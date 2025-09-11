Bệnh viện Đồng Nai-2 đạt ISO 15189:2022: Nâng tầm chất lượng xét nghiệm vì người bệnh

ISO 15189:2022 - Vì sự an tâm của người bệnh

ISO 15189:2022 là phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn quốc tế dành cho khoa xét nghiệm, tập trung vào năng lực chuyên môn, quản lý rủi ro và cải tiến chất lượng liên tục (tính đến năm 2024 theo Chứng nhận quốc gia Good Việt Nam). Sau 7 tháng nỗ lực triển khai, Bệnh viện Đồng Nai - 2 đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khắt khe của tiêu chuẩn này.

Người bệnh sẽ nhận được những lợi ích rõ rệt từ sự thay đổi này:

Kết quả xét nghiệm tin cậy hơn: Giúp bác sĩ chẩn đoán chính xác, điều trị kịp thời và giảm rủi ro.

Tiết kiệm thời gian và chi phí: Rút ngắn thời gian chờ, hạn chế phải làm xét nghiệm lại khi chuyển viện.

An toàn hơn trong điều trị: Tỷ lệ sai sót giảm tối đa, bệnh nhân yên tâm hơn trong quá trình khám chữa bệnh.

Hội nhập quốc tế: Kết quả xét nghiệm được công nhận rộng rãi, hỗ trợ bệnh nhân khi cần điều trị ở các bệnh viện tuyến trên hoặc nước ngoài.

Mở rộng lĩnh vực xét nghiệm - Tăng thêm cơ hội điều trị hiệu quả

Bên cạnh việc chuyển đổi tiêu chuẩn, Bệnh viện Đồng Nai - 2 cũng mở rộng thêm hai lĩnh vực xét nghiệm mới:

Huyết học: Giúp phát hiện và chẩn đoán các bệnh lý về máu, rối loạn đông máu và thiếu máu.

Miễn dịch: Hỗ trợ tầm soát và theo dõi các bệnh lý miễn dịch, nội tiết, ung thư và truyền nhiễm.

Nhờ sự đổi mới này, bệnh nhân tại Đồng Nai có thể tiếp cận các kỹ thuật xét nghiệm chuyên sâu ngay tại địa phương, tiết kiệm chi phí và thuận tiện hơn trong việc chăm sóc sức khỏe mà không phải di chuyển xa.

Bệnh viện Đồng Nai - 2: Địa chỉ chăm sóc sức khỏe uy tín

Bệnh viện Đồng Nai - 2 đi vào hoạt động từ năm 2015, là bệnh viện tư nhân lớn bậc nhất tỉnh Đồng Nai với 700 giường bệnh và 32 khoa phòng. Mỗi năm, bệnh viện phục vụ hơn 400.000 lượt khám ngoại trú và 40.000 lượt điều trị nội trú.

Với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Đồng Nai - 2 là địa chỉ chăm sóc sức khỏe uy tín cho người dân trong và ngoài khu vực. Việc đạt chứng nhận ISO 15189:2022 là nền tảng để bệnh viện tiếp tục đầu tư, nâng cao năng lực và không ngừng cải tiến chất lượng, hướng đến mục tiêu phục vụ tốt hơn cho người dân.