban lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn trong buổi trao đổi định hướng hợp tác cùng Miss Cosmo 2025 ẢNH: BVCC

Thông qua vai trò nhà tài trợ y tế, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn mong muốn tiếp tục lan tỏa các giá trị tích cực về chăm sóc sức khỏe và đồng hành cùng những hoạt động mang ý nghĩa xã hội. Việc tiếp đón Top 2 Miss Cosmo 2025 được xem là bước khởi đầu cho các chương trình hợp tác tiếp theo, trong đó yếu tố chuyên môn và trách nhiệm cộng đồng được đặt lên hàng đầu.