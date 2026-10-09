Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn triển khai dịch vụ bảo lãnh viện phí quốc tế

Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong nước và quốc tế, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn luôn chú trọng đến nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng một hành trình chăm sóc toàn diện nhằm nâng tầm trải nghiệm khám và điều trị, thông qua việc triển khai nhiều dịch vụ mới giúp người bệnh an tâm điều trị.

Dịch vụ bảo lãnh viện phí quốc tế

Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn là đơn vị kết nối trực tiếp với các đối tác bảo hiểm và đơn vị quản lý bồi thường (TPA) uy tín. Với dịch vụ bảo lãnh viện phí quốc tế, quý khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm điều trị và trải nghiệm các dịch vụ y tế chất lượng. Đồng thời, các thủ tục quy trình được tiến hành một cách minh bạch, thuận tiện và nhanh chóng. Hành trình thăm khám, chẩn đoán và điều trị được vận hành, kết nối một cách xuyên suốt, liền mạch, với sự hỗ trợ chuyên nghiệp từ đội ngũ nhân viên y tế.

Hiện tại, bệnh viện đang phối hợp triển khai dịch vụ bảo lãnh viện phí quốc tế cùng các đơn vị uy tín bao gồm: Công ty TNHH MTV Pacific Cross Việt Nam (PCV); Công ty Trails of Indochina; Công ty TNHH April Việt Nam; Công ty TNHH Assist 24/7 (Đại diện Asian Assistance); Công ty TNHH SafetyNet Insurance Services (Vietnam); Công ty TNHH Bảo hiểm Tokio Marine Việt Nam (TMIV)... Trong thời gian tới, bệnh viện sẽ liên tục mở rộng và cập nhật danh sách các đối tác bảo hiểm uy tín trong và ngoài nước, nhằm đa dạng hóa lựa chọn và tối ưu trải nghiệm cho khách hàng.

Phạm vi quyền lợi bảo lãnh viện phí quốc tế cũng được áp dụng linh hoạt theo từng gói bảo hiểm, với đa dạng các danh mục như: Điều trị nội trú và ngoại trú; Cấp cứu; Nha khoa; Các dịch vụ tại Khu điều trị Quốc tế cùng nhiều quyền lợi khác theo chính sách của từng đối tác bảo hiểm.

Trải nghiệm tại Khu khám & điều trị tiêu chuẩn quốc tế

Với giá trị cốt lõi lấy người bệnh làm trung tâm và tinh thần "Tận tâm chăm sóc", năm 2026 tiếp tục đánh dấu một bước tiến mới trong hành trình phát triển của Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn. Nhiều không gian được nâng cấp với diện mạo hoàn toàn mới, kết hợp với vận hành thông minh nhằm mang đến trải nghiệm trọn vẹn và đáp ứng hài lòng người bệnh.

Quý khách hàng có thể an tâm thăm khám và chăm sóc sức khỏe trong môi trường đạt tiêu chuẩn quốc tế ACHS - chứng nhận uy tín của Hội đồng Úc về Tiêu chuẩn Chăm sóc sức khỏe, được áp dụng trên toàn hệ thống bệnh viện. Đồng thời, khu khám quốc tế được thiết kế đặc biệt giúp tối ưu hóa trải nghiệm điều trị với các tiện ích nâng cao, phù hợp với những khách hàng đề cao sự riêng tư, quy trình nhanh chóng và mong muốn dịch vụ chăm sóc điều trị cá nhân hóa theo tình trạng sức khỏe. Tại khu vực này, đội ngũ bác sĩ chuyên gia; nhân viên y tế luôn sẵn sàng hỗ trợ thủ tục bảo hiểm nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí cho khách hàng.

Ngoài việc hợp tác với các đối tác quốc tế, bệnh viện còn hợp tác với hơn 40 đối tác bảo hiểm trong nước, đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh của khách hàng. Đặc biệt, từ ngày 1.7.2026, khách hàng đến khám ngoại trú sẽ được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 50% mức hưởng trong phạm vi quyền lợi được hưởng. Các trường hợp bệnh lý đặc biệt quy định hưởng 100% trước đây vẫn được duy trì nguyên vẹn. Điều này giúp người dân dễ dàng và tiết kiệm chi phí khi đến thăm khám tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn.

Nâng cao chất lượng chăm sóc phẫu thuật

Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ đã chính thức đưa vào hoạt động hệ thống phòng mổ thông minh mới tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, khẳng định cam kết của Tập đoàn trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho người bệnh tại Việt Nam.

Hệ thống được xây dựng theo mô hình phòng mổ thông minh, tích hợp đồng bộ các thiết bị phẫu thuật hiện đại, hệ thống kiểm soát luồng khí, hệ thống theo dõi thời gian thực và các công cụ điều phối kỹ thuật số. Mô hình này hỗ trợ đội ngũ chuyên môn thực hiện nhiều loại phẫu thuật phức tạp với độ chính xác, tính ổn định và hiệu quả phối hợp cao hơn.

Hệ thống này phục vụ cho các chuyên khoa trọng điểm gồm Chấn thương Chỉnh hình, Ngoại Tổng quát, Sản Phụ khoa và Tim mạch, góp phần giúp người bệnh tiếp cận các phương pháp điều trị chuyên sâu ngay gần nơi sinh sống.