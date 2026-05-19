Bệnh viện Quân y 121 giành lại sự sống cho thai phụ bị rắn cực độc cắn

Sản phụ T.N.X (31 tuổi, ngụ xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang) hiện được chăm sóc tại Khoa Phụ sản - Nhi, Bệnh viện Quân y 121 (số 1, đường 30/4, P.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ; https://benhvienquany121.vn) trong tình trạng khỏe khoắn, ăn ngủ tốt, các chỉ số xét nghiệm đã trở về mức bình thường. Bé trai 3,5 kg khóc lớn, bú ngoan, da dẻ hồng hào đang là niềm vui tột bực của cha mẹ, ông bà và mọi người thân trong gia đình.

Vợ chồng ông 3 Đ. (cha mẹ chồng của sản phụ) vui không thể tả khi gia đình chỉ có con trai độc nhất. Con dâu mang thai lần đầu sinh 3 bé gái. Mang thai lần 2, siêu âm biết bé trai, gia đình mừng vui vô cùng. Song sự cố chị T.N.X. bị rắn hổ mang cắn khi chưa đến ngày sinh nở đã tạo ra nỗi lo quá lớn đối với gia đình ông 3 Đ.

BS.CK2 Khưu Văn Hậu thăm hỏi sản phụ T.N.X Ảnh: Quang Minh Nhật

Cuộc chạy đua giành sự sống

Đầu giờ chiều 16.5, khi đang ở nhà, chị T.N.X chẳng may bị rắn cắn vào ngón thứ 3 của bàn chân phải, gây đau nhức. Khi nghe con dâu la khóc, ông bà 3 Đ. tức tốc rọi đèn và phát hiện rắn hổ mang ở góc giường trong phòng. Dùng dụng cụ bắt được rắn, gia đình nhanh chóng bảo quản kỹ lưỡng và chụp hình để cung cấp cho cơ sở y tế. Sau khi sơ cứu ban đầu, thai phụ T.N.X được đưa ngay đến cơ sở y tế và đích đến cuối cùng là Bệnh viện Quân y 121.

Vết rắn cắn nay đã bớt sưng, giảm đau

Tiếp nhận bệnh nhân lúc 21 giờ cùng ngày, các bác sĩ Bệnh viện Quân y 121 lập tức bước vào cuộc chạy đua quyết liệt với thời gian nhằm giành lại sự sống cho hai mẹ con. Ai cũng biết nọc của rắn hổ mang cực độc và khi vào cơ thể con người gây ức chế hô hấp, liệt cơ, nguy cơ tử vong nhanh. Nọc độc rắn hổ mang làm cho thai phụ bị suy hô hấp, ngừng thở thì con trong bụng cũng không thể cứu sống được. Vì thế, ngay khi tiếp nhận thai phụ T.N.X., Bệnh viện Quân y 121 tiến hành "báo động đỏ", khẩn cấp hội chẩn liên chuyên khoa, cấp tốc cứu người.

Đại tá, Thầy thuốc ưu tú, BS.CK2 Trần Mạnh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Quân y 121, thời điểm đó lập tức cho y lệnh rất cụ thể bằng việc truyền gấp huyết thanh kháng và thành lập ngay ê kíp mổ cấp cứu nhanh chóng đưa thai nhi sớm rời cơ thể người mẹ, hạn chế tối đa tác động xấu của nọc độc rắn hổ mang. Thông qua chỉ huy từ lãnh đạo, sự phối hợp nhịp nhàng của các bác sĩ (BS) chuyên sâu, tay nghề cao, bé trai nặng hơn 3,5 kg khỏe khoắn chào đời trong đêm an toàn. Bé khóc to, da dẻ hồng hào trong niềm vui khôn xiết của bao người.

Thầy thuốc ưu tú, BS.CK2 Khưu Văn Hậu, lãnh đạo Khoa Phụ sản - Nhi, Bệnh viện Quân y 121, cho biết ca mổ thai phụ T.N.X phải thực hiện song song 2 nhiệm vụ (truyền huyết thanh, phẫu thuật bắt con nhanh) nhằm đảm bảo "mẹ tròn, con vuông" an toàn. Sau 45 phút, ca mổ hoàn tất và mọi người có thể thở phào trong cuộc chạy đua thời gian sinh tử có một không hai này. Bệnh nhân sau đó được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, theo dõi kỹ 24/24.

Khu điều trị nội trú khang trang Bệnh viện Quân y 121

Đến nay (19.5), bệnh nhân T.N.X tỉnh táo, tiếp xúc vui vẻ, bụng mềm, vết mổ khô, sản dịch ít, tử cung co hồi tốt. Dự kiến ngày 21.5 tới, hai mẹ con sẽ xuất viện trở về sum họp gia đình. Ca rắn cắn cực độc này nếu bác sĩ không chạy đua với thời gian và xử lý bài bản, đúng quy trình thì thai phụ chắc chắn sẽ gặp nguy nan.

Thông tin mọi người cần biết

Rắn hổ mang có mặt ở nhiều nơi và nọc độc của nó vô cùng nguy hiểm, dễ gây chết người. Nọc độc rắn hổ mang vào cơ thể con người gây suy hô hấp, sốc phản vệ và đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời. Khi bị rắn độc cắn, mọi người không nên chườm đá, rạch - hút máu nơi vết thương…

Rắn hổ mang có nọc cực độc

Đại tá, BS.CK2 Đặng Ngọc Thuyết, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 121, cho hay ca bệnh của T.N.X càng phức tạp hơn khi đang ở tuần thứ 38 của thai kỳ. Mọi can thiệp nào vào thời điểm thai kỳ này phải được cân nhắc kỹ lưỡng giữa tính mạng mẹ và thai nhi. Bệnh viện Quân y 121 xử lý thành công ca bệnh đặc biệt này là nhờ hệ thống cấp cứu khẩn cấp hoạt động nhanh chóng, hội chẩn đa chuyên khoa ngay lập tức; trang thiết bị hiện đại, đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm trong cấp cứu rắn độc và sản khoa; phác đồ điều trị chuẩn, sử dụng đúng và đủ huyết thanh kháng nọc độc kết hợp mổ lấy thai kịp thời…

Cũng theo BS.CK2 Đặng Ngọc Thuyết, khi bị rắn cắn, vết thương phải được sơ cứu kịp thời, đúng quy chuẩn. Nạn nhân cần bất động và chỗ bị rắn cắn (chân, tay…) được nẹp gọn gàng, vì vận động sẽ làm cho nọc độc xâm nhập vào cơ thể nhanh hơn. Đồng hồ, nhẫn, vòng đeo tay và bất cứ thứ gì có thể gây thắt phải được tháo ra khỏi cơ thể. Mắt rửa sạch trong trường hợp bị rắn hổ mang phun độc trúng vào. Mọi người cố gắng chụp ảnh, ghi nhớ hình dạng của rắn để cung cấp cho cơ sở y tế. Nạn nhân được đưa đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt. Bệnh nhân bất động khi di chuyển trên đường cấp cứu. "Đề phòng rắn cắn, mọi người phải mặc quần áo tay dài, đi ủng, giày cao cổ khi phát hoang trong vườn hoặc lúc gom cỏ, chất củi. Đèn thắp sáng xua tan bóng tối, giúp phát hiện sớm rắn nguy hiểm. Mũ rộng vành phải đội lên đầu khi đi trong rừng hoặc ở khu vực nhiều cây cỏ, bóng tối. Tay, chân không đưa vào hố hoặc hang đất và tránh bắt, dồn ép rắn trong khu vực khép kín. Các đống gạch vụn, kho chứa củi, góc nhà, gầm giường là những nơi rắn thường ẩn nấp, mọi người phải hết sức phòng tránh. Nhà cửa sạch sẽ, môi trường sống quang đãng sẽ giúp xua rắn tránh xa con người…", BS.CK2 Đặng Ngọc Thuyết thông tin thêm.