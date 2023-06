Bệnh viện Nhi đồng 1 cấp cứu 2 bệnh nhi bỏng xăng nguy kịch vụ cháy phòng trọ

Ngày 3.6, lãnh đạo UBND H.Long Thành (Đồng Nai) xác nhận, rạng sáng 3.6, trên địa bàn xã Phước Bình (H.Long Thành) xảy ra một vụ cháy phòng trọ.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy phòng trọ xảy ra tại ấp 3 (xã Phước Bình), khiến hàng chục người bị bỏng, trong đó có nhiều người bị bỏng nặng và được đưa đến Bệnh viện Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu) cấp cứu.

Lãnh đạo Công an H.Long Thành thông tin: "Nghi can là một nam thanh niên, khả năng do ghen tuông nên phóng hỏa. Người này cũng bị thương trong vụ cháy. Sau vụ việc, tất cả các nạn nhân đã được đưa đi các bệnh viện ở Bà Rịa - Vũng Tàu cứu chữa".