Bệnh viện Hoàng Tuấn: Từ tâm huyết với quê hương đến hệ thống y tế lớn mạnh

Khởi nguồn từ tâm huyết với quê hương

Tháng 5.2009, Công ty TNHH Bệnh viện Hoàng Tuấn (Hoang Tuan Hospital Company Limited) ra đời với cơ sở đầu tiên là Trung tâm y khoa Hoàng Tuấn tại số 33 Nguyễn Hùng Phước, P.1, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Trung tâm khiêm tốn với 4 bác sĩ, 8 điều dưỡng, kỹ thuật viên, mang theo khát vọng lớn lao về một dịch vụ y tế chất lượng ngay tại quê hương.

Năm 2013, trước nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng, Trung tâm y khoa Hoàng Tuấn chuyển đến cơ sở mới khang trang hơn tại số 80A Lê Hồng Phong - 27/6 Trần Hưng Đạo, P.3, TP.Sóc Trăng.

Bệnh viện đa khoa Hoàng Tuấn là cơ sở đầu tiên trong 6 cơ sở y tế thuộc Công ty TNHH Bệnh viện Hoàng Tuấn ẢNH: TÚ UYÊN

Cột mốc đáng nhớ tiếp theo là ngày 9.8.2015, trung tâm chính thức trở thành Bệnh viện đa khoa Hoàng Tuấn với quy mô 60 giường, được Bộ Y tế thẩm định và phê duyệt. Đây là bệnh viện tư nhân đầu tiên tại Sóc Trăng, mở ra bước ngoặt mới cho sự phát triển y tế của tỉnh Sóc Trăng, đặc biệt là về xã hội hóa y tế.

Chỉ riêng năm 2023, Bệnh viện đa khoa Hoàng Tuấn đã tiếp nhận hơn 700.000 lượt khám ngoại trú, hơn 10.000 lượt điều trị nội trú, thực hiện hơn 1.500 ca phẫu thuật và chào đón hơn 500 em bé ra đời.

Từ một bệnh viện đến hệ thống cơ sở y tế vệ tinh

Kỹ sư Nguyễn Hoàng Tuấn, Tổng giám đốc Công ty TNHH Bệnh viện Hoàng Tuấn, từng chia sẻ, tâm nguyện ban đầu của ông và vợ là bác sĩ Nguyễn Kỷ Đoan Nghi, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hoàng Tuấn chỉ đơn giản là mở một cơ sở y tế tư nhân phục vụ bà con. Với triết lý "Làm thế nào để mọi người dân đều có thể tiếp cận dịch vụ y tế tốt mà chi phí hợp lý nhất" và với slogan "Được phục vụ quý khách là danh dự của chúng tôi!", hệ thống y tế Hoàng Tuấn đã dần hình thành.

Từ một trung tâm y khoa với 4 bác sĩ và 8 điều dưỡng, kỹ thuật viên, đến nay, Công ty TNHH Bệnh viện Hoàng Tuấn đã phát triển thành hệ thống 6 cơ sở y tế gồm: Bệnh viện đa khoa Hoàng Tuấn tiếp nhận 1.600 - 1.800 lượt khám ngoại trú mỗi ngày; Trung tâm an dưỡng Hoàng Tuấn, mô hình tiên tiến hợp tác cùng 2 bệnh viện của Hàn Quốc trong chuyển giao kỹ thuật y khoa, nghiên cứu và điều trị; Trung tâm y khoa Hoàng Tuấn Vĩnh Châu mang dịch vụ y tế đến vùng ven biển xa xôi tỉnh Sóc Trăng; Phòng khám đa khoa y dược cổ truyền Hoàng Tuấn cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh y học cổ truyền cho người dân nói chung và bà con an dưỡng tại Trung tâm an dưỡng Hoàng Tuấn nói riêng; Trung tâm sức khỏe nghề nghiệp Hoàng Tuấn chuyên khám sức khỏe định kỳ cho doanh nghiệp.

Bệnh viện đa khoa Hoàng Tuấn hiện mỗi ngày tiếp nhận 1.600 - 1.800 lượt khám ngoại trú ẢNH: TÚ UYÊN

Tháng 2.2025, Công ty TNHH Bệnh viện Hoàng Tuấn sẽ đưa vào hoạt động Trung tâm y khoa Hoàng Tuấn Hậu Giang tại TP.Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang để đánh dấu bước phát triển của hệ thống khi tiếp tục mở rộng địa bàn.

Đặc biệt, dự án Bệnh viện đa khoa Hoàng Tuấn - Ngã Năm (TX.Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) với quy mô gấp đôi bệnh viện hiện tại, tọa lạc tại vị trí giao thoa giữa 3 tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang, Bạc Liêu, sẽ chính thức khởi công vào tháng 4.2025 và dự kiến đưa vào hoạt động quý 1/2027.

Gần 16 năm hình thành và phát triển, Công ty TNHH Bệnh viện Hoàng Tuấn đã ghi dấu ấn đậm nét trong bức tranh y tế của tỉnh Sóc Trăng. Với cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, tâm huyết, hệ thống y tế trực thuộc công ty đã trở thành những địa chỉ khám, điều trị tin cậy, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng và mang đến sự an tâm cho người dân.