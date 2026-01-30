Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe Khỏe đẹp mỗi ngày

Bệnh viện JW Hàn Quốc TP.HCM mở ra giai đoạn phát triển đa khoa

Huỳnh Na
Huỳnh Na
30/01/2026 15:59 GMT+7

Ngày 17.1.2026, Bệnh viện JW Hàn Quốc TP.HCM chính thức công bố chuyển đổi mô hình hoạt động từ bệnh viện chuyên khoa tạo hình thẩm mỹ sang bệnh viện đa khoa, đánh dấu bước ngoặt quan trọng sau 15 năm phát triển. Sự kiện mở ra giai đoạn mới hướng đến y tế toàn diện, an toàn và bền vững, lấy con người và giá trị nhân văn làm trung tâm.

Từ tạo hình thẩm mỹ đến chiến lược y tế toàn diện vì con người

Nhìn lại hành trình 15 năm gắn bó với lĩnh vực tạo hình thẩm mỹ, TS-BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc Bệnh viện JW Hàn Quốc, cho biết ngành tạo hình thẩm mỹ đang chứng kiến những thay đổi rõ nét. Người làm đẹp nói riêng và bệnh nhân nói chung ngày càng lớn tuổi hơn, mang theo nhiều bệnh lý nền và nguy cơ tiềm ẩn.

Đây cũng là bài toán mà JW đã trực tiếp đối mặt trong nhiều năm qua, đặc biệt thông qua hơn 1.000 ca phẫu thuật tạo hình miễn phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, trong đó nhiều trường hợp mắc bệnh lý phức tạp, nguy cơ cao, u bướu khó không thể giải quyết bằng một chuyên khoa đơn lẻ.

"Việc chuyển đổi sang mô hình bệnh viện đa khoa không nhằm mở rộng quy mô một cách đơn thuần, mà là quyết định mang tính chiến lược dài hạn. Quyết định này xuất phát từ trách nhiệm ngày càng lớn đối với người bệnh, cũng như mong muốn nâng cao chuẩn an toàn và chất lượng điều trị", TS-BS Tú Dung chia sẻ.

Bệnh viện JW Hàn Quốc TP.HCM mở ra giai đoạn phát triển đa khoa - Ảnh 1.

Hướng đến chăm sóc sức khỏe toàn diện và bền vững

Trong lộ trình chuyển đổi, bệnh viện đã từng bước mở rộng hoạt động với 11 chuyên khoa trọng điểm, kết hợp giữa điều trị y khoa và thẩm mỹ theo tiêu chuẩn Hàn Quốc, gồm: cơ xương khớp; nội tổng hợp; ngoại tổng hợp; ngoại tiết niệu; điều trị u bướu; y học trường thọ; tai - mũi - họng; tạo hình - thẩm mỹ; răng - hàm - mặt; da liễu - skincare; tầm soát sức khỏe và ung thư.

Chuyên môn và y đức làm gốc

Bệnh viện JW Hàn Quốc kiên định lấy chuyên môn làm nền tảng, thông qua hệ thống hội chẩn đa chuyên khoa, đào tạo liên tục cho đội ngũ y bác sĩ và chuẩn hóa quy trình điều trị, kiểm soát chất lượng, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đào tạo. Đặc biệt, JW chú trọng đầu tư cho công tác gây mê hồi sức - nền tảng then chốt bảo đảm an toàn y khoa.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, Bệnh viện JW Hàn Quốc duy trì các chương trình khám chữa bệnh nhân đạo, phẫu thuật từ thiện lấy con người và trách nhiệm xã hội làm trung tâm.

Phát biểu tại lễ công bố chuyển đổi mô hình, đại diện Bộ Y tế, đánh giá cao những đóng góp của JW trong 15 năm qua. Theo ông, việc JW chuyển đổi sang mô hình bệnh viện đa khoa có ý nghĩa thiết thực, mở ra cơ hội nâng cao hiệu quả điều trị và chất lượng y tế, đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của đào tạo nhân lực y tế trong giai đoạn phát triển mới.

Bệnh viện JW Hàn Quốc và những thành tựu rực rỡ:

  • Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo (6.2016)
  • Á quân Hiệp hội Nội khoa Hoa Kỳ (10.2020)
  • Hai Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Đà Nẵng (2020 và 2025)
  • Cúp vàng Thành tựu Y khoa (2.2021)
  • Hai Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM (1.2021 & 11.2021)
  • Hai Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế (2021 và 2022)
  • Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước (1.2022)
  • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (1.2022)
  • Bốn bác sĩ và nhân sự JW được trao Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe Nhân dân" của Bộ Y tế (2024 - 2025)
  • TS-BS Nguyễn Phan Tú Dung được vinh danh Bác sĩ Tiêu biểu (2.2025)

Quét mã nhận quà từ Bệnh viện JW

Bệnh viện JW Hàn Quốc TP.HCM mở ra giai đoạn phát triển đa khoa - Ảnh 2.

Bệnh viện JW Hàn Quốc: Nhân văn tiếp nối - Mở lối đa khoa

ẢNH: BỆNH VIỆN JW HÀN QUỐC


Xem thêm bình luận