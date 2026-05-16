Bệnh viện ở TP.HCM ứng dụng công nghệ mới trong điều trị bệnh Parkinson

Ngày 16.5, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết bệnh viện đã ứng dụng hình ảnh cộng hưởng từ khuếch tán sức căng, điện cực điều hướng và công nghệ BrainSense™ trong phẫu thuật đặt điện cực kích thích não sâu điều trị bệnh Parkinson.

Đây được xem là bước tiến quan trọng trong lĩnh vực ngoại thần kinh, mở ra thêm cơ hội cải thiện chất lượng sống cho người bệnh Parkinson, đặc biệt là người bệnh kháng thuốc.

Đã thành công 4 ca

Đến nay, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã điều trị thành công 4 ca bằng kỹ thuật này. Trường hợp gần nhất là nam bệnh nhân 62 tuổi mắc bệnh Parkinson hơn 8 năm. Thời gian gần đây, người bệnh đáp ứng kém với thuốc dù đã dùng liều cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hằng ngày.

Sau khi được đánh giá, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật đặt điện cực kích thích não sâu kết hợp kỹ thuật mới, nhằm giảm các biến chứng như tê cứng, co thắt nửa người, khó nói. Sau phẫu thuật, người bệnh hồi phục tốt và xuất viện sau 1 tuần.

Ứng dụng công nghệ mới trong điều trị bệnh Parkinson tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương TP.HCM ẢNH: BV

Theo Phó giáo sư - tiến sĩ Phạm Anh Tuấn, việc kết hợp các công nghệ tiên tiến mang lại nhiều lợi ích trong điều trị Parkinson như cải thiện rõ rệt triệu chứng vận động, giảm tác dụng phụ liên quan đến kích thích, rút ngắn thời gian điều chỉnh thiết bị sau mổ và cá thể hóa điều trị cho từng bệnh nhân.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Võ Đức Chiến, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, cho biết việc triển khai đồng bộ các công nghệ tiên tiến trong phẫu thuật kích thích não sâu đánh dấu bước phát triển quan trọng của bệnh viện trong lĩnh vực ngoại thần kinh. Bệnh viện hướng tới mục tiêu cá thể hóa điều trị, nâng cao hiệu quả lâm sàng và chất lượng sống cho người bệnh Parkinson, đồng thời tiệm cận các tiêu chuẩn điều trị hiện đại trên thế giới.

Kỹ thuật kích thích não sâu điều trị Parkinson được triển khai lần đầu tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương từ năm 2012. Đến nay, bệnh viện đã thực hiện hơn 120 ca.

Người mắc bệnh Parkinson đi khám gia tăng

Theo Phó giáo sư - tiến sĩ Phạm Anh Tuấn, Việt Nam hiện ước tính có khoảng 150.000 - 200.000 người mắc Parkinson, tương đương khoảng 1% dân số trên 60 tuổi.

Tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, số ca khám ngoại trú bệnh Parkinson tăng mạnh từ 2.352 ca năm 2022 lên 3.344 ca năm 2024.

Số ca khám, điều trị bệnh Parkinson ngày gia tăng ẢNH: BV

Theo y văn, sau 5 - 10 năm khởi phát bệnh, khoảng 20 - 30% bệnh nhân Parkinson bước vào giai đoạn tiến triển với các biến chứng rối loạn vận động và đáp ứng thuốc kém. Khi đó, người bệnh có thể xuất hiện tình trạng thuốc nhanh hết tác dụng, lúc đi lại bình thường lúc cứng đờ, loạn động, sa sút trí tuệ, rối loạn nuốt…

Đây là giai đoạn bệnh nặng, khó kiểm soát bằng thuốc uống thông thường và cần can thiệp bằng phẫu thuật kích thích não sâu để cải thiện chất lượng sống.

Hiện phẫu thuật kích thích não sâu đã được bảo hiểm y tế đồng chi trả với chi phí lên tới 240 triệu đồng, giúp người bệnh có thêm cơ hội tiếp cận phương pháp điều trị hiện đại này.