Buổi lễ có sự tham dự của đại diện Ủy ban Nhân Dân phường Chánh Hiệp, Trung tâm Cấp cứu 115 cùng lãnh đạo và đội ngũ nhân sự bệnh viện. Việc tham gia Mạng lưới Cấp cứu 115 TP.HCM thể hiện sự phối hợp của bệnh viện trong hệ thống cấp cứu ngoại viện trên địa bàn.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Dương ra mắt Trạm Cấp cứu Vệ tinh 115 ẢNH: BVCC

Trạm được trang bị xe cứu thương chuyên dụng, hệ thống thiết bị cấp cứu hiện đại cùng đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng được đào tạo chuyên sâu về cấp cứu ngoại viện, sẵn sàng sơ cứu tại hiện trường, tại nhà và vận chuyển người bệnh an toàn theo đúng quy trình chuyên môn.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Dương ký kết hợp tác với Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM ẢNH: BVCC

Với lợi thế vị trí cửa ngõ kết nối TP.HCM - Bình Dương, trạm giúp rút ngắn "thời gian vàng", đặc biệt trong các trường hợp đột quỵ, tai nạn, chấn thương và bệnh lý nguy kịch, qua đó nâng cao cơ hội sống và giảm thiểu di chứng cho người bệnh.

Trạm Cấp cứu Vệ tinh 115 đánh dấu bước tiến trong việc tăng cường năng lực cấp cứu ngoại viện, góp phần bảo vệ sức khỏe và tính mạng người dân ẢNH: BVCC

Phát biểu tại buổi lễ, ThS-BS Nguyễn Ngọc Bảo Long - Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Dương nhấn mạnh: "Việc đưa Trạm Cấp cứu Vệ tinh 115 vào hoạt động thể hiện cam kết mạnh mẽ của bệnh viện trong việc nâng cao chất lượng cấp cứu và mở rộng trách nhiệm với cộng đồng. Chúng tôi đầu tư đồng bộ về trang thiết bị, quy trình và đào tạo nhân lực nhằm đảm bảo mỗi ca cấp cứu đều được tiếp cận nhanh chóng, xử trí kịp thời và an toàn nhất".

Theo BS.CKII Nguyễn Duy Long - Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM ghi nhận việc Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Dương tham gia mạng lưới cấp cứu ngoại viện, đồng thời nhấn mạnh việc mở rộng các Trạm Cấp cứu Vệ tinh 115 là giải pháp thiết thực nhằm tăng khả năng tiếp cận dịch vụ cấp cứu kịp thời cho người dân, giảm áp lực cho hệ thống và nâng cao hiệu quả điều phối cấp cứu trên địa bàn.

Trạm Cấp cứu Vệ tinh 115 là giải pháp thiết thực nhằm tăng khả năng tiếp cận dịch vụ cấp cứu kịp thời cho người dân ẢNH: BVCC

Việc vận hành Trạm Cấp cứu Vệ tinh 115 tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Dương đánh dấu bước phối hợp chặt chẽ với hệ thống cấp cứu 115 TP.HCM, góp phần củng cố mạng lưới cấp cứu ngoại viện của thành phố và tăng cường khả năng đáp ứng các tình huống khẩn cấp cho cộng đồng. Đây là tiền đề để bệnh viện tối ưu hóa quy trình phản ứng nhanh, hoàn thiện hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe hiện đại, đáp ứng kịp thời các nhu cầu cấp thiết của người dân.

Thông tin chi tiết vui lòng truy cập: https://hoanmy.com/binhduong/