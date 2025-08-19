Bệnh viện Quân y 121 nỗ lực vươn tầm

Bệnh viện Quân y 121 là cơ sở khám chữa bệnh đa khoa hạng I (Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu 9). Hiện, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận trên 1.000 lượt bệnh nhân bảo hiểm y tế đến khám, điều trị.

Khu điều trị nội trú Bệnh viện Quân y 121 ảnh: Quang Minh Nhật

Nhiều kỹ thuật mới ứng dụng trong điều trị

Bệnh viện Quân y 121 hiện có hơn 210 bác sĩ (BS), dược sĩ đại học và sau đại học tham gia chẩn đoán, điều trị cho tất cả bệnh nhân bảo hiểm y tế, dịch vụ y tế trong ngoài quân đội.

Thời gian qua, nhiều kỹ thuật khám, chữa bệnh mới được duy trì và phát triển như: phẫu thuật nội soi cắt dạ dày; phẫu thuật nội soi cắt trực tràng, phẫu thuật chỉnh gù vẹo cột sống; phẫu thuật thay khớp gối; kỹ thuật nội soi khớp vai, thay đốt sống cổ; phẫu thuật nội soi lấy sỏi thận qua da bằng đường hầm nhỏ; phẫu thuật nội soi lấy nhân đệm qua đường liên bản sống; tầm soát ung thư cổ tử cung; sàng lọc trước sinh, sơ sinh; phẫu thuật chỉnh hình họng màn hầu lưỡi gà; kỹ thuật điều trị tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch; chụp CT động mạch vành, mạch máu các loại; kỹ thuật can thiệp mạch vành qua da; chụp Spect/CT; kỹ thuật siêu âm nhũ 3D; kỹ thuật thay khớp háng bán phần, toàn phần; tái tạo dây chằng chéo trước, chéo sau qua nội soi…

Trung tâm lọc máu Bệnh viện Quân y 121 rất khang trang ảnh: Quang Minh Nhật

Đại tá, Thầy thuốc ưu tú, BS.CK2 Trần Mạnh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Quân y 121, cho biết từ đầu năm 2025 đến nay, bệnh viện tiếp tục ứng dụng thêm nhiều kỹ thuật mới. Theo đó, Khoa thận nhân tạo (A3) tiến hành lọc máu hấp phụ, quả lọc HA130. Khoa hồi sức cấp cứu (A8) thực hiện mở khí quản một thì bằng phương pháp nong qua da kết hợp nội soi phế quản. Khoa ngoại chung (B2- B3) tán và lấy sỏi thận qua da, đốt nhân giáp bằng sóng cao tần, phẫu thuật nội soi cắt dạ dày, phẫu thuật nội soi qua ổ phúc mạc điều trị thoát vị bẹn. Khoa sản (B5) chiếu tia Plasma lạnh điều trị vết thương hoặc vết mổ…

"Bệnh viện Quân y 121 thời gian qua đã xử lý thành công nhiều ca bệnh khó như liệt tứ chi do tổn thương đĩa đệm sống lưng, sống cổ; vết thương thấu tim do dao đâm; khối u não cực lớn; sốc nhiễm trùng, nhiễm độc; rắn độc cắn thập tử nhất sinh; thay khớp háng cho cụ bà 100 tuổi; cứu sống kịp thời nam bệnh nhân 68 tuổi gặp tai nạn giao thông bị đa chấn thương, nguy kịch; phẫu thuật mắt mang lại ánh sáng cho cụ ông 86 tuổi; phẫu thuật nội soi cắt 3/4 dạ dày cứu chữa bệnh nhân 61 tuổi bị ung thư; điều trị hiệu quả cho nam bệnh nhân 54 tuổi bị ung thư biểu mô trực tràng…", BS.CK2 Trần Mạnh Hùng thông tin.

Bệnh viện Quân y 121 thành công trong phẫu thuật nội soi cắt dạ dày ảnh: Mạnh - Bình

Phòng ốc khang trang, trang thiết bị hiện đại

Bệnh viện Quân y 121 cơ sở chính đặt tại P.Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) gồm khu A ( địa chỉ số 01, đường 30/4) rộng 45.100m² và khu B (Trung tâm huấn luyện cán bộ y tế) có diện tích 9.349m² ở số 227 đường 30/4. Bệnh viện cũng đang thực hiện các thủ tục theo quy định để triển khai dự án Cơ sở 2 rộng 30.000m² tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Ngày 23.7.2025, trong khuôn viên khu A, Bệnh viện Quân y 121 chính thức đưa Khoa khám bệnh hiện đại (thang máy, phòng máy lạnh, khu VIP, phòng thư giãn, hội trường tiện nghi 250 chỗ…) quy mô 4 tầng có diện tích sàn sử dụng 5.000m² đi vào hoạt động. Công trình khoa khám bệnh này được thực hiện theo dự án xây dựng Bệnh viện Quân y 121 (giai đoạn 2), có tổng mức đầu tư 110 tỉ đồng, từ ngân sách nhà nước chi thường xuyên cho quốc phòng.

Đại tá, BS.CK2 Lê Trọng Quân, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 121, thăm khám bệnh nhân sau phẫu thuật nội soi ảnh: Quang Minh Nhật

Trước đó, Bệnh viện Quân y 121 đã cải tạo Khoa thận nhân tạo rộng 1.600m², Khoa dinh dưỡng 780m² đáp ứng kịp thời nhu cầu khám, chữa bệnh chất lượng cao. Bệnh viện cũng đã hoàn thành giai đoạn 1 xây dựng hoàn chỉnh Khu điều trị nội trú 600 giường khang trang hiện đại, Khu kỹ thuật cao, Khoa truyền nhiễm, Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, Nhà chỉ huy viện, Khu làm việc khối cơ quan và hệ thống cây xanh, sân, đường rộng thoáng.

BS.CK2 Trần Mạnh Hùng cho hay, Bệnh viện Quân y 121 được đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, đồng bộ đã góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho tất cả bệnh nhân bảo hiểm y tế, dịch vụ y tế đến từ các tỉnh thành. Nhiều trang thiết bị hiện đại như máy CT Scanner, máy chụp cộng hưởng từ (MRI), máy chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA chẩn đoán kịp thời bệnh lý tim mạch, mạch máu não), máy chụp xạ hình (Spect CT giúp xạ hình thận, xạ hình xương, xạ hình tuyến giáp), máy siêu âm đàn hồi gan (Fibroscan), hệ thống máy xét nghiệm Cobas 6000, hệ thống sinh thiết lạnh, hệ thống kính hiển vi điện tử, máy nội soi tiêu hóa, máy đo độ loãng xương, máy kéo dãn cột sống và các thiết bị tiên tiến khác đã giúp nâng cao công tác chẩn đoán, điều trị ngày càng hiệu quả của bệnh viện.

Chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách Mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2.9, Bệnh viện Quân y 121 đã tổ chức đoàn công tác về xã Long Thạnh (An Giang) khám bệnh, cấp thuốc miễn phí 300 người dân và trao 300 phần quà cho đại diện gia đình chính sách, hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí trên 134 triệu đồng. Đại tá Lâm Quang Khải, Chính ủy Bệnh viện Quân y 121 (giữa) tại chương trình khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà ở xã Long Thạnh, An Giang ảnh: Tuấn Anh





