Đây là lần đầu kỹ thuật này được thực hiện tại bệnh viện, giúp người bệnh tại Lâm Đồng có thêm lựa chọn điều trị ít xâm lấn ngay tại tuyến tỉnh.

Các bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt ứng dụng công nghệ laser điều trị ca trĩ độ III ẢNH: HOÀN MỸ

Theo đó, bệnh nhân là nữ, 40 tuổi, nhập viện trong tình trạng đau rát hậu môn, đại tiện khó, chảy máu và búi trĩ sa ra ngoài không tự co lại. Các triệu chứng kéo dài hơn một năm, ảnh hưởng đến sinh hoạt và công việc. Qua thăm khám và nội soi trực tràng, bác sĩ xác định người bệnh mắc trĩ độ III.

Phẫu thuật laser: ít đau, hồi phục nhanh

Sau hội chẩn, ê-kíp phẫu thuật quyết định điều trị bằng phương pháp phẫu thuật trĩ bằng laser. Phương pháp này sử dụng năng lượng laser diode tác động trực tiếp vào mô và hệ mạch trong búi trĩ, làm co nhỏ và xơ hóa búi trĩ mà không cần cắt bỏ rộng như một số phương pháp truyền thống.

Ca phẫu thuật do BS.CKI Phạm Thanh Tòng thực hiện với hệ thống máy Biolitec (Đức), thiết bị chuyên dụng trong phẫu thuật trĩ hiện đại.

Theo đại diện bệnh viện, phương pháp laser có nhiều ưu điểm: ít xâm lấn, giảm đau sau mổ, hạn chế chảy máu, thời gian can thiệp ngắn và hồi phục nhanh. Đồng thời, phương pháp này giúp bảo tồn cấu trúc giải phẫu và chức năng sinh lý vùng hậu môn.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục ổn định, ít đau và không ghi nhận biến chứng trong quá trình theo dõi.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện triệu chứng như đau hậu môn kéo dài, chảy máu khi đi tiêu, sa búi trĩ không tự co lại, người dân nên đến cơ sở y tế có chuyên khoa để được thăm khám, điều trị sớm. Bên cạnh đó, cần duy trì chế độ ăn giàu chất xơ, uống đủ nước và tăng cường vận động để phòng ngừa tái phát.

Bệnh nhân phục hồi ổn định sau ca mỗ ẢNH: HOÀN MỸ

Bệnh trĩ phổ biến, dễ biến chứng nếu trì hoãn điều trị

Theo bác sĩ chuyên khoa Ngoại, trĩ là bệnh lý hậu môn - trực tràng thường gặp, có xu hướng trẻ hóa. Nguyên nhân chủ yếu liên quan lối sống ít vận động, ngồi lâu, ăn ít chất xơ, uống không đủ nước, phổ biến ở nhân viên văn phòng.

Ở giai đoạn độ III, búi trĩ sa ra ngoài khi đi tiêu và phải dùng tay đẩy lên. Nếu không điều trị kịp thời, bệnh có thể gây thiếu máu do chảy máu kéo dài, viêm loét, thậm chí kèm theo các bệnh lý khác như polyp hoặc u vùng trực tràng.

Tuy nhiên, do tâm lý e ngại, nhiều người bệnh tự điều trị hoặc trì hoãn thăm khám, khiến bệnh tiến triển nặng, việc can thiệp phức tạp hơn.

Theo TS-BS Lê Thọ, Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt, cho biết: "Việc triển khai và ứng dụng các phương pháp, kỹ thuật điều trị mới là định hướng xuyên suốt của bệnh viện. Ứng dụng công nghệ laser trong điều trị bệnh trĩ đã góp phần nâng cao khả năng tiếp cận các kỹ thuật ngoại khoa ít xâm lấn cho người dân địa phương, đồng thời từng bước củng cố năng lực chuyên môn, trình độ kỹ thuật của bệnh viện trong điều trị các bệnh lý ngoại khoa chuyên sâu và triển khai thường quy các kỹ thuật phẫu thuật y khoa hiện đại tại bệnh viện".