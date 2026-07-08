Bệnh viện Quân y 121 vươn lên trên mọi lĩnh vực

Bệnh viện Quân y 121 trực thuộc Cục Hậu cần - Kỹ thuật (Quân khu 9) tọa lạc tại P.Ninh Kiều (trung tâm TP.Cần Thơ) tiếp tục nâng tầm mọi mặt và là điểm đến của đông đảo bệnh nhân các tỉnh, thành.

Khu điều trị nội trú 600 giường, Bệnh viện Quân y 121 ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Đặt stent cứu sống bệnh nhân cao tuổi

Ngày 8.7 tại Bệnh viện Quân y 121, nữ bệnh nhân L.T.S (68 tuổi, ngụ xã Đông Hiệp, TP.Cần Thơ) đã khỏe khoắn, ăn ngủ tốt, giao tiếp vui vẻ với mọi người. Bệnh nhân cho biết trước khi vào viện thường xuyên bị huyết áp cao, đau ngực, vã mồ hôi, khó thở, đau cứng dưới cằm, người mệt rã rời.

Thượng tá, BS.CK2 Phan Thanh Hơn, Chủ nhiệm Khoa Nội tim mạch hô hấp, Bệnh viện Quân y 121, cho hay khi nhập viện cấp cứu, bệnh nhân L.T.S đã đau nhiều ngày, ngực lói dữ dội, thở khó, cứng hàm, người mệt mỏi, mất sức sống. Tiếp nhận bệnh nhân, Bệnh viện Quân y 121 lập tức triển khai công tác cứu người. Các kỹ thuật cận lâm sàng thực hiện nhanh, đồng bộ. Điện tim cho thấy bệnh nhân có hình ảnh nhồi máu cơ tim. Kết quả xét nghiệm máu thể hiện bệnh nhân bị hủy hoại tế bào cơ tim cấp. Ê kíp bác sĩ quyết định chụp mạch vành cấp cứu để can thiệp nhằm giành lại sự sống cho bệnh nhân. Nữ bệnh nhân cao tuổi này bị tổn thương 3 nhánh mạch vành trong đó 1 nhánh là thủ phạm chính gây ra đau nhức dữ dội, khó thở, cứng hàm. Bác sĩ chuyên khoa đã can thiệp tái thông nhánh thủ phạm và bệnh nhân được đặt stent thành công. Sau đặt stent bệnh nhân hết ngay đau tức, sức khỏe trở lại bình thường. Được sự đồng ý của bệnh nhân và người nhà, 2 nhánh bị tổn thương còn lại sẽ sớm được tái thông nhằm mang lại sức khỏe ổn định lâu dài. Không chỉ bà L.T.S, thời gian qua, Bệnh viện Quân y 121 cũng đã cứu sống rất nhiều bệnh nhân thông qua can thiệp mạch vành, đặt stent. Bệnh lý này diễn tiến âm thầm song rất nguy hiểm, vì thế mọi người phải hết sức lưu tâm và đừng bao giờ xem thường, bỏ qua cơ hội điều trị kịp thời, đúng phương pháp.

BS.CK2 Phan Thanh Hơn thăm khám bệnh nhân L.T.S ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Theo BS.CK2 Phan Thanh Hơn, nữ bệnh nhân L.T.S nếu không được xử lý kịp thời, đúng phương pháp, khả năng tử vong là rất cao. Vì thế trong cuộc sống hằng ngày, những ai bị huyết áp cao, tiểu đường, rối loạn lipid máu, đau ngực, khó thở… thì nên đến ngay bệnh viện đa khoa chuyên sâu để được xử lý kịp thời. Người nghiện thuốc lá rất dễ dẫn đến bệnh tim mạch. Người huyết áp cao phải biết tiết chế tối đa việc ăn mặn. Người bị bệnh đái tháo đường cần thường xuyên vận động, ăn uống lành mạnh, hạn chế đường, tinh bột…

Mọi người đến với Bệnh viện Quân y 121 ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Những thông tin vui dành cho mọi người

Bệnh viện Quân y 121 (hotline: 19000339; tel cấp cứu ngoại viện: 02923.888.121) tổ chức khám - nhận bệnh từ 5 giờ 30 hằng ngày (thứ hai đến thứ sáu) và buổi sáng thứ bảy, chủ nhật, mang lại hiệu quả, sự thuận tiện cho mọi người. Kể từ đầu tháng 7.2026, Bệnh viện Quân y 121 tiếp tục đưa Khoa Khám bệnh liên thông bảo hiểm y tế khang trang, hiện đại đi vào hoạt động, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của bệnh nhân.

Khoa mắt kỹ thuật cao đem lại ánh nhìn tốt đẹp cho bệnh nhân ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Đại tá, Thầy thuốc ưu tú, BS.CK2 Trần Mạnh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Quân y 121, cho biết Bệnh viện Quân y 121 duy trì tốt những kỹ thuật của cơ sở y tế hạng I trong quân đội; đồng thời ứng dụng thành công hàng loạt kỹ thuật mới, chuyên sâu vào điều trị. Thời gian qua, Bệnh viện Quân y 121 đã thực hiện thành công nhiều ca chụp, nong và đặt stent động mạch vành; triển khai hiệu quả kỹ thuật HDF online (lọc máu nhân tạo tiên tiến dành cho bệnh nhân suy thận mạn), lọc máu hấp phụ (lọc máu loại bỏ các độc tố, thuốc hoặc chất chuyển hóa có hại ra khỏi cơ thể); chụp động mạch não số hóa xóa nền, can thiệp nút túi phình động mạch não, nút dò động mạch cảnh xoang hang, đặt stent mạch máu, phẫu thuật nội soi hàn xương liên thân đốt sống thắt lưng. Song song đó, Bệnh viện Quân y 121 cũng làm chủ nhiều kỹ thuật tiên tiến như phẫu thuật nội soi tán sỏi niệu quản bằng ống soi mềm, bóc nhân tuyến tiền liệt bằng laser, khâu treo tử cung qua nội soi điều trị sa sinh dục, điều trị bảo tồn gãy lồi cầu xương hàm dưới có sử dụng vít neo chặn, đưa công nghệ chiếu tia Plasma lạnh vào điều trị vết thương cho bệnh nhân đái tháo đường. Thời gian tới Bệnh viện Quân y 121 tiếp tục nâng tầm cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đầu tư nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe quân - dân y các tỉnh, thành.

Bệnh viện Quân y 121 áp dụng 100% bệnh án điện tử ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Đại tá, Thầy thuốc ưu tú, BS.CK2 Đặng Ngọc Thuyết, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 121 cho hay Bệnh viện Quân y 121 luôn xác định phát triển chuyên môn kỹ thuật chất lượng cao là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao năng lực điều trị. Song song với đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, Bệnh viện Quân y 121 còn đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, hợp tác; đồng thời tổ chức nhiều hội thảo chuyên ngành lớn nhằm cập nhật kịp thời tiến bộ y học hiện đại vào thực tiễn điều trị. Hiện nay mỗi ngày Bệnh viện Quân y 121 đón rất đông bệnh nhân đến khám, trị bệnh. Đặc biệt có ngày, lượng bệnh nhân đã vượt con số 2.000 người. 6 tháng qua, Bệnh viện Quân y 121 đón 184.030 lượt bệnh nhân (tăng 34,13% so cùng kỳ năm 2025), thu dung 44.891 lượt bệnh nhân (tăng 15,69%), cấp cứu 12.945 lượt bệnh nhân (tăng 28,61%), phẫu thuật 4.116 ca (tăng 14,59%)… "6 tháng đầu năm nay, Bệnh viện Quân y 121 cũng hỗ trợ tiền khám, chữa bệnh người nghèo, gia đình chính sách khoảng 6 tỉ đồng và trợ giúp 350 triệu đồng cho các chương trình an sinh xã hội, sinh hoạt cộng đồng. Bệnh viện tổ chức nhiều đoàn khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.450 lượt người dân ở các tỉnh, thành (An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Vĩnh Long) với tổng kinh phí lên hơn 465 triệu đồng…", BS.CK2 Đặng Ngọc Thuyết thông tin thêm.