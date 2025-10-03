Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng bảo trợ y tế độc quyền Giải PPA Tour Asia - MB Vietnam Cup 2025

Đại diện Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng (thứ hai từ phải sang) nhận kỷ niệm chương trong lễ khai mạc giải

Theo đó, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng sẽ đồng hành cùng giải PPA Tour Asia - MB Vietnam Cup 2025, đảm nhận chăm sóc y tế xuyên suốt cho 600 vận động viên chuyên nghiệp, phong trào đến từ Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới. Bệnh viện đã đạt chứng nhận chất lượng bệnh viện quốc tế ACHSI (Australia), bảo chứng cho hệ thống quản lý an toàn, hiệu quả điều trị và dịch vụ người bệnh. Đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực như: cơ xương khớp, chấn thương chỉnh hình... nhất là y học thể thao của bệnh viện sẽ hỗ trợ y tế tối ưu, giúp vận động viên an tâm trong suốt những ngày diễn ra giải đấu.

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, PPA Tour Asia - MB Vietnam Cup 2025 được đánh giá là giải đấu Pickleball quy mô lớn bậc nhất khu vực châu Á về giá trị giải thưởng, số lượng vận động viên tham dự và khán giả, ngoài việc chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, truyền thông, an ninh thì đảm bảo an toàn cho các vận động viên và khán giả cũng phải được chú trọng. Ông Dương Quang Thuận – Trưởng ban tổ chức chia sẻ: "Với lần đầu tiên một giải đấu thể thao tầm cỡ quốc tế diễn ra tại Đà Nẵng, BTC đã cực kỳ cẩn trọng khi tìm kiếm đối tác y tế. Sự đồng hành của Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, một bệnh viện hàng đầu, uy tín, có chuyên môn cao về cơ xương khớp, chấn thương chỉnh hình và y học thể thao – sẽ giúp hỗ trợ kịp thời mọi trường hợp cần thiết, kiểm soát tốt các rủi ro chấn thương".

Vận động viên được ekip chăm sóc, sơ cấp cứu tại chỗ

Về phía Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, BS.CKII Trương Nguyễn Thoại Nhân – Giám đốc bệnh viện chia sẻ, đồng hành cùng giải Pickleball là cơ hội để phát huy thế mạnh về chăm sóc y tế, đặc biệt là y học thể thao, đóng góp vào thành công chung của giải đấu. Bệnh viện cam kết cung cấp hỗ trợ y tế với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, dụng cụ hỗ trợ sơ cấp cứu cần thiết trong suốt giải đấu. Nếu vận động viên, người chơi xảy ra chấn thương, đội ngũ bác sĩ của bệnh viện sẽ thực hiện sơ cấp cứu tại chỗ, vận chuyển cấp cứu và điều trị, phục hồi chuyên sâu trong trường hợp cần kíp, đảm bảo vận động viên được thăm khám và chăm sóc sức khỏe tức thời.

Hai tay vợt Trịnh Linh Giang và Sophia Phương Anh trong buổi tham quan & tư vấn sức khỏe tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng trước thềm giải đấu

Ngay trước thềm giải đấu, hai tay vợt nổi tiếng Trịnh Linh Giang và Sophia Phương Anh đã có buổi tham quan, tìm hiểu về hệ thống chẩn đoán đỉnh cao công nghệ & có buổi tư vấn về tình trạng sức khỏe, thể chất cùng các chuyên gia tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng để chuẩn bị trạng thái tốt nhất trước khi bước vào giải đấu đỉnh cao.

Việc đồng hành cùng PPA Tour Asia – MB Vietnam Cup 2025 một lần nữa khẳng định năng lực của Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng trong việc bảo trợ y tế cho các sự kiện thể thao lớn, đặc biệt là pickleball – bộ môn đang ngày càng thu hút đông đảo người chơi, tạo nên những cộng đồng gắn kết và tràn đầy năng lượng tích cực.