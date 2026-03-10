Bệnh viện Mắt Sài Gòn hợp tác với Schwind, ra mắt công nghệ xóa cận LUMOPRO™

Tên gọi công nghệ được lấy cảm hứng từ "Ánh sáng" trong tiếng Latinh. Với LUMOPRO™ , "ánh sáng" không chỉ là biểu tượng cho thị lực sắc nét được phục hồi, mà còn đại diện cho thế hệ năng lượng laser mới - được kiểm soát thông minh, dịu nhẹ và chính xác hơn.

Sự kiện ra mắt công nghệ LUMOPRO™ đánh dấu sự hiện diện của công nghệ xóa cận hiện đại hàng đầu tại Việt Nam, kiến tạo chuẩn mực mới trong phẫu thuật khúc xạ - nơi triết lý bảo tồn mô giác mạc và tối ưu năng lượng laser trở thành trung tâm.

Đại diện Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn và Tập đoàn SCHWIND tại Lễ công bố hợp tác chiến lược và ra mắt công nghệ xóa cận LUMOPRO™

LUMOPRO™ - Thế hệ mới bậc nhất trong phẫu thuật xóa cận vết mổ nhỏ

Hành trình phát triển của phẫu thuật xóa cận vết mổ nhỏ (KLEx - Keratorefractive Lenticule Extraction) đã trải qua nhiều cột mốc quan trọng. Nếu giai đoạn đầu tập trung vào việc thu nhỏ kích thước vết mổ để giảm xâm lấn, thế hệ tiếp theo chú trọng nâng cao tốc độ laser, thì LUMOPRO™ đánh dấu bước tiến mới của kỷ nguyên bảo tồn mô giác mạc.

Công nghệ này đặt trọng tâm vào việc kiểm soát năng lượng laser thông minh và duy trì độ vững bền cơ sinh học của giác mạc - những yếu tố ngày càng được xem là tiêu chuẩn vàng trong điều trị khúc xạ hiện đại.

Khách hàng xóa cận với công nghệ LUMOPRO™ tại các bệnh viện Mắt Sài Gòn

Những cải tiến nổi bật của LUMOPRO™ gồm:

- LUMOPRO™ có thiết kế điểm chiếu laser bất đối xứng, giúp tổng năng lượng phân phối lên giác mạc dịu nhẹ hơn đến 50%, giảm thiểu phản ứng viêm và tổn thương không mong muốn cho lớp mô lân cận. Nhờ vậy, bề mặt phẫu thuật đạt độ nhẵn mịn và đồng đều cao hơn, góp phần giảm tán xạ ánh sáng trong giai đoạn đầu sau mổ, hỗ trợ phục hồi thị lực nhanh và nâng cao sự thoải mái cho khách hàng. Tiết kiệm mô giác mạc - Lõi mô của LUMOPRO™ có độ dày rìa bằng 0 micron, giúp tiết kiệm nhiều mô giác mạc hơn. Việc bảo tồn nhiều mô hơn góp phần duy trì độ bền cơ sinh học của giác mạc, giảm nguy cơ biến chứng giãn phình về lâu dài, đồng thời mở rộng dải điều trị của LUMOPRO™ lên đến 12 độ cận và 6 độ loạn, phù hợp với người có độ khúc xạ cao hoặc giác mạc mỏng.

Lõi mô của LUMOPRO™ có độ dày rìa bằng 0 micron, giúp tiết kiệm nhiều mô giác mạc hơn. Việc bảo tồn nhiều mô hơn góp phần duy trì độ bền cơ sinh học của giác mạc, giảm nguy cơ biến chứng giãn phình về lâu dài, đồng thời mở rộng dải điều trị của LUMOPRO™ lên đến 12 độ cận và 6 độ loạn, phù hợp với người có độ khúc xạ cao hoặc giác mạc mỏng. Công nghệ EyeTracking theo dõi chuyển động mắt thế hệ mới - LUMOPRO™ được thực hiện trên hệ thống máy phẫu thuật hiện đại của SCHWIND - tích hợp công nghệ EyeTracking theo dõi chuyển động mắt theo thời gian thực, tự động định tâm và bù trừ trục thị giác. Điều này giúp nâng cao độ chính xác trong từng thao tác và đảm bảo kết quả thị lực đồng đều hơn.

Với sự kết hợp giữa năng lượng laser thông minh, khả năng bảo tồn mô tối ưu và độ chính xác cao trong từng chuyển động vi mô, LUMOPRO™ không chỉ mang lại thị lực sắc nét ngay sau phẫu thuật mà còn hướng đến sự ổn định và bền vững lâu dài cho giác mạc.

LUMOPRO™ đặt trọng tâm vào việc kiểm soát năng lượng laser thông minh và duy trì độ vững bền cơ sinh học của giác mạc

Hợp tác chiến lược - Cam kết nâng chuẩn điều trị quốc tế

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Huỳnh Lê Đức - Tổng Giám đốc Tập đoàn Y khoa Sài Gòn - cho biết: "Việc ra mắt LUMOPRO™ không chỉ là một bước tiến công nghệ, mà còn là cột mốc chiến lược trong hành trình 22 năm phát triển của Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn. Tương lai của phẫu thuật khúc xạ không chỉ nằm ở tốc độ, mà còn ở độ chính xác và khả năng bảo tồn bền vững cho mô giác mạc. Hợp tác cùng SCHWIND giúp chúng tôi tiếp cận nền tảng laser thế hệ mới bậc nhất, đồng thời tiếp tục hiện thực hóa cam kết đưa các chuẩn mực điều trị tiên tiến của thế giới đến gần hơn với khách hàng Việt Nam."

Về phía SCHWIND, Ông Dominic Von Planta - Tổng Giám đốc SCHWIND eye-tech-solutions - chia sẻ: "Là một trong những tập đoàn công nghệ và thiết bị y tế hàng đầu thế giới, SCHWIND luôn đi đầu trong việc phát triển các giải pháp laser dựa trên nền tảng khoa học vững chắc và độ chính xác kỹ thuật cao nhất. Chúng tôi tự hào được cùng Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn giới thiệu đến thị trường Việt Nam công nghệ xóa cận Femtosecond laser tiên tiến nhất của SCHWIND. Đến nay đã có hơn 7 triệu lượt phẫu thuật thành công với công nghệ này được thực hiện trên toàn cầu. Chúng tôi tin rằng sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến của SCHWIND và chuyên môn của đội ngũ bác sĩ Mắt Sài Gòn sẽ mang lại giá trị điều trị vượt trội cho khách hàng".

Ông Dominic Von Planta - Tổng Giám Đốc SCHWIND eye-tech-solutions trao chứng nhận Hợp tác chiến lược cho Ông Huỳnh Lê Đức và đội ngũ Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn

Với hơn 22 năm phát triển, Mắt Sài Gòn hiện là hệ thống bệnh viện chuyên khoa mắt lớn bậc nhất Việt Nam với 24 bệnh viện và phòng khám trên toàn quốc. Việc trở thành đối tác chiến lược của SCHWIND để triển khai công nghệ LUMOPRO™ tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của hệ thống trong lĩnh vực phẫu thuật khúc xạ và cam kết đầu tư dài hạn vào công nghệ nhãn khoa chuẩn quốc tế.

Công nghệ xóa cận LUMOPRO™ đang được triển khai tại các bệnh viện của hệ thống tại TP.HCM và Đà Nẵng, đồng thời sẽ từng bước mở rộng trên toàn quốc, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận công nghệ điều trị tiên tiến cho người dân Việt Nam.