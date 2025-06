Bệnh viện Gia An 115 sở hữu siêu máy CT đầu tiên tại TP.HCM

Ngày 26.6.2025, Bệnh viện Gia An 115 (thuộc Khu y tế kỹ thuật cao Hoa Lâm Shangri-La) chính thức nhận chuyển giao công nghệ máy CT SOMATOM Force VB30 - một trong những hệ thống chẩn đoán hình ảnh hàng đầu thế giới với khả năng tái tạo hơn 100.000 lát cắt. Đây là máy CT thế hệ mới do Tập đoàn Siemens Healthineers (Đức) phát triển, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), và lần đầu tiên có mặt tại TP.HCM.

"Việc sở hữu công nghệ máy CT hiện đại đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ y tế của Bệnh viện Gia An 115. Với tốc độ "siêu nhanh", độ chính xác vượt trội, an toàn tối đa, AI hỗ trợ bác sĩ và hiệu quả kiểm soát lây nhiễm và giảm tối đa liều cản quang bằng việc tích hợp hệ thống bơm thuốc tự động, thiết bị hiện đại này sẽ mang lại lợi ích to lớn cho bệnh nhân", nhà sáng lập Tập đoàn Hoa Lâm – bà Trần Thị Lâm nhấn mạnh và khẳng định: Khu y tế luôn nỗ lực không ngừng phát triển toàn diện, đưa những công nghệ tiên tiến hàng đầu trên thế giới mang về đầu tư ở phía Nam Việt Nam.

Bà tin tưởng sự hợp tác giữa Tập đoàn Hoa Lâm và Tập đoàn Siemens Healthineers ngày càng phát triển, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phù hợp với tầm nhìn chiến lược của Khu y tế kỹ thuật cao Hoa Lâm Shangri-La.

"Trợ thủ" đắc lực cho bác sĩ

PGS-TS Nguyễn Trường Sơn, Cố vấn cấp cao Tập đoàn Hoa Lâm, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá:

"SOMATOM Force VB30 là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho bác sĩ trong công tác chẩn đoán, phát hiện sớm và chính xác bệnh lý, đặc biệt trong bệnh lý tim mạch, đột quỵ não và một số bệnh ung thư. Hơn thế, thiết bị này còn giảm đáng kể liều bức xạ, giảm liều thuốc cản quang và bảo đảm an toàn tối đa cho người bệnh trong quá trình chẩn đoán".

PGS-TS Nguyễn Trường Sơn cũng khẳng định, việc đầu tư công nghệ mới đầu tiên ở phía nam không chỉ đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh kỹ thuật cao cho người dân mà còn minh chứng cho chiến lược phát triển của Tập đoàn Hoa Lâm trong định hướng đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện đến với người dân Việt Nam. Tầm nhìn đến năm 2030 của Tập đoàn Hoa Lâm sẽ hoàn thiện dịch vụ y tế kỹ thuật cao tại Việt Nam và khu vực, theo đúng tinh thần làm việc giữa bà Trần Thị Lâm và Tổng Bí thư tại Singapore vào ngày 11.3.2025 vừa qua.

Những khả năng vượt trội của SOMATOM Force VB30

Theo ông Fabian Singer, Giám đốc điều hành Siemens Healthineers Việt Nam, SOMATOM Force VB30 là một trong những máy chụp CT hiện đại bậc nhất hiện nay. Tái tạo hơn 100.000 lát cắt trong một lần chụp toàn thân, với độ dày lát cắt siêu mỏng chỉ 0,4 mm. Nhờ đó, thiết bị cho phép phát hiện sớm các tổn thương cực nhỏ, ứng dụng hiệu quả trong nhiều chuyên khoa như tim mạch, thần kinh, hô hấp, cơ xương khớp, tiêu hóa, tiết niệu… Khả năng quét siêu nhanh, lên tới 737 mm/giây nhờ 2 nguồn tia X hoạt động đồng thời, giúp hoàn tất việc chụp toàn thân chỉ trong 1 – 2 giây. Rất hiệu quả trong cấp cứu, bệnh nhân rối loạn nhịp tim, khó thở hoặc trẻ nhỏ không hợp tác.

Tích hợp công nghệ chụp CT động học 4D và phần mềm AI syngo.via, tự động nhận diện và phân tích các cấu trúc giải phẫu phức tạp như mô mềm, mạch máu, xương... giúp bác sĩ đưa ra chẩn đoán nhanh chóng và chính xác. AI hoạt động như "trợ lý thông minh", tự động chọn lọc các hình ảnh sắc nét, có giá trị lâm sàng cao, giảm nhu cầu làm thêm các cận lâm sàng bổ sung. Đồng thời, AI còn tối ưu hóa vùng khảo sát và số lượng lát cắt, rút ngắn thời gian thực hiện và tiết kiệm chi phí cho người bệnh. Giảm đến 85% liều tia X, nhờ sự kết hợp giữa công nghệ CARE Dose4D, bộ lọc thiếc và chế độ Turbo Flash – đặc biệt quan trọng với bệnh nhân theo dõi thường xuyên hoặc có bệnh nền mạn tính. Theo Hiệp hội Vật lý Y khoa Mỹ, SOMATOM Force VB30 là một trong những hệ thống CT có liều tia thấp nhất hiện nay.

Điểm nổi bật khác: hệ thống máy CT đi kèm máy bơm thuốc cản quang ba nòng - lần đầu tiên triển khai tại Việt Nam. Thiết bị này tự động hóa toàn bộ quy trình tiêm – chụp, sử dụng cartridge dùng một lần để ngăn ngừa lây nhiễm chéo, tích hợp với hệ thống PACS/RIS, đảm bảo quy trình khép kín, đồng bộ và an toàn.

Áp dụng chi phí hợp lý để người dân tiếp cận công nghệ hiện đại "Bệnh viện Gia An 115 sẽ áp dụng chính sách, chi phí hợp lý để nhiều người dân có thể tiếp cận công nghệ chẩn đoán hình ảnh hàng đầu thế giới, giúp phát hiện bệnh lý sớm và điều trị kịp thời, hiệu quả". PGS-TS Nguyễn Trường Sơn

Giải pháp ưu Việt trong tầm soát phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm

Tại buổi lễ, TS-BS Vương Ánh Dương – Phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), khẳng định Bệnh viện Gia An 115 đã ứng dụng công nghệ cao vào khám chữa bệnh khi tiếp nhận hệ thống máy SOMATOM Force VB30 – một trong những công nghệ tiên tiến bậc nhất hiện nay, với ưu điểm vượt trội cả về tốc độ, độ chính xác chẩn đoán và an toàn cho người bệnh.

Theo ông, công nghệ này hiện chỉ được trang bị tại một số nước tiên tiến như Mỹ, Đức, Singapore. Tại Việt Nam, đây là máy CT đầu tiên tại TP.HCM và khu vực phía Nam.

Đại diện Bộ Y tế nhấn mạnh, hiện nay, bệnh không lây nhiễm như ung thư, đột quỵ, nhồi máu cơ tim, các rối loạn chuyển hóa… có xu hướng gia tăng và trẻ hóa. Do đó, ứng dụng công nghệ như SOMATOM Force VB30 trong chẩn đoán sớm, chính xác, an toàn là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả điều trị và khả năng hồi phục. Việc đầu tư hệ thống máy CT hiện đại còn là nền tảng để từng bước hiện thực hóa mục tiêu y tế cá thể hóa điều trị: "đúng người – đúng bệnh – đúng thời điểm".

Dấu mốc chiến lược, nâng tầm ngành y tế Việt Nam "Việc đầu tư hệ thống máy SOMATOM Force VB30 của Tập đoàn Hoa Lâm thể hiện sự nỗ lực và tầm nhìn chiến lược rõ ràng, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân, cũng như hội nhập công nghệ y tế tiên tiến trên thế giới. Tôi biểu dương và đánh giá cao tinh thần tiên phong, trách nhiệm, tâm huyết của lãnh đạo Tập đoàn Hoa Lâm, Bệnh viện Gia An 115, và Tập đoàn Siemens Healthineers trong việc đưa các giải pháp y tế hiện đại phục vụ người dân Việt Nam. Tôi tin rằng, với đội ngũ y bác sĩ chuyên môn cao, tinh thần đổi mới, cùng sự hỗ trợ của các đối tác chiến lược, Bệnh viện Gia An 115 sẽ tiếp tục phát huy vai trò là đơn vị đi đầu trong ứng dụng công nghệ khám chữa bệnh, góp phần thực hiện hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe chất lượng cao của khu vực". TS-BS Vương Ánh Dương, Phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh