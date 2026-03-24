Bệnh viện JK Nhật Hàn miễn phí phẫu thuật 20 case mũi

Năm 2026, chương trình thiện nguyện Vì sống là sẻ chia - 10 mùa tài trợ tổng ngân sách đến 4 tỉ đồng, không chỉ dành cho các ca tạo hình mũi môi dị tật miễn phí 100% mà còn mở rộng hỗ trợ tối thiểu 50% chi phí cho nhiều trường hợp khác, tùy theo mức độ tổn thương và điều kiện thực tế.

Chương trình năm nay có sự mở rộng đáng kể về đối tượng: không chỉ dừng lại ở mũi môi dị tật mà còn bao gồm mũi biến dạng do tai nạn, mũi hỏng sau phẫu thuật, dị dạng cấu trúc phức tạp, những ca khó đòi hỏi chuyên môn cao và quy trình điều trị nghiêm ngặt.

Theo ThS-BS Lê Viết Trí, Giám đốc Bệnh viện JK Nhật Hàn, nhà sáng lập chương trình: "Mỗi ca phẫu thuật không chỉ mang ý nghĩa y khoa mà còn giúp người bệnh lấy lại sự tự tin, cải thiện chất lượng sống. Sau gần một thập kỷ, chương trình đã trở thành cầu nối giữa chuyên môn và trách nhiệm cộng đồng".

Bệnh viện JK Nhật Hàn tiếp nhận hồ sơ xuyên suốt năm 2026. Đối tượng từ 15 tuổi trở lên. Đăng ký TẠI ĐÂY. Thông tin chi tiết công bố trên website,facebook chính thức của bệnh viện. Bạn đọc cần thêm thông tin vui lòng liên hệ Hotline 0941800999.