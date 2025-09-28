Bệnh viện Quân y 175 ra mắt Trung tâm Đào tạo châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt

"Đẩy mạnh hợp tác Việt - Trung, nâng tầm y học cổ truyền"

Hội nghị lần này quy tụ hơn 400 đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học, sinh viên của các đại học khối ngành sức khoẻ trong và ngoài Quân đội với các bài báo cáo chuyên sâu.

Phát biểu khai mạc, thiếu tướng, tiến sĩ, thầy thuốc nhân dân Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, cho biết hội nghị là diễn đàn để các chuyên gia trong và ngoài nước chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật nghiên cứu, mở rộng hợp tác đào tạo, chuyển giao công nghệ. Từ đó phối hợp tốt giữa y học cổ truyền và y học hiện đại trong bối cảnh y tế toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức về các bệnh mạn tính, lão hóa dân số và nhiều bệnh mới nổi.

Ông Đường Lập, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM, trong lời chúc mừng cũng đánh giá cao quan hệ hợp tác y tế giữa hai nước và bày tỏ tin tưởng tình hữu nghị Việt - Trung sẽ ngày càng phát triển bền vững.



Thông qua hội nghị, các bên cam kết tiếp tục mở rộng hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng đa trung tâm, cũng như các chương trình trao đổi học thuật. Đây là bước đi quan trọng nhằm đưa y học cổ truyền tiến gần hơn với chuẩn mực quốc tế, đồng thời làm sâu sắc hơn nữa tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, góp phần phục vụ sức khỏe nhân dân và phát triển y tế khu vực.

Ra mắt Trung tâm Đào tạo châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt

Trong dịp này, Bệnh viện Quân y 175 cũng ra mắt Trung tâm Đào tạo châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt - một dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Bệnh viện Quân y 175 và Đại học Trung Y Dược Nam Kinh.

Đây là dự án được thực hiện với sự quan tâm, đồng hành của Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM, Cục Quản lý Trung Y Dược Quốc gia Trung Quốc cùng các cơ quan liên quan, kỳ vọng sẽ nhanh chóng trở thành một địa chỉ uy tín trong đào tạo, chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và bảo tồn, phát huy giá trị tinh hoa của y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe nhân dân hai nước.

Ra mắt Trung tâm Đào tạo châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt với sự phối hợp giữa Bệnh viện Quân y 175 và Đại học Trung Y Dược Nam Kinh ẢNH: T.T

Phát biểu tại lễ ra mắt, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chia sẻ, Việt Nam và Trung Quốc có mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Trong lĩnh vực y tế, Việt Nam và Trung Quốc đã có lịch sử hợp tác lâu đời về y dược cổ truyền, ngoài hợp tác song phương, hai nước đã cùng tham gia các diễn đàn, tổ chức hợp tác đa phương, đóng góp cho sự phát triển y học cổ truyền thế giới.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại sự kiện ẢNH: T.T

"Tại Việt Nam, y học cổ truyền giữ một vị trí quan trọng trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Có thể nói, y dược cổ truyền còn là một bộ phận cấu thành của nền di sản văn hóa Việt Nam, cần được gìn giữ và phát triển. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước Việt Nam đặc biệt quan tâm, chú trọng, tạo điều kiện thuận lợi và có nhiều chính sách, quy định để phát triển ngành y dược cổ truyền, trong đó đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác, hội nhập quốc tế", Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyến phát biểu.