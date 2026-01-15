Bệnh viện Quân y 121 nỗ lực vươn tầm!

Bệnh viện Quân y 121 (BV Quân y 121) là cơ sở khám chữa bệnh đa khoa hạng I trực thuộc Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu 9.

BV Quân y 121 đặt tại P.Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) gồm khu A ( số 1, đường 30/4) rộng 45.100m2 và khu B (Trung tâm huấn luyện cán bộ y tế) diện tích 9.349m2 ở số 227 đường 30/4.

BV Quân y 121 tọa lạc tại trung tâm TP.Cần Thơ, thuận tiện giao thông ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Nhiều sự ghi nhận, khen ngợi, biểu dương

Hiện nay mỗi ngày BV Quân y 121 tiếp nhận từ 1.000 - 1.300 lượt bệnh nhân bảo hiểm y tế đến khám, điều trị.

Sáng 15.1, ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Thượng tướng Trần Đơn, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9; Trung tướng Lưu Phước Lượng, nguyên Phó tư lệnh Quân khu 9; Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9; Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 9; Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó tư lệnh Quân khu 9 cùng nhiều lãnh đạo đã đến thăm BV Quân y 121. Đại tá, Thầy thuốc ưu tú, BS.CK2 Trần Mạnh Hùng, Giám đốc BV Quân y 121 và đội ngũ thầy thuốc BV Quân y 121 đón tiếp đoàn.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm BV Quân y 121 và trao quà bệnh nhân ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Sau khi trồng cây lưu niệm, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các thành viên trong đoàn đã tiến hành tham quan cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại của BV Quân y 121. Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến tận giường bệnh thăm hỏi ân cần và trao quà cho bệnh nhân đang điều trị tại BV Quân y 121. Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ghi nhận, biểu dương, đánh giá rất cao BV Quân y 121 và đề nghị tiếp tục đầu tư, hỗ trợ, nâng cấp để cơ sở y tế này vươn lên mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Trước đó vào sáng 30.12.2025, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng lãnh đạo Quân khu 9 đã cắt băng khánh thành Trung tâm hồi sức tích cực và chống độc - Nâng cấp giai đoạn 2 Trung tâm lọc máu BV Quân y 121.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và lãnh đạo Quân khu 9 thăm hỏi, trao quà bệnh nhân tại BV Quân y 121. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khen ngợi, đánh giá rất cao cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đội ngũ thầy thuốc BV Quân y 121 và mong rằng thời gian tới BV Quân y 121 nỗ lực nhiều hơn nữa trong công tác khám chữa bệnh cho bộ đội, người dân các tỉnh thành.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các tướng lĩnh tham quan cơ sở vật chất BV Quân y 121 vào sáng 30.12 ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Những đột phá cho phát triển bền vững

BV Quân y 121 tổ chức khám - nhận bệnh từ 5 giờ 30 hằng ngày (thứ hai đến thứ sáu) và buổi sáng thứ bảy, CN, mang lại hiệu quả, sự thuận tiện cho mọi người.

Ngày 15.1, nữ bệnh nhân T.T.T (67 tuổi, ngụ xã Lịch Hội Thượng, TP.Cần Thơ) cho hay bản thân rất yên tâm khi đến điều trị tại BV Quân y 121. Đại tá, BS.CK2 Lê Văn Công, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, BV Quân y 121, cho biết bệnh nhân T.T.T bị tai nạn giao thông rất nặng. Các kết quả cận lâm sàng cho thấy đầu trên xương cánh tay trái gãy nát, chỏm vai vỡ vụn nhiều mảnh nhỏ. Sau khi được các BS thay khớp vai trái toàn phần, bệnh nhân T.T.T hiện hồi phục tích cực.

Đại tá, BS.CK2 Lê Văn Công thăm khám cho nữ bệnh nhân T.T.T ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Theo BS.CK2 Trần Mạnh Hùng, thời gian gần đây, nhiều kỹ thuật khám, chữa bệnh mới được áp dụng hiệu quả tại BV Quân y 121 như chỉnh gù vẹo cột sống; phẫu thuật thay khớp gối; phẫu thuật thay khớp háng; phẫu thuật nội soi khớp vai; thay đốt sống cổ; phẫu thuật nội soi lấy nhân đệm qua đường liên bản sống; phẫu thuật chỉnh hình họng màn hầu lưỡi gà; kỹ thuật điều trị tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch; chụp CT động mạch vành, mạch máu các loại; kỹ thuật can thiệp mạch vành qua da; phẫu thuật nội soi cắt dạ dày; phẫu thuật nội soi cắt trực tràng; phẫu thuật nội soi lấy sỏi thận qua da bằng đường hầm nhỏ; tầm soát ung thư cổ tử cung; kỹ thuật tái tạo dây chằng chéo qua nội soi; lọc máu hấp phụ…

Lãnh đạo các cấp chụp hình lưu niệm tại BV Quân y 121 vào sáng 15.1.2026 ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Thời gian qua, BV Quân y 121 được đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, đồng bộ như máy CT Scanner, máy chụp cộng hưởng từ, máy chụp mạch máu số hóa xóa nền, máy chụp xạ hình, máy siêu âm đàn hồi gan, hệ thống máy xét nghiệm Cobas 6000, hệ thống sinh thiết lạnh, hệ thống kính hiển vi điện tử, máy nội soi tiêu hóa, máy đo độ loãng xương, máy kéo dãn cột sống và các thiết bị tiên tiến khác đã giúp nâng cao công tác chẩn đoán, điều trị ngày càng hiệu quả. "BV Quân y 121 đã xử lý thành công nhiều ca bệnh khó như liệt tứ chi do tổn thương đĩa đệm sống lưng, sống cổ; vết thương thấu tim do dao đâm; khối u não cực lớn; sốc nhiễm trùng, nhiễm độc; rắn độc cắn thập tử nhất sinh; thay khớp háng cho cụ bà 100 tuổi; phẫu thuật mắt mang lại ánh sáng cho cụ ông 86 tuổi; phẫu thuật nội soi cắt 3/4 dạ dày cứu chữa bệnh nhân 61 tuổi bị ung thư; điều trị hiệu quả cho nam bệnh nhân 54 tuổi bị ung thư biểu mô trực tràng… BV Quân y 121 hiện ứng dụng 100% công nghệ thông tin trong quy trình khám, chữa bệnh. Năm 2026, BV Quân y 121 tiếp tục đột phá mới khi đưa Trung tâm ứng dụng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) đi vào phục vụ bệnh nhân các tỉnh thành…", BS.CK2 Trần Mạnh Hùng thông tin.