Bệnh viện Quân y 175: Thực hiện thành công 22 ca ghép thận sau một năm

Thông tin trên được thiếu tướng, tiến sĩ - bác sĩ Trần Quốc Việt - Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, cho biết tại Hội nghị tổng kết chương trình chuyển giao lấy ghép thận và triển khai kế hoạch chuyển giao lấy, ghép gan giữa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Quân y 175, diễn ra chiều 30.10.

"Bên cạnh những thành tựu đạt được trong công tác ghép thận, kết quả khám chữa bệnh của Bệnh viện Quân y 175 từ đầu năm đến nay tăng 65% so với cùng kỳ năm ngoái. Đó là nhờ tiếp nhận thành công kỹ thuật ghép thận, chính kỹ thuật này đã đẩy chuyên môn các chuyên khoa nâng cao vượt bậc", thiếu tướng Trần Quốc Việt chia sẻ.

Thiếu tướng, tiến sĩ - bác sĩ Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 phát biểu tại hội nghị Ảnh: NHƯ QUYÊN

Theo thiếu tướng Trần Quốc Việt, điểm đặc biệt của hành trình một năm qua không chỉ đơn giản là việc chuyển giao một kỹ thuật chuyên môn mà đó là sự tiếp nối thành công, thành tựu của thế hệ đi trước trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ và nhân dân. Thành công của quá trình chuyển giao kỹ thuật ghép thận tạo động lực và mở ra một chặng đường mới trong công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật lấy, ghép gan giữa hai bệnh viện trong thời gian tới.

Đại tá, phó giáo sư - tiến sĩ Lê Văn Thành (Viện trưởng Viện Phẫu thuật tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) cho biết bệnh viện 108 là một trong những trung tâm lớn của khu vực Đông Nam Á thực hiện các ca ghép gan. Ghép gan là một trong các kỹ thuật rất phức tạp, cần nhiều nguồn lực, do đó bệnh viện cũng được nâng tầm lên rất nhiều. Công tác tổ chức và phối hợp giữa các chuyên ngành rất quan trọng.

Các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 trong một ca phẫu thuật nội soi lấy thận để thực hiện ghép thận BVCC

"Ở Hàn Quốc, để trở thành kỹ thuật viên ghép gan cần 3 năm để trau dồi, do đó chúng ta cần nhiều đợt học thêm để nâng cao kiến thức chứ không chỉ có 6 tháng. So với các bệnh viện khác, tôi đánh giá cao ê kíp bệnh viện 175 vì tinh thần say mê học hỏi rất lớn. Để ghép gan, phẫu thuật viên gan mật phải cắt gan hết sức thành thạo, thường quy. Sau đó sẽ đến nhiều kỹ thuật cần chuyên môn cao liên quan tới lấy ghép gan", đại tá Lê Văn Thành cho hay.