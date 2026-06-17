Bệnh viện Quân y 121 nỗ lực cứu sống cụ ông 100 tuổi

Sáng 17.6 Bệnh viện Quân y 121 tiến hành các thủ tục xuất viện cho cụ T.V.M (100 tuổi, ngụ xã Chợ Lách, Vĩnh Long) trở về gia đình, tiếp tục sống vui khỏe cùng con cháu.

Đại tá, Thầy thuốc ưu tú, BS.CK2 Đặng Ngọc Thuyết, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 121 trực tiếp thăm khám cho cụ và trao hoa quà chúc mừng gia đình bệnh nhân. Theo BS.CK2 Đặng Ngọc Thuyết, Bệnh viện Quân y 121 quyết định miễn viện phí hơn 30 triệu đồng và bố trí xe chuyên dùng chở bệnh nhân T.V.M về tận nhà cho an toàn.

BS.CK2 Đặng Ngọc Thuyết thăm hỏi cụ ông T.V.M trước khi xuất viện ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Bệnh nhân lão niên hồi sinh ngoạn mục

Ông T.V.T (62 tuổi, con trai cụ ông T.V.M) cho biết trước khi nhập viện bệnh nhân bị chướng bụng, buồn nôn, bí tiểu tiện và gia đình tức tốc đưa đi cấp cứu. Lúc đó, gia đình lo lắng tột cùng vì "Cha đã 100 tuổi, nhiều bệnh nền, sức cùng lực kiệt rồi…!".

Nhập viện lúc 18 giờ và Bệnh viện Quân y 121 lập tức thực hiện ngay kỹ thuật cận lâm sàng, hội chẩn liên khoa cho chỉ định phẫu thuật gấp, cấp cứu bệnh nhân do thủng tạng rỗng, cực kỳ nguy hiểm, đe dọa tính mạng. Đại tá, Thầy thuốc ưu tú, BS.CK2 Trần Mạnh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Quân y 121, khi tiếp nhận thông tin đã chỉ đạo khẩn bằng mọi cách phải cứu sống bằng được bệnh nhân T.V.M.

Sau 2 giờ 20 phút ca phẫu thuật thành công, bệnh nhân 100 tuổi T.V.M tiếp tục được chăm sóc đặc biệt nhằm sớm phục hồi sức khỏe.

BS.CK2 Trần Mạnh Hùng (đứng) phát biểu trong chương trình gặp gỡ báo chí ngày 16.6.2026 ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Thiếu tá, ThS-BS Phạm Quốc Toàn, Phó chủ nhiệm phụ trách Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Quân y 121, cho biết bệnh nhân T.V.M nếu không được cứu chữa kịp thời, đúng phương pháp thì nguy cơ tử vong là không tránh khỏi. Ngoài lão ông 100 tuổi này, trước đó Bệnh viện Quân y 121 cũng đã cứu sống nhiều bệnh nhân U.100 bị những căn bệnh ngặt nghèo.

Sáng 17.6 trao đổi với Thanh Niên, ThS-BS Phạm Quốc Toàn cho hay khi vào viện bệnh nhân T.V.M phải thở máy, song đến nay cụ đã tự hô hấp bình thường. Tình trạng nhiễm trùng đã ổn. Cụ hiện ăn uống, tiêu hóa tốt. Cụ xuất viện và bác sĩ giữ liên lạc chặt chẽ với gia đình để hướng dẫn chi tiết chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, tập luyện. Bệnh nhân cao niên này hồi sinh thật ngoạn mục, quá sức tưởng tượng. Và đây là một trong những bệnh nhân cao tuổi đa bệnh nền được Bệnh viện Quân y 121 cứu sống kịp thời, mang lại niềm vui lớn cho bao người.

Bệnh nhân nằm điều trị tại Trung tâm lọc máu Bệnh viện Quân y 121 ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Tin vui cho người dân các tỉnh thành

Bệnh viện Quân y 121 (hotline: 19000339; tel cấp cứu ngoại viện: 02923.888.121) tổ chức khám - nhận bệnh từ 5 giờ 30 hằng ngày (thứ hai đến thứ sáu) và buổi sáng thứ bảy, chủ nhật, mang lại hiệu quả, sự thuận tiện cho mọi người.

BS.CK2 Đặng Ngọc Thuyết thông tin hiện nay mỗi ngày Bệnh viện Quân y 121 đón rất đông bệnh nhân đến khám, trị bệnh. Đặc biệt có ngày, lượng bệnh nhân đã vượt con số 2.000 người. 6 tháng qua, Bệnh viện Quân y 121 đón 184.030 lượt bệnh nhân (tăng 34,13% so cùng kỳ năm 2025), thu dụng 44.891 lượt bệnh nhân (tăng 15,69%), cấp cứu 12.945 lượt bệnh nhân (tăng 28,61%), phẫu thuật 4.116 ca (tăng 14,59%)… Bệnh viện Quân y 121 đã cấp cứu điều trị công nhiều ca bệnh rất nặng, tiên lượng vô cùng xấu thuộc nhiều lĩnh vực chuyên khoa khác nhau như đa chấn thương, sốc nhiễm khuẩn biến chứng suy đa tạng, thai phụ bị rắn độc cắn, viêm tụy cấp mức độ nặng, nhồi máu cơ tim cấp, nhồi máu não, xuất huyết não… Thời gian qua Bệnh viện Quân y 121 áp dụng hiệu quả bệnh án điện tử và rất chú trọng giáo dục y đức, kỹ năng giao tiếp, duy trì hộp thư góp ý, công khai số điện thoại đường dây nóng để lắng nghe những phản hồi của mọi người nhằm chấn chỉnh kịp thời, đảm bảo phục vụ tốt nhất người bệnh cùng thân nhân đi cùng.

Khu điều trị nội trú 600 giường Bệnh viện Quân y 121 ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Bệnh viện Quân y 121 luôn xác định phát triển chuyên môn kỹ thuật chất lượng cao là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao năng lực điều trị, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân các tỉnh thành. Song song với đầu tư trang thiết bị, Bệnh viện Quân y 121 còn đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, hợp tác với các bệnh viện tuyến cuối; đồng thời tổ chức những hội thảo chuyên ngành lớn nhằm cập nhật kịp thời tiến bộ y học hiện đại vào thực tiễn điều trị.

Mọi người đến với Bệnh viện Quân y 121 ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Theo BS.CK2 Trần Mạnh Hùng, một trong những điểm sáng nổi bật của Bệnh viện Quân y 121 thời gian qua là tăng cường hợp tác chiến lược với Học viện Quân y, Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM và các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành tại TP.Cần Thơ. Nhờ mối gắn kết này, Bệnh viện Quân y 121 đã duy trì tốt các kỹ thuật cao của cơ sở y tế hạng I trong quân đội, đồng thời ứng dụng thành công hàng loạt kỹ thuật mới, chuyên sâu vào điều trị, cứu sống kịp thời nhiều bệnh nhân lâm cảnh ngặt nghèo. "6 tháng qua, Bệnh viện Quân y 121 cũng đã hỗ trợ tiền khám, chữa bệnh người nghèo, gia đình chính sách khoảng 6 tỉ đồng và trợ giúp 350 triệu đồng cho các chương trình an sinh xã hội, sinh hoạt cộng đồng. Bệnh viện tổ chức nhiều đoàn khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.450 lượt người dân ở các tỉnh thành (An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Vĩnh Long) với tổng kinh phí lên hơn 465 triệu đồng…", BS.CK2 Trần Mạnh Hùng cho biết thêm.