Thẩm mỹ an toàn

Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Ngô Mộng Hùng: Hành trình xây dựng thương hiệu tại TP.HCM

04/02/2026 11:20 GMT+7

Những biến động của thị trường thẩm mỹ thời gian vừa qua khiến nhiều người dần trở nên e dè trong lựa chọn nơi làm đẹp. Trong bối cảnh đó, Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ (BVPTTM) Ngô Mộng Hùng vẫn kiên định theo đuổi những giá trị chuẩn mực, khẳng định vị thế một cơ sở thẩm mỹ hàng đầu tại TP.HCM.

Chuẩn hóa cơ sở vật chất, đội ngũ và triết lý hoạt động

BVPTTM Ngô Mộng Hùng quy tụ các bác sĩ có chuyên môn vững vàng trong lĩnh vực tạo hình thẩm mỹ. Đội ngũ y tá, nhân viên tiếp tân, tư vấn cũng được trau dồi kiến thức và đào tạo bài bản về ngành, đảm bảo hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng tại bệnh viện.

Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Ngô Mộng Hùng: Hành trình xây dựng thương hiệu tại TP.HCM - Ảnh 1.

BVPTTM Ngô Mộng Hùng quy tụ đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn cao và các nhân viên được đào tạo bài bản

ẢNH: DNCC

Bên cạnh đó, từng khách hàng sẽ được tư vấn những giải pháp riêng biệt, dựa trên nền tảng khoa học và thể trạng từng khách hàng. Đồng thời, bệnh viện luôn kiên định đặt sự minh bạch, an toàn và tâm huyết lên hàng đầu trong từng ca phẫu thuật.

Dịch vụ chất lượng và công nghệ thẩm mỹ tiên tiến

Hơn một thập kỷ đồng hành nâng cấp sắc đẹp cho người Việt, BVPTTM Ngô Mộng Hùng ghi nhận nhiều phản hồi tích cực về chất lượng phục vụ. Mỗi khách hàng đều được quan tâm chu đáo từ khâu thăm khám, tư vấn cho đến quá trình chăm sóc hậu phẫu và tái khám định kỳ.

Giá trị khác biệt của BVPTTM Ngô Mộng Hùng còn nằm ở sự đầu tư nghiêm túc vào công nghệ và các trang thiết bị tạo hình thẩm mỹ. Năm 2025, BVPTTM Ngô Mộng Hùng là bệnh viện thẩm mỹ sở hữu dòng túi ngực Mentor Boost thế hệ mới. Việc sớm ứng dụng Mentor Boost không chỉ khẳng định tầm nhìn và vị thế của bệnh viện, mà còn mang đến cho phái đẹp cơ hội trải nghiệm giải pháp thẩm mỹ chuẩn y khoa.

Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Ngô Mộng Hùng: Hành trình xây dựng thương hiệu tại TP.HCM - Ảnh 2.

BVPTTM Ngô Mộng Hùng luôn tiên phong chuyển giao các giải pháp làm đẹp hàng đầu

ẢNH: DNCC

Bác sĩ Ngô Mộng Hùng - Người đầu tàu dẫn dắt Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Ngô Mộng Hùng phát triển

Để BVPTTM Ngô Mộng Hùng trở thành một thương hiệu làm đẹp uy tín, không thể không kể đến người dẫn dắt phía sau: Bác sĩ thẩm mỹ Ngô Mộng Hùng - Giám đốc chuyên môn của bệnh viện. Bác sĩ Ngô Mộng Hùng tốt nghiệp chuyên ngành thẩm mỹ tại Hoa Kỳ với nhiều năm tu nghiệp tại những "kinh đô" làm đẹp như Hàn Quốc, Thái Lan.

Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Ngô Mộng Hùng: Hành trình xây dựng thương hiệu tại TP.HCM - Ảnh 3.

Thương hiệu BVPTTM Ngô Mộng Hùng được xây dựng từ uy tín và kinh nghiệm hơn 20 năm của bác sĩ Ngô Mộng Hùng

ẢNH: DNCC

BS Ngô Mộng Hùng cũng thường xuyên tham dự các hội thảo, sự kiện giao lưu cùng các chuyên gia đầu ngành của thế giới để mở rộng kiến thức chuyên môn và cập nhật những xu hướng làm đẹp mới nhất. Từ đó nâng cao tay nghề giúp chị em phụ nữ Việt Nam sở hữu vẻ đẹp hoàn mỹ bằng những giải pháp hiện đại và tiên tiến.

Đi cùng với nền tảng chuyên môn vững chắc, bác sĩ Ngô Mộng Hùng còn giữ vững phương châm làm nghề với chữ "tâm" và chữ "tầm" luôn sánh đôi. Tại BVPTTM Ngô Mộng Hùng, bác sĩ đều trực tiếp thực hiện tất cả các ca phẫu thuật dù lớn hay nhỏ, với những thao tác chuẩn xác và tỉ mỉ. Nhờ đó, đa số ca tạo hình đều thành công với hiệu quả thẩm mỹ cao và duy trì lâu dài.

Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Ngô Mộng Hùng: Hành trình xây dựng thương hiệu tại TP.HCM - Ảnh 4.

Tay nghề của bác sĩ Ngô Mộng Hùng khiến các khách hàng đến bệnh viện luôn hài lòng

ẢNH: DNCC

Đáp ứng tốt các chuẩn mực cao trên nhiều phương diện, và được dẫn dắt chuyên môn bởi bác sĩ Ngô Mộng Hùng, Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Ngô Mộng Hùng xứng đáng trở thành một địa chỉ làm đẹp hàng đầu tại TP.HCM cho bất cứ ai có nhu cầu nâng cấp vẻ ngoài để tăng thêm phần tự tin trong cuộc sống.

Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Ngô Mộng Hùng: Hành trình xây dựng thương hiệu tại TP.HCM - Ảnh 5.

Tìm hiểu thêm và đặt lịch tư vấn trực tiếp với bác sĩ Ngô Mộng Hùng tại Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Ngô Mộng Hùng tại đây.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
