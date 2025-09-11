Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe Khỏe đẹp mỗi ngày

Bệnh viện Đồng Nai-2 đạt ISO 15189:2022: Nâng tầm chất lượng xét nghiệm vì người bệnh

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
11/09/2025 08:52 GMT+7

Bệnh viện Đồng Nai - 2 vừa hoàn thành việc chuyển đổi sang tiêu chuẩn ISO 15189:2022, mở rộng thêm lĩnh vực xét nghiệm huyết học, miễn dịch. Đây là cột mốc quan trọng, mang đến dịch vụ xét nghiệm chính xác, an toàn, nhanh chóng và đạt chuẩn quốc tế ngay tại Đồng Nai.

ISO 15189:2022 - Vì sự an tâm của người bệnh

- Ảnh 1.

ISO 15189:2022 là phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn quốc tế dành cho khoa xét nghiệm, tập trung vào năng lực chuyên môn, quản lý rủi ro và cải tiến chất lượng liên tục (tính đến năm 2024 theo Chứng nhận quốc gia Good Việt Nam). Sau 7 tháng nỗ lực triển khai, Bệnh viện Đồng Nai - 2 đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khắt khe của tiêu chuẩn này.

Người bệnh sẽ nhận được những lợi ích rõ rệt từ sự thay đổi này:

  • Kết quả xét nghiệm tin cậy hơn: Giúp bác sĩ chẩn đoán chính xác, điều trị kịp thời và giảm rủi ro. 
  • Tiết kiệm thời gian và chi phí: Rút ngắn thời gian chờ, hạn chế phải làm xét nghiệm lại khi chuyển viện.
  • An toàn hơn trong điều trị: Tỷ lệ sai sót giảm tối đa, bệnh nhân yên tâm hơn trong quá trình khám chữa bệnh.
  • Hội nhập quốc tế: Kết quả xét nghiệm được công nhận rộng rãi, hỗ trợ bệnh nhân khi cần điều trị ở các bệnh viện tuyến trên hoặc nước ngoài.

Mở rộng lĩnh vực xét nghiệm - Tăng thêm cơ hội điều trị hiệu quả

- Ảnh 2.

Bên cạnh việc chuyển đổi tiêu chuẩn, Bệnh viện Đồng Nai - 2 cũng mở rộng thêm hai lĩnh vực xét nghiệm mới:

  • Huyết học: Giúp phát hiện và chẩn đoán các bệnh lý về máu, rối loạn đông máu và thiếu máu.
  • Miễn dịch: Hỗ trợ tầm soát và theo dõi các bệnh lý miễn dịch, nội tiết, ung thư và truyền nhiễm.

Nhờ sự đổi mới này, bệnh nhân tại Đồng Nai có thể tiếp cận các kỹ thuật xét nghiệm chuyên sâu ngay tại địa phương, tiết kiệm chi phí và thuận tiện hơn trong việc chăm sóc sức khỏe mà không phải di chuyển xa.

Bệnh viện Đồng Nai - 2: Địa chỉ chăm sóc sức khỏe uy tín

- Ảnh 3.

Bệnh viện Đồng Nai - 2 đi vào hoạt động từ năm 2015, là bệnh viện tư nhân lớn bậc nhất tỉnh Đồng Nai với 700 giường bệnh và 32 khoa phòng. Mỗi năm, bệnh viện phục vụ hơn 400.000 lượt khám ngoại trú và 40.000 lượt điều trị nội trú.

Với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Đồng Nai - 2 là địa chỉ chăm sóc sức khỏe uy tín cho người dân trong và ngoài khu vực. Việc đạt chứng nhận ISO 15189:2022 là nền tảng để bệnh viện tiếp tục đầu tư, nâng cao năng lực và không ngừng cải tiến chất lượng, hướng đến mục tiêu phục vụ tốt hơn cho người dân.

Khám phá thêm chủ đề

Bệnh viện Đồng Nai - 2 tỉnh Đồng Nai phục vụ uy tín Tiêu chuẩn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận