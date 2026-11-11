Bệnh viện Gia Đình ra mắt ứng dụng, hướng đến khám chữa bệnh không giấy

Ngày 11.11, Bệnh viện Gia Đình (Đà Nẵng) chính thức đưa ứng dụng FAMILY Hospital vào sử dụng, đồng thời triển khai giai đoạn đầu chương trình giảm in hồ sơ giấy, từng bước hướng đến mô hình bệnh viện không giấy.

Ứng dụng được phát triển trên nền tảng bệnh án điện tử và hệ thống trả kết quả trực tuyến mà bệnh viện đã triển khai trước đó. Các tiện ích được tích hợp theo từng bước trong quá trình khám, chữa bệnh, từ chuẩn bị thông tin trước khi đến viện đến tra cứu kết quả và theo dõi sức khỏe sau khi về nhà.

Trước buổi khám, người bệnh có thể ghi lại triệu chứng, tiền sử bệnh và những vấn đề muốn trao đổi với bác sĩ trên ứng dụng. Khi đến bệnh viện, người dùng theo dõi số thứ tự, xem chỉ dẫn đến các phòng chức năng. Với một số chỉ định cận lâm sàng, ứng dụng có thể gợi ý khu vực đang có ít người chờ hơn để thuận tiện sắp xếp thứ tự thực hiện.

Sau buổi khám, người bệnh có thể tra cứu hồ sơ, xem kết quả trên điện thoại và gửi câu hỏi về sức khỏe thông qua trợ lý y tế thông minh. Tiện ích này có sự hỗ trợ chuyên môn của đội ngũ bác sĩ, tạo thêm kênh trao đổi khi người bệnh cần làm rõ những vấn đề liên quan đến sức khỏe.

Người bệnh nước ngoài sử dụng ứng dụng FAMILY Hospital trong quá trình thăm khám tại Bệnh viện Gia Đình ẢNH: HOÀNG SƠN

Công nghệ bắt đầu từ nhu cầu người bệnh

Ông Trần Quân, Phó giám đốc Công nghệ thông tin Bệnh viện Gia Đình, cho biết quá trình phát triển ứng dụng bắt đầu từ việc ghi nhận những bất tiện người bệnh thường gặp trong một buổi khám, như thời gian chờ đợi, việc di chuyển giữa các phòng, lưu giữ giấy tờ và khả năng chủ động tiếp cận thông tin.

"Chúng tôi không bắt đầu xây dựng ứng dụng bằng câu hỏi bệnh viện cần thêm công nghệ gì, mà từ những bất tiện người bệnh gặp phải trong mỗi lần đi khám. Họ phải chờ đợi bao lâu, di chuyển bao nhiêu lần, cần giữ lại bao nhiêu giấy tờ và có thể chủ động đến đâu trong hành trình chăm sóc sức khỏe của mình", ông Quân nói.

Theo ông Quân, thách thức đặt ra là tích hợp các tính năng vào quy trình khám, chữa bệnh hằng ngày sao cho cả người bệnh và nhân viên y tế đều dễ sử dụng. Công nghệ cần giúp giảm thao tác hành chính, tạo thuận lợi cho người bệnh và để bác sĩ có thêm thời gian tập trung vào chuyên môn.

Cùng với việc ra mắt ứng dụng, Bệnh viện Gia Đình triển khai chương trình Paperless, hướng đến giảm sử dụng giấy trong quá trình khám, chữa bệnh. Thay vì lưu giữ các bản in, người bệnh có thể tra cứu kết quả trực tiếp trên điện thoại sau khi thông tin được cập nhật lên hệ thống. Việc này góp phần giảm chi phí in ấn, tiết kiệm nguồn lực và hạn chế sử dụng giấy.

Người bệnh cài đặt, sử dụng ứng dụng FAMILY Hospital để theo dõi quá trình khám, chữa bệnh ẢNH: HOÀNG SƠN

Người bệnh chủ động hơn khi đi khám

Trong ngày ứng dụng được đưa vào sử dụng, chị N.M.T (25 tuổi, Đà Nẵng), một bệnh nhân trải nghiệm FAMILY Hospital, cho biết các tiện ích theo dõi quá trình khám và tra cứu kết quả trên điện thoại giúp chị thuận tiện hơn.

"Trước đây, mỗi lần đi khám tôi thường phải mang theo giấy tờ và đôi khi không biết tiếp theo cần đến phòng nào. Với ứng dụng, tôi có thể theo dõi quá trình khám, biết mình cần đến đâu và có bao nhiêu người đang chờ trước. Kết quả cũng được lưu trên điện thoại nên khi cần xem lại, tôi không phải tìm giấy tờ như trước", chị T. chia sẻ.

Bệnh viện Gia Đình kỳ vọng ứng dụng không chỉ hỗ trợ người bệnh trong mỗi lần thăm khám mà còn duy trì kết nối giữa bệnh viện và người bệnh trong quá trình theo dõi, chăm sóc sức khỏe. Việc triển khai FAMILY Hospital và chương trình giảm in hồ sơ giấy là những bước đi ban đầu trong lộ trình ứng dụng công nghệ vào hoạt động khám, chữa bệnh.