Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bệnh viện Quân y 121 phát triển mạnh mẽ

Quang Minh Nhật
Quang Minh Nhật
30/01/2026 15:33 GMT+7

Cùng với đội ngũ bác sĩ giỏi chuyên môn và giàu kinh nghiệm, Bệnh viện Quân y 121 tăng cường đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Bệnh viện Quân y 121 (tọa lạc số 01 đường 30/4, P.Ninh Kiều, TP.CầnThơ) là cơ sở khám chữa bệnh đa khoa hạng I, trực thuộc Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu 9. Hiện mỗi ngày, bệnh viện đón từ 1.000 đến 1.300 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị.

Bệnh viện Quân y 121 phát triển mạnh mẽ - Ảnh 1.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa (thứ 3 từ trái sang) và các tướng lĩnh tham quan cơ sở vật chất Bệnh viện Quân y 121

ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Bệnh viện Quân y 121 đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, đồng bộ góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho tất cả bệnh nhân bảo hiểm y tế đến từ các tỉnh thành. Nhiều trang thiết bị hiện đại hỗ trợ chẩn đoán, điều trị như: máy CT Scanner, máy chụp cộng hưởng từ (MRI), máy chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA chẩn đoán kịp thời bệnh lý tim mạch, mạch máu não), máy chụp xạ hình (Spect CT giúp xạ hình thận, xạ hình xương, xạ hình tuyến giáp), máy siêu âm đàn hồi gan (Fibroscan), máy nội soi tiêu hóa, máy đo độ loãng xương, máy kéo dãn cột sống...

Thời gian qua, Bệnh viện Quân y 121 đã xử lý thành công nhiều ca bệnh khó như liệt tứ chi do tổn thương đĩa đệm sống lưng, sống cổ; vết thương thấu tim do dao đâm; khối u não cực lớn; rắn độc cắn thập tử nhất sinh; thay khớp háng cho nữ bệnh nhân 100 tuổi; phẫu thuật mắt cho cụ ông 86 tuổi; thay khớp vai cho nữ bệnh nhân cao niên có nhiều bệnh nền…

Vừa qua, ngày 30.12.2025, đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cùng lãnh đạo Quân khu 9 và nhiều tướng lĩnh đã cắt băng khánh thành Trung tâm hồi sức tích cực và chống độc - nâng cấp giai đoạn 2 trung tâm lọc máu - Bệnh viện Quân y 121. Trung tâm rộng 1.000 m2, quy mô 30 giường, kinh phí đầu tư hơn 50 tỉ đồng. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện Quân y 121; đồng thời cho rằng thời gian tới bệnh viện cần nỗ lực nhiều hơn nữa trong công tác khám chữa bệnh cho bộ đội, người dân các tỉnh thành.

Bệnh viện Quân y 121 phát triển mạnh mẽ - Ảnh 2.

Hiện mỗi ngày, Bệnh viện Quân y 121 đón từ 1.000 - 1.300 lượt bệnh nhân thuộc các tỉnh thành đến khám và điều trị

ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Đại tá, Thầy thuốc ưu tú, BS.CK2 Trần Mạnh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Quân y 121, cho biết ngày 23.7.2025, bệnh viện đã đưa khoa khám bệnh khang trang, hiện đại đi vào hoạt động. Khoa khám bệnh có tổng vốn đầu tư 110 tỉ đồng, quy mô 4 tầng, diện tích sàn sử dụng 5.000 m2, được đầu tư thang máy, phòng máy lạnh, khu VIP, phòng thư giãn, hội trường tiện nghi 250 chỗ… Trước đó, bệnh viện cũng đã hoàn thành giai đoạn 1 xây dựng hoàn chỉnh khu điều trị nội trú khang trang, khu kỹ thuật cao hiện đại, khoa truyền nhiễm, khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, khoa dinh dưỡng, nhà chỉ huy viện, khu làm việc khối cơ quan, hệ thống cây xanh, sân, đường…

Cũng theo BS.CK2 Trần Mạnh Hùng, năm 2025, Bệnh viện Quân y 121 đã khám 308.839 lượt bệnh nhân (tăng 18,3% so cùng kỳ năm 2024), thu dung 82.995 bệnh nhân (tăng 20,73%), cấp cứu 21.826 bệnh nhân (tăng 21,27%%), phẫu thuật 8.147 ca (tăng 12,48%), điều trị nội trú 34.275 bệnh nhân (tăng 20,39%)…

Năm 2026, Bệnh viện Quân y 121 tiếp tục phát triển nhiều kỹ thuật điều trị mới, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu chuyên môn khám chữa bệnh. Riêng quý 1/2026, bệnh viện sẽ đưa Trung tâm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) đi vào hoạt động, phục vụ kịp thời nhu cầu của nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn, mang đến niềm vui cho nhiều gia đình.

Khám phá thêm chủ đề

bệnh viện quân y 121 phát triển mạnh mẽ bác sĩ giỏi chuyên môn trang thiết bị y tế hiện đại
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận