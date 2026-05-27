Bệnh viện Quân y 121 nỗ lực hết mình vì bệnh nhân

Sáng 27.5 tại Bệnh viện Quân y 121 (1 đường 30.4, P.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ; https://benhvienquany121.vn), đại tá Võ Văn Phương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần - Kỹ thuật (Quân khu 9) đã chủ trì chương trình gặp mặt biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia cứu chữa cho thai phụ bị rắn độc cắn.

Đại tá Võ Văn Phương cho biết Cục Hậu cần - Kỹ thuật đã hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Quân khu 9 tặng bằng khen đột xuất cho Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Khoa Phụ sản- Nhi thuộc Bệnh viện Quân y 121 vì đã đạt thành tích xuất sắc nêu trên. Trong chương trình hôm nay, Cục Hậu cần - Kỹ thuật trao tặng 16 giấy khen cho những cá nhân (Bệnh viện Quân y 121) đã có thành tích xuất sắc tham gia cấp cứu, điều trị bệnh nhân bị rắn độc cắn.

Các cá nhân nhận giấy khen của Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu 9 ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Những "chiến binh" luôn vì bệnh nhân

16 cá nhân nhận khen thưởng khen gồm có Thầy thuốc ưu tú (TTƯT), BS.CK2 Khưu Văn Hậu, quyền Chủ nhiệm Khoa Phụ sản - Nhi; BS điều trị Trương Ngọc Thiên Tiên, Khoa Phụ sản - Nhi; BS điều trị Danh Bồ Pha, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc; BS điều trị Phùng Duy Thành, Khoa Gây mê hồi sức; điều dưỡng Lê Hạnh Trâm, Khoa Phụ sản - Nhi; BS điều trị Trần Ngọc Huệ, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc; Điều dưỡng Nguyễn Văn Liệt, Khoa Gây mê hồi sức; Điều dưỡng Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, Khoa Phụ sản - Nhi… Những "chiến binh" này đã quên mình vượt qua mọi khó khăn giành lại sự sống an toàn cho sản phụ T.N.X và bé trai nặng hơn 3,5 kg.

BS.CK2 Khưu Văn Hậu thăm hỏi sản phụ T.N.X lúc đang nằm điều trị tại Bệnh viện Quân y 121 ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Đại tá, TTƯT-BS.CK2 Trần Mạnh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Quân y 121, nhớ lại thời khắc chạy đua với thời gian nhằm cứu sống bệnh nhân T.N.X quê quán xã U Minh Thượng (An Giang) mang thai 38 tuần và bị rắn hổ mang có nọc cực độc cắn. Đó là thời điểm khoảng 21 giờ ngày 16.5 gia đình đưa thai phụ T.N.X đến Bệnh viện Quân y 121 trong tình trạng ngón thứ 3 bàn chân phải sưng tấy, gây đau nhức. Ai cũng biết nọc của rắn hổ mang cực độc và khi vào cơ thể con người gây ức chế hô hấp, liệt cơ, nguy cơ tử vong nhanh. Nọc độc rắn hổ mang làm cho thai phụ bị suy hô hấp, ngừng thở thì con trong bụng cũng không thể cứu sống được. Vì thế ngay khi tiếp nhận thai phụ T.N.X, Bệnh viện Quân y 121 tiến hành "báo động đỏ", khẩn cấp hội chẩn liên chuyên khoa, cấp tốc cứu người. Y lệnh rất cụ thể là yêu cầu truyền gấp huyết thanh kháng và thành lập ngay ê kíp mổ cấp cứu nhanh chóng đưa thai nhi sớm rời cơ thể người mẹ, hạn chế tối đa tác động xấu của nọc độc rắn hổ mang. Thông qua chỉ huy từ lãnh đạo, sự phối hợp nhịp nhàng của các bác sĩ (BS) chuyên sâu, tay nghề cao, bé trai nặng hơn 3,5 kg khỏe khoắn chào đời trong đêm an toàn. Bé khóc to, da dẻ hồng hào trong niềm vui khôn xiết của bao người.

BS.CK2 Khưu Văn Hậu, cho biết ca mổ thai phụ T.N.X phải thực hiện song song 2 nhiệm vụ (truyền huyết thanh cho mẹ, phẫu thuật bắt con nhanh) nhằm đảm bảo "mẹ tròn, con vuông" an toàn. Sau 45 phút, ca mổ hoàn tất và mọi người có thể thở phào trong cuộc chạy đua thời gian sinh tử có một không hai này. Đến nay (ngày 27.5), mẹ con sản phụ T.N.X khỏe khoắn, sống vui cùng người thân. Ca rắn cắn cực độc này nếu các thầy thuốc không chạy đua với thời gian và xử lý bài bản, đúng quy trình thì thai phụ chắc chắn sẽ gặp nguy nan.

Đại tá Võ Văn Phương phát biểu trong chương trình khen thưởng sáng 27.5.2026 ẢNH: QUANG MINH NHẬT

PRP trong điều trị cơ xương khớp

Bệnh viện Quân y 121 luôn xác định phát triển chuyên môn kỹ thuật chất lượng cao là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao năng lực điều trị, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân các tỉnh thành. Song song với đầu tư trang thiết bị, Bệnh viện Quân y 121 còn đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, hợp tác với các bệnh viện tuyến cuối; đồng thời tổ chức những hội thảo chuyên ngành lớn nhằm cập nhật kịp thời tiến bộ y học hiện đại vào thực tiễn điều trị.

Ngày 24.5 vừa qua, Bệnh viện Quân y 121 đã phối hợp tổ chức hội thảo khoa học chuyên đề "Vai trò của PRP trong tổn thương khớp gối - Góc nhìn ngoại khoa dựa trên y học chứng cứ và hiệu quả chi phí" với sự tham gia của các chuyên gia đến từ Bệnh viện Chợ Rẫy (Bộ Y tế), Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM), Bệnh viện Quốc tế City (TP.HCM), Liên Chi hội Nội soi cơ xương khớp TP.HCM…

BS.CK2 Trần Mạnh Hùng (thứ 4 từ phải qua) trao hoa cho các diễn giả tại hội thảo khoa học PRP ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Đại tá, TTƯT-BS.CK2 Nguyễn Tấn Phong, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 121, cho biết huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) có vai trò quan trọng trong chẩn đoán, điều trị ngoại khoa các bệnh lý cơ xương khớp. Hội thảo khoa học chuyên đề lần này là cơ hội cho BS, điều dưỡng, nhân viên y tế cập nhật những thành tựu, thông tin ứng dụng y khoa mới liên quan đến chẩn đoán theo hướng y học chứng cứ và tối ưu chi phí, góp phần nâng cao hiệu quả công tác khám, điều trị chuyên ngành ngoại khoa - chấn thương chỉnh hình nói riêng và Bệnh viện Quân y 121 nói chung.

BS.CK2 Trần Đăng Khoa, Trưởng khoa Chi dưới, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM (bìa trái) trình bày tham luận tại hội thảo khoa học PRP ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Thông tin từ hội thảo cho hay những năm gần đây cùng với sự phát triển mạnh mẽ của y học tái tạo, liệu pháp PRP đã và đang mở ra nhiều triển vọng mới trong điều trị các bệnh lý cơ xương khớp, đặc biệt là tổn thương khớp gối. Không chỉ hướng đến mục tiêu giảm đau, phục hồi chức năng, cải thiện chất lượng sống cho người bệnh, PRP còn thể hiện xu hướng điều trị ít xâm lấn, an toàn sinh học cao. PRP dưới góc nhìn của y học chứng cứ và hiệu quả kinh tế là yêu cầu rất cần thiết đối với các cơ sở điều trị ngoại khoa hiện nay…