Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bệnh viện Nam Sài Gòn đưa vào vận hành máy MRI tích hợp AI

Cát Anh
Cát Anh
28/01/2026 07:48 GMT+7

Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn vừa đưa vào vận hành hệ thống máy cộng hưởng từ (MRI) thế hệ mới, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo, nhằm nâng cao hiệu quả chẩn đoán và giảm thời gian chụp cho người bệnh.

Ngày 27.1, thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Hữu Thanh, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng, Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn cho biết, điểm nổi bật của máy MRI mới nằm ở việc ứng dụng AI trên 3 phương diện chính. 

Thứ nhất, AI hỗ trợ vận hành, giúp tối ưu quy trình làm việc, rút ngắn thời gian chụp, từ đó tăng số lượng bệnh nhân được phục vụ mỗi ngày.

"Thứ hai, AI cải thiện chất lượng hình ảnh. Trước đây, nếu bệnh nhân cử động gây rung hoặc nhiễu trong quá trình chụp, hình ảnh gần như không thể chỉnh sửa. Với công nghệ AI, hệ thống có thể tự động nhận diện và loại bỏ rung, nhiễu, giúp hình ảnh rõ nét hơn, tăng độ chính xác cho bác sĩ khi đọc phim", bác sĩ Thanh phân tích.

Thứ ba, AI hỗ trợ bác sĩ trong chẩn đoán, đặc biệt ở các lĩnh vực chuyên sâu như ung thư, tim mạch, thần kinh… Mỗi thuật toán AI được phát triển cho từng chuyên ngành riêng biệt, kết hợp cùng kinh nghiệm của bác sĩ nhằm nâng cao độ tin cậy của kết quả chẩn đoán.

Bệnh viện Nam Sài Gòn đưa vào vận hành máy MRI tích hợp AI - Ảnh 1.

Bệnh nhân chụp MRI ứng dụng AI tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn

ẢNH: T.H

Rút ngắn thời gian chụp MRI, hỗ trợ chẩn đoán bệnh

So với trước đây, thời gian bệnh nhân phải nằm trong máy MRI đã được rút ngắn đáng kể, giúp người bệnh bớt khó chịu, đặc biệt là người cao tuổi hoặc bệnh nhân nặng.

Ngoài ra máy có khả năng chụp cộng hưởng từ xương, vốn trước đây chủ yếu chỉ thực hiện bằng X-quang hoặc CT. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với phụ nữ mang thai. Với MRI, việc chẩn đoán có thể thực hiện mà không gây ảnh hưởng đến thai nhi, mở ra thêm lựa chọn an toàn trong những trường hợp cần thiết.

Theo bác sĩ Thanh, hệ thống MRI ứng dụng AI mang lại lợi ích rõ rệt cho nhiều chuyên khoa. Trong đó, ở chuyên khoa thần kinh - sọ não, giúp xác định chính xác vùng tổn thương não, phân tích các bó sợi thần kinh quan trọng, hỗ trợ bác sĩ ngoại thần kinh lên kế hoạch can thiệp an toàn.

Cột sống: Phát hiện những tổn thương mà phương pháp chẩn đoán trước đây khó nhận diện.

Cơ xương khớp: Đặc biệt trong các trường hợp đau khớp gối nhưng X-quang không phát hiện bất thường, MRI có thể chỉ ra tổn thương sụn khớp là nguyên nhân gây đau thường bị bỏ sót....

"Việc đưa máy MRI ứng dụng AI vào hoạt động nằm trong chiến lược phát triển dài hạn của Bệnh viện Nam Sài Gòn. Trong thời gian tới, bệnh viện dự kiến tiếp tục mở rộng hệ thống chẩn đoán hình ảnh, với kế hoạch đầu tư thêm máy CT nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của người dân", đại diện bệnh viện chia sẻ.

Tin liên quan

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn: 6 năm đồng hành cùng người bệnh

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn: 6 năm đồng hành cùng người bệnh

Là một trong những bệnh viện tư nhân theo chuẩn quốc tế tại TP.HCM, 6 năm qua, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn không ngừng nỗ lực đi đầu trong việc mang đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, từ đó nhận được sự tin cậy của người bệnh cả trong cũng như ngoài nước đến thăm khám và điều trị.

Khám phá thêm chủ đề

AI Chụp cộng hưởng từ Chẩn đoán hình ảnh Nam Sài Gòn MRI
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận