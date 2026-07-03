Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch TP.HCM 'khoác áo mới' sau chỉnh trang

Sáng 3.7, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch TP.HCM khánh thành công trình chỉnh trang bệnh viện. Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM đến dự, chia vui và chúc mừng tập thể y bác sĩ bệnh viện.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Phong cho biết khi nhắc đến TP.HCM, người dân luôn nghĩ đến một thành phố năng động, sáng tạo, nghĩa tình và hiện đại. Theo ông, công trình chỉnh trang Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch là một minh chứng cho tinh thần đó.

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM đến dự, chia vui và chúc mừng tập thể y bác sĩ Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch ẢNH: DUY TÍNH

Ông Lê Quốc Phong đánh giá cao những nỗ lực của nhiều thế hệ y bác sĩ trong việc đưa Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch trở thành đơn vị đầu ngành điều trị bệnh lao và bệnh phổi của cả nước. Hiện bệnh viện không chỉ khám chữa bệnh cho người dân TP.HCM mà còn tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân từ các tỉnh, thành phía nam. Việc làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu, triển khai hiệu quả các phác đồ điều trị đã giúp bệnh viện trở thành địa chỉ tin cậy của người bệnh, đóng góp vào sự phát triển của ngành y tế TP.HCM.

TS-BS Nguyễn Hữu Lân, Giám đốc Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch TP.HCM, cho biết công trình chỉnh trang không đơn thuần là cải tạo cơ sở vật chất hay làm mới cảnh quan, mà là bước tiếp nối trong chiến lược xây dựng môi trường y tế hiện đại, xanh, sạch, đẹp.

Theo TS-BS Nguyễn Hữu Lân, không gian mới thông thoáng, thân thiện giúp người bệnh, đặc biệt là người mắc bệnh phổi, cảm thấy dễ chịu hơn, góp phần giảm mặc cảm về bệnh tật. Môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp cũng tạo động lực để đội ngũ nhân viên y tế thêm gắn bó, lắng nghe và chia sẻ với người bệnh nhiều hơn.

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) ẢNH: DUY TÍNH

Công trình được thực hiện với sự tài trợ của Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh Nhà Khang Điền và Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông (OCB). Giám đốc Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) cho rằng sự đồng hành của doanh nghiệp không chỉ góp phần cải thiện cơ sở vật chất mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và ngành y tế TP.HCM.

Công trình tập trung cải tạo 15 hạng mục phục vụ trực tiếp hoạt động khám chữa bệnh, gồm cải tạo cảnh quan, sơn mới các khối nhà chuyên khoa, chỉnh trang các khu chức năng và không gian phục vụ người bệnh. Bên cạnh việc đồng bộ màu sắc, bổ sung mảng xanh và hoàn thiện các không gian sinh hoạt chung, công trình góp phần tạo môi trường khám chữa bệnh khang trang, thuận tiện và thân thiện hơn.

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đầu ngành về lao và bệnh phổi phía nam Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch được xây dựng năm 1906, là bệnh viện hạng I (tuyến chuyên sâu) trực thuộc Sở Y tế TP.HCM. Đây là một trong những đơn vị đầu ngành về bệnh lao và bệnh phổi của cả nước. Hầu hết các kỹ thuật chuyên sâu, trừ ghép phổi, đều được bệnh viện triển khai với số lượng lớn. Bệnh viện là địa chỉ khám chữa bệnh của hàng triệu người dân trong và ngoài TP.HCM, đồng thời là đối tác của nhiều trường đại học, tổ chức nghiên cứu và cơ sở y khoa trong và ngoài nước.

Một số hình ảnh Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch trước và sau chỉnh trang

Cổng vào bệnh viện ẢNH: KHANG ĐIỀN

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch nhìn từ trên cao ẢNH: KHANG ĐIỀN

Khối nhà điều trị ẢNH: KHANG ĐIỀN

Khối nhà điều trị ẢNH: KHANG ĐIỀN

Khối nhà điều trị ẢNH: KHANG ĐIỀN

Khối nhà điều trị ẢNH: KHANG ĐIỀN

Nhà chờ thân nhân ẢNH: KHANG ĐIỀN

Khuôn viên bệnh viện ẢNH: KHANG ĐIỀN

Khối nhà điều trị bệnh phổi ẢNH: KHANG ĐIỀN