Bệnh viện Nam Sài Gòn đưa vào vận hành máy MRI tích hợp AI

Ngày 27.1, thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Hữu Thanh, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng, Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn cho biết, điểm nổi bật của máy MRI mới nằm ở việc ứng dụng AI trên 3 phương diện chính.

Thứ nhất, AI hỗ trợ vận hành, giúp tối ưu quy trình làm việc, rút ngắn thời gian chụp, từ đó tăng số lượng bệnh nhân được phục vụ mỗi ngày.

"Thứ hai, AI cải thiện chất lượng hình ảnh. Trước đây, nếu bệnh nhân cử động gây rung hoặc nhiễu trong quá trình chụp, hình ảnh gần như không thể chỉnh sửa. Với công nghệ AI, hệ thống có thể tự động nhận diện và loại bỏ rung, nhiễu, giúp hình ảnh rõ nét hơn, tăng độ chính xác cho bác sĩ khi đọc phim", bác sĩ Thanh phân tích.

Thứ ba, AI hỗ trợ bác sĩ trong chẩn đoán, đặc biệt ở các lĩnh vực chuyên sâu như ung thư, tim mạch, thần kinh… Mỗi thuật toán AI được phát triển cho từng chuyên ngành riêng biệt, kết hợp cùng kinh nghiệm của bác sĩ nhằm nâng cao độ tin cậy của kết quả chẩn đoán.

Bệnh nhân chụp MRI ứng dụng AI tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn ẢNH: T.H

Rút ngắn thời gian chụp MRI, hỗ trợ chẩn đoán bệnh

So với trước đây, thời gian bệnh nhân phải nằm trong máy MRI đã được rút ngắn đáng kể, giúp người bệnh bớt khó chịu, đặc biệt là người cao tuổi hoặc bệnh nhân nặng.

Ngoài ra máy có khả năng chụp cộng hưởng từ xương, vốn trước đây chủ yếu chỉ thực hiện bằng X-quang hoặc CT. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với phụ nữ mang thai. Với MRI, việc chẩn đoán có thể thực hiện mà không gây ảnh hưởng đến thai nhi, mở ra thêm lựa chọn an toàn trong những trường hợp cần thiết.

Theo bác sĩ Thanh, hệ thống MRI ứng dụng AI mang lại lợi ích rõ rệt cho nhiều chuyên khoa. Trong đó, ở chuyên khoa thần kinh - sọ não, giúp xác định chính xác vùng tổn thương não, phân tích các bó sợi thần kinh quan trọng, hỗ trợ bác sĩ ngoại thần kinh lên kế hoạch can thiệp an toàn.

Cột sống: Phát hiện những tổn thương mà phương pháp chẩn đoán trước đây khó nhận diện.

Cơ xương khớp: Đặc biệt trong các trường hợp đau khớp gối nhưng X-quang không phát hiện bất thường, MRI có thể chỉ ra tổn thương sụn khớp là nguyên nhân gây đau thường bị bỏ sót....

"Việc đưa máy MRI ứng dụng AI vào hoạt động nằm trong chiến lược phát triển dài hạn của Bệnh viện Nam Sài Gòn. Trong thời gian tới, bệnh viện dự kiến tiếp tục mở rộng hệ thống chẩn đoán hình ảnh, với kế hoạch đầu tư thêm máy CT nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của người dân", đại diện bệnh viện chia sẻ.