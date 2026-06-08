Bệnh viện Quân y 121 nỗ lực vươn tầm cao mới

Các thầy thuốc Bệnh viện Quân y 121 chăm sóc bệnh nhân 100 tuổi sáng 8.6 ẢNH: QUANH MINH NHẬT

Bệnh viện Quân y 121 (Cơ sở khám chữa bệnh đa khoa hạng I trực thuộc Cục Hậu cần- Kỹ thuật, Quân khu 9) đặt tại P. Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) gồm khu A ( số 01, đường 30/4) rộng 45.100 m2 và khu B (Trung tâm Đột quỵ- Lão khoa & Phục hồi chức năng) diện tích 9.349 m2 ở số 227 đường 30/4.

Bệnh nhân lâm cảnh ngặt nghèo được hồi sinh

Hiện nay có ngày Bệnh viện Quân y 121 tiếp nhận trên 2.000 lượt bệnh nhân bảo hiểm y tế đến khám, điều trị và đội ngũ thầy thuốc nơi đây đã nỗ lực hết mình nhằm mang lại niềm vui cho mọi người.

Bệnh nhân T.N.X lúc nằm điều trị rắn độc cắn tại Bệnh viện Quân y 121 ẢNH: QUANH MINH NHẬT

Sáng 8.6, cụ ông T.V.M (100 tuổi, ngụ xã Chợ Lách, Vĩnh Long) tiếp tục hồi phục tại Bệnh viện Quân y 121. Trước đó bệnh nhân bị chướng bụng, buồn nôn, bí tiểu tiện và gia đình tức tốc đưa đi cấp cứu. Nhập viện lúc 18 giờ và Bệnh viện Quân y 121 lập tức thực hiện kỹ thuật cận lâm sàng, hội chẩn liên khoa cho chỉ định phẫu thuật gấp, cấp cứu bệnh nhân do thủng tạng rỗng, cực kỳ nguy hiểm, đe dọa tính mạng. Sau 2 giờ 20 phút ca phẫu thuật thành công, bệnh nhân 100 tuổi này tiếp tục được chăm sóc đặc biệt nhằm sớm phục hồi sức khỏe.

ThS-BS Phạm Quốc Toàn, Phó chủ nhiệm khoa phụ trách Khoa Hồi sức tích cực- Chống độc, Bệnh viện Quân y 121, cho biết bệnh nhân T.V.M nếu không được cứu chữa kịp thời, đúng phương pháp thì nguy cơ tử vong sẽ rất cao. Ngoài lão ông 100 tuổi này, trước đó Bệnh viện Quân y 121 cũng đã cứu sống nhiều bệnh nhân U.100 bị những bệnh ngặt nghèo.

Sáng 27.5 vừa qua, tại Bệnh viện Quân y 121, đại tá Võ Văn Phương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần- Kỹ thuật (Quân khu 9) đã chủ trì chương trình gặp mặt biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia cứu sống thai phụ T.N.X quê xã U Minh Thượng (An Giang) bị rắn cực độc cắn. Đại tá Võ Văn Phương khen ngợi và đánh giá cao sự nỗ lực hết mình của đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện Quân y 121 vì đã cứu sống kịp thời mẹ con bệnh nhân T.N.X mang lại niềm lớn cho nhiều người.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa (bìa phải) thăm Bệnh viện Quân y 121 ẢNH: NHẬT HÀO

Đại tá, TTƯT-BS.CK2 Trần Mạnh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Quân y 121, nhớ lại thời khắc chạy đua với thời gian nhằm cứu sống bệnh nhân T.N.X mang thai 38 tuần và bị rắn hổ mang có nọc cực độc cắn. Tối hôm đó khi vừa tiếp nhận thai phụ T.N.X, Bệnh viện Quân y 121 lập tức "báo động đỏ", khẩn cấp hội chẩn liên chuyên khoa, cấp tốc cứu người. Huyết thanh kháng cho truyền gấp và thành lập ngay ê kíp mổ cấp cứu nhanh chóng đưa thai nhi sớm rời cơ thể người mẹ, hạn chế tối đa tác động xấu của nọc độc rắn hổ mang. Thông qua chỉ huy sát sao từ lãnh đạo, sự phối hợp nhịp nhàng của các BS chuyên sâu, tay nghề cao, bé trai nặng hơn 3,5kg khỏe khoắn chào đời trong đêm an toàn.

Những nỗ lực vươn tầm phục vụ bệnh nhân

Bệnh viện Quân y 121 (https://benhvienquany121.vn; hotline: 19000339; tel cấp cứu ngoại viện: 02923.888.121) tổ chức khám- nhận bệnh từ 5 giờ 30 hằng ngày (thứ hai đến thứ sáu) và buổi sáng thứ bảy, chủ nhật, mang lại hiệu quả, sự thuận tiện cho mọi người.

Bệnh viện Quân y 121 luôn xác định phát triển chuyên môn kỹ thuật chất lượng cao là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao năng lực điều trị, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân các tỉnh thành. Song song với đầu tư trang thiết bị, Bệnh viện Quân y 121 còn đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, hợp tác với các bệnh viện tuyến cuối; đồng thời tổ chức những hội thảo chuyên ngành lớn nhằm cập nhật kịp thời tiến bộ y học hiện đại vào thực tiễn điều trị.

Khu B Bệnh viện Quân y 121 tọa lạc tại trung tâm TP.Cần Thơ ẢNH: QUANH MINH NHẬT

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng khi đến thăm Bệnh viện Quân y 121 đều ghi nhận, biểu dương, đánh giá rất cao công tác khám chữa bệnh và đề nghị tiếp tục đầu tư, hỗ trợ, nâng cấp để Bệnh viện Quân y 121 vươn lên mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Theo BS.CK2 Trần Mạnh Hùng, thời gian gần đây, nhiều kỹ thuật khám, chữa bệnh mới được áp dụng hiệu quả tại Bệnh viện Quân y 121 như chỉnh gù vẹo cột sống; phẫu thuật thay khớp gối; phẫu thuật thay khớp háng; phẫu thuật nội soi khớp vai; thay đốt sống cổ; phẫu thuật nội soi lấy nhân đệm qua đường liên bản sống; phẫu thuật chỉnh hình họng màn hầu lưỡi gà; kỹ thuật điều trị tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch; chụp CT động mạch vành, mạch máu các loại; kỹ thuật can thiệp mạch vành qua da; phẫu thuật nội soi cắt dạ dày; phẫu thuật nội soi cắt trực tràng; phẫu thuật nội soi lấy sỏi thận qua da bằng đường hầm nhỏ; tầm soát ung thư cổ tử cung; kỹ thuật tái tạo dây chằng chéo qua nội soi; lọc máu hấp phụ…

Khu điều trị nội trú 600 giường Bệnh viện Quân y 121 ẢNH: QUANH MINH NHẬT

"Bệnh viện Quân y 121 đã xử lý thành công nhiều ca bệnh khó như liệt tứ chi do tổn thương đĩa đệm sống lưng, sống cổ; vết thương thấu tim do dao đâm; khối u não cực lớn; sốc nhiễm trùng, nhiễm độc; rắn độc cắn thập tử nhất sinh; thay khớp háng cho cụ bà 100 tuổi; phẫu thuật mắt mang lại ánh sáng cho cụ ông 86 tuổi; nội soi cắt 3/4 dạ dày cứu chữa bệnh nhân 61 tuổi bị ung thư; điều trị hiệu quả cho nam bệnh nhân 54 tuổi bị ung thư biểu mô trực tràng… Bệnh viện Quân y 121 hiện ứng dụng 100% công nghệ thông tin trong quy trình khám, chữa bệnh. Trong năm 2026, Bệnh viện Quân y 121 tiếp tục đột phá mới khi đưa Trung tâm ứng dụng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) đi vào phục vụ bệnh nhân các tỉnh thành…", BS.CK2 Trần Mạnh Hùng thông tin thêm.