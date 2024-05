Bệnh viện Quân y 121 xử lý thành công nhiều ca bệnh khó

Bệnh viện Quân y 121 phẫu thuật cứu chữa ca bệnh khó Hoàng Ái

Bệnh nhân T.V.X (82 tuổi, ngụ xã Phú Hữu, H.Châu Thành, Hậu Giang) mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) hơn 10 năm qua. Trong 2 năm trở lại đây, nam bệnh nhân này có thêm bệnh thận mạn. Khoảng 21 giờ ngày 21.4.2024, gia đình đưa bệnh nhân X. đến Bệnh viện Quân y 121 cấp cứu trong tình trạng rối loạn ý thức, huyết áp tụt, bụng cứng như gỗ.



Tiến hành chụp CT scanner bụng, bác sĩ phát hiện nhiều hơi tự do trong ổ bụng, các chỉ số nhiễm trùng tăng cao, kèm theo có tổn thương gan, thận, đông máu. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân sốc nhiễm trùng đường vào tiêu hóa, viêm phúc mạc toàn thể do thủng đại tràng góc lách, COPD, lão suy và chỉ định mổ cấp cứu tối khẩn cấp.

Thầy thuốc ưu tú, thượng tá, BS.CK2 Đặng Ngọc Thuyết, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 121, cho biết bệnh nhân T.V.X được đưa lên phòng mổ lúc 22 giờ 30 ngày 21.4. Ca phẫu thuật tiến hành trong 3 giờ liên tục. Quá trình xử lý, bác sĩ phát hiện đại tràng góc lách kích lỗ thủng 0,5 x 1,5 cm, dịch phân tràn đầy trong ổ bụng. Tiến hành rửa ổ bụng, khâu lỗ thủng đại tràng, bác sĩ đã làm hậu môn nhân tạo cho bệnh nhân.



Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân X. Hoàng Ái

Sau mổ, các chỉ số nhiễm trùng tiếp tục tăng cao, bệnh nhân rơi vào tình trạng toan chuyển hóa nặng, nên được chỉ định thở máy có an thần, kiểm soát huyết áp bằng vận mạch, tiến hành lọc máu liên tục cấp cứu 36 giờ, kháng sinh, nuôi dưỡng tích cực qua đường tĩnh mạch trung tâm. 3 ngày sau khi phẫu, bệnh nhân tiến triển tốt, cắt được vận mạch, dừng lọc máu liên tục, cai máy thở thành công.

"Ngày 14.5.2024, bệnh nhân tỉnh táo, vết mổ lành nhanh, hậu môn nhân tạo hoạt động tốt, sinh hiệu ổn định, các thông số xét nghiệm trở về bình thường. Bệnh nhân đã được chuyển về khoa ngoại tiêu hóa để tiếp tục chăm sóc và nuôi dưỡng chờ ngày ra viện. Bệnh nhân cao tuổi này nếu không được cứu chữa đúng cách, kịp thời thì khả năng nguy hiểm đến tính mạng là rất cao", BS.CK2 Đặng Ngọc Thuyết thông tin.

Theo thầy thuốc ưu tú, đại tá, BS.CK2 Nguyễn Minh Thuần, Giám đốc Bệnh viện Quân y 121, nữ bệnh nhân N.T.P (70 tuổi, ngụ xã Tân Phong, TX.Giá Rai, Bạc Liêu) được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 121 vào lúc 3 giờ 40 ngày 26.4.2024. Trước đó, bệnh nhân đang ngồi trước nhà thì bị xe tải mất lái đâm thẳng vào người. Sau tai nạn, bệnh nhân mệt mỏi nhiều, đau và bất lực vận động chân trái, kèm theo đau ngực, khó thở, chảy máu, xây xát nhiều nơi.

Bệnh nhân ngay lập tức được tiến hành hội chẩn viện cấp cứu, được chẩn đoán sốc chấn thương, đa chấn thương, chấn thương ngực kín (dập thùy trên phổi phải, tràn máu màng phổi phải), gãy kín cung trước xương sườn (2, 3, 4, 5, 6), cung bên - sau xương sườn (2, 3, 4, 5), chấn thương sọ não, vỡ xoang hàm phải, gãy kín 1/3 dưới xương đùi trái, gãy phức tạp xương đốt 3 của ngón 4 bàn tay phải…

Bệnh nhân được chỉ định cố định xương sườn gãy bằng băng dính to bản, xuyên định kéo liên tục xương đùi phải, giảm đau đa mô thức, bù máu, cân bằng dịch điện giải, kháng sinh, corticoid, ô xy liệu pháp, thay băng cắt lọc vết thương phần mềm. nuôi dưỡng. Sau điều trị tích cực 5 ngày, tình trạng bệnh nhân tiến triển tốt, sinh hiệu ổn định, xét nghiệm về giới hạn cho phép, bệnh nhân đã được chuyển đến khoa chấn thương chỉnh hình để tiếp tục chăm sóc. Các bác sĩ đang chuẩn bị phẫu thuật kết xương đùi cho bệnh nhân P.

Nữ bệnh nhân P. đang hồi phục tốt tại Bệnh viện Quân y 121

Cũng theo BS.CK2 Nguyễn Minh Thuần, thời gian gần đây, Bệnh viện Quân y 121 tiếp tục đẩy mạnh các chuyên ngành mũi nhọn, điển hình vào ngày 12.5 vừa qua đã tiến hành chụp, can thiệp mạch vành thành công cho 7 bệnh nhân cao tuổi trong đó có những trường hợp mạch vành bị hẹp nặng cần phải đặt stent ngay. 7 bệnh nhân nêu trên là những trường hợp đòi hỏi sự can thiệp kịp thời và chuyên môn cao từ các chuyên gia y tế. Sau khi can thiệp, tất cả bệnh nhân có quá trình hồi phục tốt, triệu chứng đau ngực, khó thở đã giảm đi đáng kể.



Bảng vàng thành tích Bệnh viện Quân y 121

Các ca can thiệp mạch vành thành công là kết quả của sự phối hợp tốt giữa các bộ phận y tế trong bệnh viện. Đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện Quân y 121 đã phối hợp nhịp nhàng từ việc chẩn đoán đến can thiệp mạch vành, đặt stent và hiệu quả chăm sóc. Điều này một lần nữa minh chứng cho thấy sự phát triển vượt bậc về mặt chuyên môn cũng như ứng dụng các kỹ thuật cao trong điều trị của Bệnh viện Quân y 121…

Khu điều trị nội trú 600 giường Bệnh viện Quân y 121

