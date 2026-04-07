Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt ứng dụng công nghệ ‘mắt thần’ nội soi tiêu hóa

Việc đầu tư hệ thống nội soi thế hệ mới góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế kỹ thuật cao cho người dân khu vực Tây nguyên, hạn chế nhu cầu chuyển tuyến đến các bệnh viện lớn.

Hỗ trợ nâng cao hiệu quả phát hiện sớm tổn thương đường tiêu hóa

Theo thống kê của GLOBOCAN 2022, ung thư đại trực tràng và ung thư dạ dày lần lượt xếp thứ 4 và thứ 5 trong nhóm các bệnh ung thư phổ biến, có xu hướng gia tăng tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đây là những bệnh lý nguy hiểm với diễn tiến âm thầm, ít biểu hiện rõ ràng ở giai đoạn đầu, khiến nhiều trường hợp được phát hiện muộn, ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị.

Trong bối cảnh đó, nội soi tiêu hóa được xem là một trong những phương pháp quan trọng trong tầm soát, phát hiện sớm và hỗ trợ can thiệp các bệnh lý đường tiêu hóa. Việc đưa vào sử dụng hệ thống Olympus EVIS X1 CV-1500 tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến được xem như "mắt thần" hỗ trợ bác sĩ trong quá trình nội soi, từ đó giúp nâng cao hiệu quả tầm soát sớm:

Tối ưu hóa hình ảnh nội soi (TXI, NBI): Hình ảnh nội soi có độ phân giải cao, kết hợp công nghệ nhuộm màu quang học và công nghệ phóng đại, giúp hỗ trợ quan sát và đánh giá các tổn thương niêm mạc bất thường.

Công nghệ tăng cường hình ảnh (RDI): Tối ưu hóa màu sắc và độ sáng, hỗ trợ các can thiệp ít xâm lấn như cắt polyp hay cầm máu qua nội soi hiệu quả hơn.

Tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI): Hệ thống thông minh hỗ trợ bác sĩ khoanh vùng và nhận diện các vùng nghi ngờ tổn thương trong thời gian thực, hỗ trợ hiệu quả trong tầm soát ung thư đường tiêu hóa.

Những cải tiến này góp phần nâng cao khả năng phát hiện sớm tổn thương, hạn chế nguy cơ bỏ sót tổn thương nhỏ, đồng thời hỗ trợ tối ưu hóa quy trình can thiệp, rút ngắn thời gian thực hiện, giảm áp lực cho đội ngũ bác sĩ.

Mở rộng khả năng tiếp cận nội soi chuyên sâu cho trẻ em

Bên cạnh người lớn, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt cũng chú trọng phát triển nội soi tiêu hóa cho trẻ em - nhóm người bệnh cần kỹ thuật và chăm sóc chuyên biệt.

Với hệ thống mới, nội soi nhi được thực hiện bằng ống soi siêu nhỏ, mềm, kết hợp kỹ thuật gây mê hồi tỉnh hiện đại, giúp trẻ trải qua quá trình nội soi nhẹ nhàng hơn, giảm cảm giác khó chịu như đau hoặc buồn nôn, qua đó hạn chế tâm lý sợ hãi cho trẻ nhỏ và tạo sự an tâm cho phụ huynh.

Việc triển khai kỹ thuật này ngay tại Lâm Đồng giúp người dân địa phương, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ, có thêm lựa chọn thăm khám và can thiệp ngay tại địa phương, qua đó tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại và góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Cam kết nâng cao chất lượng sống cho người dân

Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt, TS-BS Lê Thọ cho biết: "Việc đầu tư hệ thống nội soi thế hệ mới là minh chứng cho định hướng phát triển y khoa hiện đại, lấy người bệnh làm trung tâm".

Không chỉ hỗ trợ chẩn đoán, công nghệ nội soi hiện đại còn mở ra cơ hội điều trị ít xâm lấn, giúp người bệnh phục hồi nhanh, giảm thời gian nằm viện và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Trong bối cảnh các bệnh lý tiêu hóa đang có xu hướng gia tăng và trẻ hóa, việc đầu tư công nghệ và nhân lực chuyên sâu tại địa phương được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả tầm soát, phát hiện sớm và điều trị kịp thời cho người dân tỉnh Lâm Đồng và khu vực lân cận. Đây cũng là bước đi phù hợp với xu hướng phát triển của y tế hiện đại, trong đó trọng tâm là tầm soát sớm, phát hiện kịp thời và điều trị hiệu quả ngay từ tuyến cơ sở.