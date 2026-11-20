Bệnh viện Quân y 121 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu 9; hotline: 19000339) tọa lạc tại số 01 đường 30 tháng 4, phường Ninh Kiều (trung tâm TP.Cần Thơ) đang là điểm đến tin cậy của quân nhân, người dân nhiều tỉnh, thành.

Những thông tin ấn tượng

Bệnh viện Quân y 121 vừa tiến hành tổng kết công tác năm 2026 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Năm 2026, Bệnh viện Quân y 121 thu hút 455.780 lượt khám (tăng 47,58% so cùng kỳ năm trước), thu dung 97.290 người (tăng 17,22%), cấp cứu 29.158 ca (tăng 33,59%), phẫu thuật 8.821 trường hợp (tăng 8,27%), điều trị nội trú 41.025 bệnh nhân (tăng 19,69%) so cùng kỳ năm 2025…

Người dân các tỉnh, thành đến với Bệnh viện Quân y 121 ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Đại tá, Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa 2 Đặng Ngọc Thuyết, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 121, cho biết trong tuần (thứ hai đến chủ nhật), Bệnh viện Quân y 121 tổ chức khám - chữa bệnh từ 5 giờ 30 mỗi ngày mang lại hiệu quả thiết thực. Nhiều tháng qua lượng người đến khám từ 1.500 - 2.000 lượt/ngày và tiếp tục tăng trong thời gian tới. Các hoạt động tư vấn, chăm sóc bệnh nhân tiếp tục đẩy mạnh, chất lượng ngày càng nâng cao. Trong năm 2026 số người đến khám - chữa bệnh theo yêu cầu vượt hơn 76.695 lượt, tăng 73,65% so cùng kỳ năm 2025. Công tác tiếp nhận, làm thủ tục ra vào viện luôn kịp thời, khẩn trương và không ngừng cải thiện về chất lượng. Công tác thanh quyết toán bảo hiểm y tế ngày càng cải thiện, bảo đảm an toàn, hợp lý và tiết kiệm. Bệnh viện Quân y 121 đã bỏ hoàn toàn bệnh án giấy và triển khai ký số văn bản hành chính đến 100% khoa, phòng, ban. Năm qua, công tác khám bệnh, thu dung, cấp cứu và điều trị được đảm bảo. Chất lượng chuyên môn từng bước nâng cao. Công tác xây dựng Đảng và các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số tiếp tục được nâng tầm.

Các thầy thuốc Bệnh viện Quân y 121 chăm sóc bệnh nhân 100 tuổi bị thủng tạng rỗng ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Theo đại tá, Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tấn Phong, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 121, Hội nghị Khoa học Bệnh viện Quân y 121 mở rộng năm 2026 đã được tổ chức thành công với sự tham dự của hơn 350 đại biểu đến từ các học viện, bệnh viện lớn trong cả nước. Hội nghị đã công bố rộng rãi các thông tin liên quan thành tựu y học, dược phẩm thế hệ mới, giải pháp số trong quản lý, theo dõi bệnh tật và điều trị cá thể hóa. Cũng trong năm 2026, Bệnh viện Quân y 121 còn tổ chức 18 hội thảo, hội nghị khoa học thu hút 2.320 lượt người tham dự. Năm qua, Bệnh viện Quân y 121 cũng đã có 20 đề tài nghiên cứu khoa học trong đó cấp bộ (1 đề tài), cấp quân khu (3 đề tài)… được đánh giá cao. Năm 2026, Bệnh viện Quân y 121 tiếp tục tăng cường hợp tác với Học viện Quân y, Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình TP.HCM, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ… triển khai hiệu quả nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu. Đến nay Bệnh viện Quân y 121 đã làm chủ các kỹ thuật hiện đại như can thiệp mạch não, mạch vành, thay khớp háng, khớp gối, phẫu thuật nội soi cắt dạ dày, đại tràng điều trị ung thư, vi phẫu thuật u tủy, u não, nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP), tán sỏi, lấy sỏi thận bằng phương pháp mini - PCNL, đốt nhân giáp bằng RF…

Bệnh nhân bị ong vò vẽ chích 150 mũi trong ngày ra viện ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Nhiều nỗ lực vươn tầm

Năm 2026 Bệnh viện Quân y 121 tạo ra điểm nhấn đặc biệt khi cứu chữa thành công hàng loạt ca bệnh khó mang lại niềm vui lớn cho bao người. Đội ngũ thầy thuốc quân y nơi đây đã lập nên kỳ tích khi cứu chữa bệnh nhân 100 tuổi bị thủng tạng rỗng, tính mạng "Ngàn cân treo sợi tóc"; cứu sống kịp thời 2 thai phụ bị rắn cực độc cắn; giành lại tính mạng cho người đàn ông 58 tuổi bị ong vò vẽ chích 150 mũi "Tối tăm mặt mày"; cứu chữa hàng loạt ca bệnh hiểm nghèo liên quan tim mạch, đột qụy não…

Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Mạnh Hùng phát biểu tại Lễ tổng kết năm 2026 ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Đại tá, Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Mạnh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Quân y 121, cho hay năm qua, Bệnh viện Quân y 121 đã tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) từ Học viện Quân y; đồng thời triển khai hợp tác hỗ trợ kỹ thuật "Tim mạch can thiệp cấp cứu" với Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ mang lại hiệu quả tích cực. Bệnh viện Quân y 121 cũng đã ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ, Bệnh viện Ung Bướu Cần Thơ nhằm chia sẻ nguồn lực, phát triển chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, truyền thông giáo dục sức khỏe, nâng tầm công tác khám - chữa bệnh. Đến giữa tháng 11.2026 Bệnh viện Quân y 121 đã khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc và lập sổ sức khỏe điện tử cho 19.073 người dân tại 20 xã, phường thuộc TP.Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long. Song song đó, Bệnh viện Quân y 121 còn khám sức khỏe miễn phí cho 27.069 học sinh trên địa bàn TP.Cần Thơ. Năm qua, Bệnh viện Quân y 121 đã tích cực thực hiện các chương trình đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, khám bệnh cấp thuốc, miễn - giảm viện phí cho nhiều đối tượng với tổng kinh phí hơn 14,7 tỉ đồng.

Cơ sở vật chất Bệnh viện Quân y 121 ngày càng khang trang ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Mạnh Hùng, dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Quân y 121 (giai đoạn mới) với kinh phí dự kiến 920 tỉ đồng đã được chấp thuận chủ trương. Dự án này sẽ sớm được triển khai trong thời gian tới. Năm 2027, Bệnh viện Quân y 121 tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, nâng cao năng lực chuyên môn, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu khám - chữa bệnh so với năm 2026. Tới đây Bệnh viện Quân y 121 tiếp tục xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực tiêu biểu"; nói và làm theo điều lệnh, chấp hành pháp luật Nhà nước; 100% cán bộ, chiến sĩ, nhân viên sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao; không vi phạm kỷ luật phải xử lý; bảo đảm an toàn trong các hoạt động. "Năm 2027, Bệnh viện Quân y 121 tập trung phát triển các chuyên khoa mũi nhọn, kỹ thuật cao, chuyên sâu và phấn đấu triển khai thêm 20 kỹ thuật mới; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện; nâng cao chất lượng quản lý; cải tiến quy trình khám - chữa bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn; chủ động đề xuất cấp trên kiện toàn tổ chức, bổ sung giường bệnh, quân số; xây dựng kế hoạch phát triển phù hợp với nhu cầu thu dung, điều trị thực tế và định hướng phát triển trong giai đoạn mới. Bệnh viện Quân y 121 đẩy mạnh nghiên cứu khoa học; đồng thời duy trì thường xuyên công tác huấn luyện và đào tạo tại các khoa, phòng, ban; tiếp nhận hơn 6.000 sinh viên đại học thực hành lâm sàng…", bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Mạnh Hùng thông tin.