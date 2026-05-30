Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn triển khai kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da

Mang đến thêm nhiều lựa chọn điều trị hiệu quả cho người bệnh tim mạch, đặc biệt là người cao tuổi, có nhiều bệnh lý nền, không phù hợp với phẫu thuật mở truyền thống.

Mới đây, bệnh viện đã điều trị thành công cho người bệnh H., 73 tuổi, mắc chứng hẹp van động mạch chủ nặng kèm nhiều bệnh nền phức tạp như phổi tắc nghẽn mạn tính, đái tháo đường. Với tình trạng này, các phương pháp phẫu thuật mở lồng ngực như trước đây sẽ không đảm bảo hiệu quả điều trị, đồng thời còn gây khó khăn cho việc chăm sóc người bệnh.

Các bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn đã thực hiện liên tiếp 3 ca thay van động mạch chủ qua da chỉ trong 1 ngày

Qua thực hiện các phương pháp chẩn đoán cận lâm sàng như chụp cắt lớp vi tính mạch máu, chụp mạch số hóa xóa nền (DSA 2 bình diện) và siêu âm tim chuyên sâu và hội chẩn đa chuyên khoa gồm Tim mạch can thiệp, Phẫu thuật tim, Gây mê hồi sức và Chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ Khoa Tim mạch, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, chỉ định thực hiện thay van động mạch chủ qua da cho người bệnh H..

Người bệnh được gây tê tại chỗ và các bác sĩ tiến hành đưa van tim sinh học vào cơ thể thông qua ống thông từ động mạch đùi, dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch và siêu âm tim. Chỉ sau khoảng 3 giờ, thủ thuật được thực hiện hoàn tất. Van tim hoạt động tốt ngay sau đó. Các triệu chứng của người bệnh được cải thiện. Sau một thời gian ngắn lưu lại bệnh viện để theo dõi, người bệnh đã được xuất viện.

Chia sẻ về kỹ thuật này, BS.CKII Trần Nguyễn An Huy, Trưởng khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, cho biết: "TAVI có rất nhiều ưu điểm so với phương pháp truyền thống. Trước tiên, kỹ thuật này được thực hiện theo phương pháp xâm lấn tối thiểu, giúp người bệnh tránh được đường mổ lớn, tránh phải dùng thuốc gây mê toàn thân, giảm mất máu, giảm đau đớn và hạn chế được nhiều biến chứng. Nhờ đó, thời gian phục hồi được rút ngắn. Trung bình sau 3–5 ngày, người bệnh đã có thể trở lại với nhịp sống bình thường. Đặc biệt, TAVI mang lại cơ hội điều trị an toàn và hiệu quả cho nhiều người bệnh, đặc biệt là nhóm người cao tuổi, người có bệnh mạn tính".

Hiện nay bệnh viện đang sử dụng một trong những loại van sinh học thế hệ mới nhất, song hành với xu hướng điều trị của các trung tâm tim mạch lớn trên thế giới, mang đến những ưu điểm vượt trội như giảm rò cạnh van và tăng độ bền. Với sự phối chặt chẽ đa chuyên khoa cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại, chỉ trong một ngày, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn đã có thể liên tiếp thực hiện thành công 3 ca TAVI.

ThS-BS.CKII Nguyễn Ngọc Thao - Giám đốc chuyên môn - chia sẻ rằng việc triển khai TAVI thể hiện định hướng phát triển chuyên sâu trong lĩnh vực tim mạch can thiệp của Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn.

"Chúng tôi tập trung xây dựng mô hình điều trị đa chuyên khoa, đầu tư đồng bộ về nhân lực và trang thiết bị hiện đại, nhằm mang đến giải pháp điều trị ít xâm lấn, có độ an toàn cao, không chỉ mang đến nhiều lựa chọn điều trị hơn mà còn giúp nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh", bác sĩ Ngọc Thao nhấn mạnh.

Hẹp van động mạch chủ là một trong những bệnh lý tim mạch nguy hiểm, có thể dẫn đến suy tim và tăng nguy cơ tử vong nếu không được điều trị kịp thời, đúng cách. Trước đây, phẫu thuật mở lồng ngực cho người có bệnh tim mạch gần như là lựa chọn duy nhất. Tuy nhiên, phương pháp này tiềm ẩn nhiều rủi ro và thời gian hồi phục kéo dài nên khó thực hiện với các người bệnh lớn tuổi hoặc có nhiều bệnh nền.

Cùng với sự phát triển của y học hiện đại, nhiều kỹ thuật tim mạch tiên tiến đã mở ra cơ hội điều trị hiệu quả và an toàn hơn cho người bệnh, đặc biệt ở nhóm bệnh nhân lớn tuổi hoặc có bệnh lý nền phức tạp. Trong đó, kỹ thuật TAVI được xem là bước tiến nổi bật nhờ khả năng xâm lấn tối thiểu, giảm nguy cơ biến chứng và rút ngắn thời gian hồi phục.

TAVI là phương pháp đưa van tim sinh học vào cơ thể thông qua ống thông từ động mạch đùi dưới sự hỗ trợ của hệ thống chụp mạch và siêu âm tim hiện đại, giúp người bệnh không cần trải qua phẫu thuật mở lồng ngực như trước đây.

Với định hướng liên tục cập nhật và ứng dụng các kỹ thuật điều trị tiên tiến, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn đã triển khai kỹ thuật TAVI nhằm mang đến thêm nhiều lựa chọn điều trị chất lượng cao cho người bệnh tim mạch, giúp tối ưu hiệu quả điều trị, nâng cao độ an toàn và cá thể hóa phác đồ cho từng người bệnh.