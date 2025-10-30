Bệnh viện Mắt Bình Thuận ra mắt công nghệ phẫu thuật khúc xạ SMILE

Buổi tọa đàm vinh dự có sự tham dự của PGS.TS.BS Trần Hải Yến chuyên gia hàng đầu về phẫu thuật khúc xạ tại Việt Nam, cùng các chuyên gia nhãn khoa, đại diện cơ quan báo chí và truyền hình.

Công nghệ SMILE (Small Incision Lenticule Extraction) là một trong những phương pháp phẫu thuật điều chỉnh tật khúc xạ tiên tiến nhất hiện nay, giúp bệnh nhân xóa cận loạn thị qua một đường mổ siêu nhỏ 2mm, không cần tạo vạt giúp giác mạc ổn định, hồi phục nhanh và an toàn tối đa.

Việc Bệnh viện Mắt Bình Thuận tiên phong triển khai công nghệ SMILE không chỉ khẳng định vị thế trung tâm chuyên sâu về nhãn khoa hiện đại, mà còn mở ra cơ hội điều trị tiêu chuẩn quốc tế ngay tại địa phương, giúp người dân tại Lâm Đồng được hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao mà không cần di chuyển lên tuyến trên.

Sự kiện nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới chuyên môn và người dân, góp phần mang công nghệ y khoa hiện đại đến gần hơn với cộng đồng, đồng thời đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình nâng tầm chất lượng điều trị nhãn khoa tại khu vực.