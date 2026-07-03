Bệnh viện Quân y 121 nâng tầm trên nhiều lĩnh vực

Bệnh viện Quân y 121 trực thuộc Cục Hậu cần - Kỹ thuật (Quân khu 9) tiếp tục nâng tầm và là điểm đến của đông đảo bệnh nhân các tỉnh, thành.

Bệnh viện Quân y 121 ngày càng quy mô, bề thế ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Cứu sống bệnh nhân thập tử nhất sinh

Ngày 3.7 tại Khoa Nội tiêu hóa - Huyết học lâm sàng, Bệnh viện Quân y 121, bệnh nhân V.V.B (49 tuổi, quê quán xã Bình Sơn, tỉnh An Giang) đã hồi phục tốt, xuất viện trở về với người thân.

BS.CK2 Lê Thị Ánh Như và các đồng nghiệp chúc mừng bệnh nhân V.V.B xuất viện ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Thượng tá, BS.CK2 Lê Thị Ánh Như, Chủ nhiệm Khoa Nội tiêu hóa - Huyết học lâm sàng, cho biết bệnh nhân V.V.B có tiền sử cường giáp, rung nhĩ, suy tim, lao cột sống nhưng không được điều trị thường xuyên dẫn đến suy kiệt nặng. Bệnh nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng bụng chướng, da xanh, niêm nhợt, lồi mắt, phù 2 chân, đau nhiều vùng thượng vị và quanh rốn, nguy cơ tử vong cao. Thông qua các kết quả cận lâm sàng và hội chẩn đa chuyên khoa chẩn đoán bệnh nhân thủng tạng rỗng, có chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Ê kíp bác sĩ Bệnh viện Quân y 121 (Thượng tá, BS.CK2 Vũ Đại Nam, Chủ nhiệm Khoa Ngoại tổng hợp - Ngoại thận tiết niệu, giữ vai trò phẫu thuật viên chính) đã tiến hành mổ nội soi ngay trong đêm, xử lý bài bản các tổn thương nhằm giành lại sự sống kịp thời cho bệnh nhân.

Khu khám bệnh liên thông bảo hiểm y tế Bệnh viện Quân y 121 ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Sau phẫu thuật nội soi khâu lỗ thủng dạ dày bệnh nhân tiếp tục được hồi sức nội khoa tích cực bằng những phương pháp hiện đại như thay huyết tương điều trị tình trạng suy gan cấp, kháng sinh, dinh dưỡng, xử lý tổng hợp các bệnh liên quan. Bệnh nhân hiện ổn định, các chỉ số xét nghiệm trở về bình thường, vết mổ khô đã cắt chỉ, bụng mềm, đủ điều kiện xuất viện. "Điều thành công của ca bệnh này là quy trình khám chẩn đoán nhanh, chính xác, phối hợp đa chuyên khoa kèm phương pháp điều trị tiên tiến đã giúp bệnh nhân nhanh chóng hồi phục. Bên cạnh đó, bệnh nhân phải một mình nuôi 2 con, hoàn cảnh kinh tế rất khó khắn. Trước tình cảnh đó, Bệnh viện Quân y 121 đã hỗ trợ tối đa trong quá trình cấp cứu, điều trị và miễn giảm gần 60 triệu đồng giúp bệnh nhân thoát cảnh tử vong, mang niềm vui lớn đến cho mọi người, góp phần tô đẹp thêm hình ảnh người thầy thuốc quân y…", BS.CK2 Lê Thị Ánh Như chia sẻ thêm.

Sáng 3.7.2026 đông người dân đến với Bệnh viện Quân y ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Nâng tầm thiết bị, cơ sở vật chất

Bệnh viện Quân y 121 (hotline: 19000339; tel cấp cứu ngoại viện: 02923.888.121) tổ chức khám - nhận bệnh từ 5 giờ 30 hằng ngày (thứ hai đến thứ sáu) và buổi sáng thứ bảy, chủ nhật, mang lại hiệu quả, sự thuận tiện cho mọi người. Kể từ đầu tháng 7.2026, Bệnh viện Quân y 121 tiếp tục đưa Khoa Khám bệnh liên thông bảo hiểm y tế khang trang, hiện đại đi vào hoạt động phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của bệnh nhân. Đại tá, Thầy thuốc ưu tú, BS.CK2 Đặng Ngọc Thuyết, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 121 thông tin hiện nay mỗi ngày Bệnh viện Quân y 121 đón rất đông bệnh nhân đến khám, trị bệnh. Đặc biệt có ngày, lượng bệnh nhân đã vượt con số 2.000 người. 6 tháng qua, Bệnh viện Quân y 121 đón 184.030 lượt bệnh nhân (tăng 34,13% so cùng kỳ năm 2025), thu dung 44.891 lượt bệnh nhân (tăng 15,69%), cấp cứu 12.945 lượt bệnh nhân (tăng 28,61%), phẫu thuật 4.116 ca (tăng 14,59%)… Bệnh viện Quân y 121 luôn xác định phát triển chuyên môn kỹ thuật chất lượng cao là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao năng lực điều trị, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân các tỉnh, thành. Song song với đầu tư trang thiết bị, Bệnh viện Quân y 121 còn đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, hợp tác với các bệnh viện tuyến cuối; đồng thời tổ chức những hội thảo chuyên ngành lớn nhằm cập nhật kịp thời tiến bộ y học hiện đại vào thực tiễn điều trị.

Khu vực tư vấn Bệnh viện Quân y 121 khang trang, hiện đại ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Đại tá, Thầy thuốc ưu tú, BS.CK2 Trần Mạnh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Quân y 121 cho hay một trong những điểm sáng nổi bật của Bệnh viện Quân y 121 thời gian qua là tăng cường hợp tác chiến lược với Học viện Quân y, Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM và các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành tại TP.Cần Thơ. Nhờ mối gắn kết này, Bệnh viện Quân y 121 đã duy trì tốt các kỹ thuật cao của cơ sở y tế hạng I trong quân đội, đồng thời ứng dụng thành công hàng loạt kỹ thuật mới, chuyên sâu vào điều trị, cứu sống kịp thời nhiều bệnh nhân lâm cảnh ngặt nghèo. 6 tháng qua, Bệnh viện Quân y 121 cũng đã hỗ trợ tiền khám, chữa bệnh người nghèo, gia đình chính sách khoảng 6 tỉ đồng và trợ giúp 350 triệu đồng cho các chương trình an sinh xã hội, sinh hoạt cộng đồng. Bệnh viện tổ chức nhiều đoàn khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.450 lượt người dân ở các tỉnh thành (An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Vĩnh Long) với tổng kinh phí lên hơn 465 triệu đồng. Thời gian tới Bệnh viện Quân y 121 tiếp tục nâng tầm cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đầu tư nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe quân - dân y các tỉnh, thành.