Bệnh viện Quân y 121 phát triển mạnh mẽ

Bệnh viện Quân y 121 (tọa lạc số 01 đường 30/4, P.Ninh Kiều, TP.CầnThơ) là cơ sở khám chữa bệnh đa khoa hạng I, trực thuộc Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu 9. Hiện mỗi ngày, bệnh viện đón từ 1.000 đến 1.300 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa (thứ 3 từ trái sang) và các tướng lĩnh tham quan cơ sở vật chất Bệnh viện Quân y 121 ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Bệnh viện Quân y 121 đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, đồng bộ góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho tất cả bệnh nhân bảo hiểm y tế đến từ các tỉnh thành. Nhiều trang thiết bị hiện đại hỗ trợ chẩn đoán, điều trị như: máy CT Scanner, máy chụp cộng hưởng từ (MRI), máy chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA chẩn đoán kịp thời bệnh lý tim mạch, mạch máu não), máy chụp xạ hình (Spect CT giúp xạ hình thận, xạ hình xương, xạ hình tuyến giáp), máy siêu âm đàn hồi gan (Fibroscan), máy nội soi tiêu hóa, máy đo độ loãng xương, máy kéo dãn cột sống...

Thời gian qua, Bệnh viện Quân y 121 đã xử lý thành công nhiều ca bệnh khó như liệt tứ chi do tổn thương đĩa đệm sống lưng, sống cổ; vết thương thấu tim do dao đâm; khối u não cực lớn; rắn độc cắn thập tử nhất sinh; thay khớp háng cho nữ bệnh nhân 100 tuổi; phẫu thuật mắt cho cụ ông 86 tuổi; thay khớp vai cho nữ bệnh nhân cao niên có nhiều bệnh nền…

Vừa qua, ngày 30.12.2025, đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cùng lãnh đạo Quân khu 9 và nhiều tướng lĩnh đã cắt băng khánh thành Trung tâm hồi sức tích cực và chống độc - nâng cấp giai đoạn 2 trung tâm lọc máu - Bệnh viện Quân y 121. Trung tâm rộng 1.000 m2, quy mô 30 giường, kinh phí đầu tư hơn 50 tỉ đồng. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện Quân y 121; đồng thời cho rằng thời gian tới bệnh viện cần nỗ lực nhiều hơn nữa trong công tác khám chữa bệnh cho bộ đội, người dân các tỉnh thành.

Hiện mỗi ngày, Bệnh viện Quân y 121 đón từ 1.000 - 1.300 lượt bệnh nhân thuộc các tỉnh thành đến khám và điều trị ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Đại tá, Thầy thuốc ưu tú, BS.CK2 Trần Mạnh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Quân y 121, cho biết ngày 23.7.2025, bệnh viện đã đưa khoa khám bệnh khang trang, hiện đại đi vào hoạt động. Khoa khám bệnh có tổng vốn đầu tư 110 tỉ đồng, quy mô 4 tầng, diện tích sàn sử dụng 5.000 m2, được đầu tư thang máy, phòng máy lạnh, khu VIP, phòng thư giãn, hội trường tiện nghi 250 chỗ… Trước đó, bệnh viện cũng đã hoàn thành giai đoạn 1 xây dựng hoàn chỉnh khu điều trị nội trú khang trang, khu kỹ thuật cao hiện đại, khoa truyền nhiễm, khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, khoa dinh dưỡng, nhà chỉ huy viện, khu làm việc khối cơ quan, hệ thống cây xanh, sân, đường…

Cũng theo BS.CK2 Trần Mạnh Hùng, năm 2025, Bệnh viện Quân y 121 đã khám 308.839 lượt bệnh nhân (tăng 18,3% so cùng kỳ năm 2024), thu dung 82.995 bệnh nhân (tăng 20,73%), cấp cứu 21.826 bệnh nhân (tăng 21,27%%), phẫu thuật 8.147 ca (tăng 12,48%), điều trị nội trú 34.275 bệnh nhân (tăng 20,39%)…

Năm 2026, Bệnh viện Quân y 121 tiếp tục phát triển nhiều kỹ thuật điều trị mới, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu chuyên môn khám chữa bệnh. Riêng quý 1/2026, bệnh viện sẽ đưa Trung tâm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) đi vào hoạt động, phục vụ kịp thời nhu cầu của nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn, mang đến niềm vui cho nhiều gia đình.