Bệnh viện Mắt Sài Gòn Bình Dương triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Bệnh viện Mắt Sài Gòn Bình Dương - bệnh viện chuyên khoa mắt đang tập trung phát triển hai lĩnh vực điều trị trọng điểm là phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng phương pháp Phaco và kiểm soát cận thị cho trẻ em, đồng thời triển khai khám chữa bệnh BHYT cho người dân theo đúng quy định hiện hành.

Phẫu thuật Phaco - giải pháp hiệu quả trong điều trị đục thủy tinh thể

Đục thủy tinh thể hiện là nguyên nhân hàng đầu gây suy giảm thị lực ở người cao tuổi. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bệnh lý này chiếm khoảng một nửa số ca mù lòa có thể phòng tránh trên toàn cầu. Tại Việt Nam, cùng với quá trình già hóa dân số, số người mắc đục thủy tinh thể ngày càng gia tăng, đặt ra nhu cầu lớn về điều trị kịp thời và an toàn.

Tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn Bình Dương, phẫu thuật Phaco được triển khai thường quy trong điều trị đục thủy tinh thể. Phương pháp này sử dụng sóng siêu âm để tán nhuyễn thủy tinh thể bị đục, sau đó thay thế bằng thủy tinh thể nhân tạo. So với các phương pháp truyền thống, Phaco có ưu điểm ít xâm lấn, thời gian phẫu thuật ngắn và giúp người bệnh hồi phục thị lực nhanh hơn.

Đại diện bệnh viện cho biết, các ca phẫu thuật Phaco được thực hiện theo đúng quy trình chuyên môn của Bộ Y tế, với sự hỗ trợ của hệ thống trang thiết bị hiện đại và đội ngũ bác sĩ chuyên khoa mắt được đào tạo bài bản. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và giảm nguy cơ biến chứng cho người bệnh.

Kiểm soát cận thị - hướng tiếp cận dài hạn cho trẻ em

Bên cạnh nhóm bệnh lý ở người cao tuổi, cận thị học đường đang trở thành vấn đề y tế cộng đồng đáng quan tâm. Nhiều nghiên cứu cho thấy, trẻ bị cận sớm và tăng độ nhanh có nguy cơ cao tiến triển thành cận thị nặng khi trưởng thành, làm gia tăng nguy cơ biến chứng võng mạc.

Xuất phát từ thực tế này, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Bình Dương đã triển khai dịch vụ kiểm soát cận thị cho trẻ em với mục tiêu làm chậm tốc độ tăng độ cận, thay vì chỉ điều chỉnh thị lực tạm thời. Các phương pháp kiểm soát được áp dụng dựa trên bằng chứng khoa học, bao gồm tròng kính kiểm soát cận thị, kính áp tròng Ortho-K, thuốc nhỏ mắt Atropine nồng độ thấp và theo dõi nhãn nhi định kỳ.

Theo các bác sĩ chuyên khoa, hiệu quả kiểm soát cận thị phụ thuộc lớn vào việc phát hiện sớm, theo dõi thường xuyên và xây dựng phác đồ phù hợp với từng trẻ. Do đó, vai trò đồng hành của gia đình trong việc duy trì thói quen sinh hoạt và tái khám đúng lịch được xem là yếu tố then chốt.

Triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định và thông tuyến 100%

Từ ngày 09.01 Bệnh viện Mắt Sài Gòn Bình Dương triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Người có thẻ BHYT còn giá trị sử dụng khi đến khám và điều trị tại bệnh viện sẽ được thanh toán chi phí theo mức hưởng ghi trên thẻ, phù hợp với tuyến chuyên môn kỹ thuật và phạm vi quyền lợi được quy định.

Việc triển khai thông tuyến BHYT giúp người dân thuận lợi hơn trong việc tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa mắt, đồng thời góp phần giảm gánh nặng chi phí y tế, đặc biệt đối với người cao tuổi và các gia đình có con nhỏ.

Hướng tới chăm sóc mắt toàn diện cho cộng đồng

Là thành viên 21 của Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Bình Dương cho biết sẽ tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng chuyên môn, cập nhật công nghệ điều trị mới và tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật trong hoạt động khám chữa bệnh.

Việc đồng thời phát triển các dịch vụ điều trị đục thủy tinh thể bằng Phaco, kiểm soát cận thị cho trẻ em và thực hiện khám chữa bệnh BHYT được kỳ vọng sẽ góp phần đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe mắt của người dân tại Bình Dương và các khu vực lân cận.