Bệnh viện Quân y 121 nơi hết lòng điều trị và chăm sóc bệnh nhân

Bệnh viện hiện đại

BV 121 hiện có 36 khoa ban với 532 cán bộ, nhân viên, trong đó hơn 160 bác sĩ (BS), dược sĩ đại học, cử nhân điều dưỡng và trên 75% trình độ sau đại học. BV được đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, đồng bộ, hoạt động ổn định, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho tất cả các đối tượng bệnh nhân khu vực ĐBSCL.

Thầy thuốc ưu tú, đại tá, BS.CK2 Nguyễn Minh Thuần, Giám đốc BV 121, cho biết từ năm 2014 đến nay, BV 121 không ngừng đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại. Theo đó, BV đã hoàn thành giai đoạn 1 xây dựng hoàn chỉnh khu điều trị nội trú khang trang, khu kỹ thuật cao hiện đại, khoa truyền nhiễm, khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, khoa dinh dưỡng, nhà chỉ huy viện, khu làm việc khối cơ quan, hệ thống sân đường, nhà tang lễ…

Nhiều trang thiết bị hiện đại hỗ trợ chẩn đoán và điều trị như: máy CT Scanner, máy chụp cộng hưởng từ (MRI), máy chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA chẩn đoán kịp thời bệnh lý tim mạch, mạch máu não), máy chụp xạ hình (Spect CT giúp xạ hình thận, xạ hình xương, xạ hình tuyến giáp), máy siêu âm đàn hồi gan (Fibroscan), máy nội soi tiêu hóa, máy đo độ loãng xương, máy kéo dãn cột sống… ngày càng phát huy hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh dành cho thương - bệnh binh và người dân ĐBSCL.

Các kỹ thuật điều trị chuyên sâu (tán sỏi laser, thay đĩa đệm trong thoát vị đĩa đệm, thay thân đốt sống, phẫu thuật chỉnh hình cong vẹo cột sống, điều trị xẹp cột sống bằng phương pháp bơm ciment sinh học, thay khớp háng, thay khớp gối, phẫu thuật nội soi khớp gối, can thiệp mạch vành, can thiệp mạch não…) đã và đang được đông đảo bệnh nhân tin cậy. Hiện nay, BV 121 nhận khám và điều trị cho tất cả bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế. Đặc biệt, BV đã triển khai khu dịch vụ y tế chất lượng cao giúp bệnh nhân vừa điều trị vừa thoải mái an dưỡng.

Ngày 15.3.2023, BV 121 họp mặt kỷ niệm 59 năm thành lập với nhiều tự hào khi 2 lần tập thể BV và 5 cá nhân được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 10 năm gần đây liên tục được công nhận đơn vị Quyết thắng và nhận Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. BV 121 đã có 1 Thầy thuốc nhân dân, 51 Thầy thuốc ưu tú…

Tính mạng, sức khỏe bệnh nhân là trên hết

Trong cấp cứu, điều trị những trường hợp bệnh lý nguy kịch, đội ngũ BS của BV 121 luôn nỗ lực hết mình theo phương châm "Thầy thuốc như mẹ hiền". Hàng loạt ca bệnh khó đã được BV 121 cứu chữa thành công.

Điển hình như ngày 9.3.2021, bệnh nhân N.V.Đ (56 tuổi, ngụ TP.Long Xuyên, An Giang) nhập viện trong tình trạng đau tức vùng bụng, đi lại rất khó khăn. Thông qua các kết quả cận lâm sàng, BS phát hiện ông Đ. có khối u rất to chiếm gần hết ổ bụng. Để cứu chữa kịp thời cho bệnh nhân, các BS tiến hành phẫu thuật trong 6 giờ đồng hồ, bóc tách thành công khối u nặng gần 3 kg. Sau mổ 24 giờ, bệnh nhân tỉnh táo, mạch, huyết áp ổn định, sau đó xuất viện, khỏe khoắn trở lại cuộc sống bình thường với nhiều niềm vui.

Khoảng 14 giờ ngày 12.2.2023, bệnh nhân T.K.K (54 tuổi ngụ H.Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não, được đưa đến BV 121 khi đã quá "giờ vàng" cứu chữa não (20 giờ 5 phút). Song, với tinh thần "cứu người hơn cứu hỏa", BS.CK2 Lê Văn Công, Chủ nhiệm khoa Ngoại thần kinh, cùng ê kíp thầy thuốc BV 121 đã chạy đua với thời gian tiến hành phẫu thuật lúc 20 giờ 15 phút cùng ngày nhằm cấp cứu mở sọ giải áp lấy máu tụ cho bệnh nhân. Ca phẫu thuật kết thúc lúc 0 giờ 10 phút sáng 13.2.2023 và mọi diễn tiến sau đó hết sức tốt đẹp cho dù bệnh nhân K. có bệnh nền tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, mạch vành đặt stent đã 5 năm.

BS.CK2 Nguyễn Minh Thuần cho hay, ngày 21.2.2023, bệnh nhân N.H.N (21 tuổi ngụ TX.Giá Rai, bạc Liêu) bị té từ trên cao đập đầu xuống nền bê tông, bất tỉnh. Kết quả chụp CT Scanner, BS chẩn đoán bệnh nhân chấn thương sọ não, máu tụ ngoài màng cứng trên, dưới lều chẩm (T) và đỉnh thái dương (T) lượng nhiều, dập não vùng trán (T), nứt sọ vùng thái dương (T) do tai nạn sinh hoạt. Bệnh nhân đến BV đã là giờ thứ 8 (trễ 4 giờ so với giờ vàng cứu chữa - PV). Ê kíp BS BV121 đã phẫu thuật mở sọ lấy máu tụ, chống phù não, truyền máu, cầm máu, kháng sinh, cân bằng điện giải, dưỡng não, nâng đỡ thể trạng, phục hồi chức năng và bệnh nhân N. thực sự "cải tử hoàn sinh" khỏe mạnh, vui vẻ trở lại với cuộc đời.

"Thời gian qua, BV 121 đã cứu chữa thành công nhiều ca bệnh nặng như liệt tứ chi do tổn thương đĩa đệm sống lưng, sống cổ; vết thương thấu tim do dao đâm; rắn độc cắn... Thông qua hệ thống Telemedicine, BV 121 cũng phối hợp chặt chẽ với BV 175, BV 103, BV T.Ư Quân đội 108 tích cực hỗ trợ chuyên môn cho Quân y đảo Thổ Chu (TP.Phú Quốc, Kiên Giang) xử lý thành công hàng loạt trường hợp cấp cứu thập tử nhất sinh. Dự kiến, quý 3/2023, BV 121 sẽ khởi công xây dựng thêm khu khám bệnh, hội trường; đồng thời thực hiện thủ tục triển khai khu khám bệnh, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng tại xã Dương Tơ, TP.Phú Quốc trên diện tích hơn 30.000 m2 nhằm mở rộng, nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ bệnh nhân trong và ngoài nước", BS.CK2 Nguyễn Minh Thuần thông tin.