Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn đạt giải xuất sắc hạng mục phát triển nhân tài

Đại diện Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn nhận giải thưởng xuất sắc hạng mục Phát triển nhân tài tại Lễ trao giải Quản lý bệnh viện châu Á

Khẳng định vị thế qua chiến lược phát triển nguồn nhân lực

Vừa qua, tại Lễ trao giải Quản lý bệnh viện châu Á (Hospital Management Asia - HMA), Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn đã vinh dự được xướng tên cho giải xuất sắc ở hạng mục Phát triển nhân tài (Talent Development). Đây là giải thưởng khu vực uy tín hàng năm nhằm tôn vinh các tổ chức y tế có sáng kiến xuất sắc, đổi mới trong công tác quản lý và vận hành.

Việc chiến thắng tại hạng mục Phát triển nhân tài là sự ghi nhận tích cực từ Hội đồng giám khảo quốc tế đối với những chiến lược dài hạn của Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn trong việc thu hút, đào tạo, duy trì và phát triển đội ngũ nhân sự y tế chất lượng cao.

"Chúng tôi tin rằng chất lượng dịch vụ y tế vượt trội luôn bắt đầu từ hành trình xây dựng và phát triển một đội ngũ nhân sự vững chuyên môn, giàu nhiệt huyết và tràn đầy sự thấu cảm. Đầu tư bài bản vào các hoạt động phát triển nhân tài không chỉ giúp nâng cao năng lực chuyên môn mà còn là chìa khóa cốt lõi để đảm bảo an toàn điều trị và mang lại trải nghiệm chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho người bệnh", ThS-BS. Nguyễn Ngọc Bảo Long, Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn chia sẻ.

Những năm gần đây, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn đã triển khai đồng bộ nhiều chương trình phát triển nguồn nhân lực mang tính chiến lược với hiệu quả đo lường rõ rệt:

Đào tạo tối ưu: Xây dựng kế hoạch đào tạo theo nhu cầu thực tế từng khoa phòng. Liên tục cập nhật các chương trình đào tạo y khoa liên tục (CME), ứng dụng công nghệ, chuyển giao kỹ thuật lâm sàng tiên tiến và tăng cường hợp tác chuyên môn quốc tế.

Cơ hội phát triển năng lực cá nhân và quy hoạch kế thừa vững chắc: Xây dựng khung năng lực toàn diện, tạo điều kiện cho từng bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế bứt phá giới hạn, chủ động trong lộ trình thăng tiến, cống hiến vì tương lai của bản thân, tổ chức và sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Khởi động và vận hành hiệu quả chương trình "Nhân tài tương lai".

Kiến tạo môi trường làm việc nhân văn: Kiến tạo không gian làm việc an toàn, gắn kết và chuyên nghiệp, nơi mỗi nhân tài đều được trân trọng và phát huy tối đa tiềm năng. Đồng thời tăng cường ghi nhận, tiếp thu, lắng nghe những đóng góp của nhân viên thông qua chương trình khảo sát hàng năm "We hear your voice". Không ngừng đổi mới, cải tiến nội dung và hình thức tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe tinh thần như ngày Hoàn Mỹ, ngày hội kết nối trái tim, các hoạt động tri ân và tôn vinh nhân sự nổi bật, có thâm niên gắn bó, đồng hành cùng sự phát triển của bệnh viện.

Các chỉ số thực tế sau quá trình triển khai cũng cho thấy sự gia tăng đáng kể về hiệu suất làm việc, chỉ số hài lòng của nhân viên, đồng thời góp phần trực tiếp vào việc nâng cao tỷ lệ an toàn người bệnh và chất lượng dịch vụ y tế chung của toàn bệnh viện.

Cam kết vì sự phát triển bền vững của y tế Việt Nam

Đại diện Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn nhận Chứng nhận bạch kim do Hội Đột quỵ thế giới (WSO) trao tặng

Năm 2026 tiếp tục khẳng định vị thế chuyên môn của bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn trong việc nâng cao tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe đạt chuẩn quốc tế. Từ việc đạt chứng nhận ACHSI - tổ chức hàng đầu và uy tín trên thế giới về kiểm định tiêu chuẩn chất lượng trong chăm sóc sức khỏe, cho đến liên tục đạt Chứng nhận vàng và bạch kim do Hội Đột quỵ thế giới (WSO) trao tặng đã trở thành minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của bệnh viện, cùng hệ thống y tế tư nhân tại Việt Nam, hướng đến mục tiêu phục vụ cộng đồng với chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế.

Song hành cùng sự phát triển của chuyên môn, giải thưởng xuất sắc tại HMA 2026 không chỉ là cột mốc khẳng định năng lực quản trị nhân sự chuyên nghiệp của Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn theo tiêu chuẩn quốc tế, mà còn tạo động lực để đơn vị tiếp tục đổi mới, chinh phục và kiến tạo những giá trị xuất sắc trong giai đoạn tiếp theo.

Trong thời gian tới, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn sẽ tiếp tục mở rộng các chương trình hợp tác đào tạo, ứng dụng chuyển đổi số trong quản trị nhân sự, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ nhân sự giỏi chuyên môn, giàu y đức. Đây là bước tiến quan trọng, tạo nền tảng vững chắc để bệnh viện tiếp tục thực hiện sứ mệnh nâng cao sức khỏe và hạnh phúc đến tất cả người dân Việt Nam.

Liên hệ: Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn 60-60A (số mới 295) Phan Xích Long, phường Cầu Kiệu, TP.HCM

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