Bệnh viện Quốc tế Carmel mang đến lựa chọn mới tại khu đông TP.HCM

Khi trải nghiệm khám bệnh được quan tâm từ những điều nhỏ nhất

Với nhiều người, đi khám bệnh không chỉ đi kèm nỗi lo về sức khỏe mà còn e ngại chờ đợi, thủ tục phức tạp, thiếu riêng tư và những bất tiện trong hành trình khám chữa bệnh. Đặc biệt, với người cao tuổi, gia đình có trẻ nhỏ hay những người có lịch trình bận rộn.

Tọa lạc tại số 190 Trần Lựu, phường Bình Trưng, TP.HCM, Bệnh viện Quốc tế Carmel được đầu tư với quy mô thiết kế 300 giường bệnh, phát triển theo định hướng bệnh viện đa chuyên khoa. Bên cạnh cơ sở vật chất, bệnh viện chú trọng xây dựng môi trường khám, chữa bệnh tiện nghi, kết hợp chất lượng phục vụ với nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người bệnh.

Từ sảnh tiếp đón, khu vực chờ đến phòng nội trú, các không gian được thiết kế hiện đại, thông thoáng và riêng tư. Những mảng xanh tạo cảm giác dễ chịu, khu vực dành cho bệnh nhi sử dụng có không gian vui chơi, góp phần giúp trẻ giảm bớt tâm lý e ngại khi đến bệnh viện.

Tuy nhiên, giá trị của trải nghiệm lấy cảm hứng từ khách sạn cao cấp tại Carmel không dừng lại ở kiến trúc hay nội thất, mà còn được thể hiện qua cách tổ chức dịch vụ và sự quan tâm đến nhu cầu riêng của người bệnh trong suốt hành trình khám, chữa bệnh.

Không gian KCB tại Bệnh viện Quốc tế Carmel

Trải nghiệm thăm khám cá nhân hóa, thuận tiện

Carmel tổ chức quy trình khám chữa bệnh theo hướng thuận tiện và phù hợp với nhu cầu cá nhân. Đặc biệt, khu khám VIP được hướng đến chăm sóc cá nhân hóa, mang đến lựa chọn thăm khám riêng tư và thuận tiện cho những khách hàng có nhu cầu. Thay vì phải tự tìm hiểu từng bước trong quy trình khám chữa bệnh, người bệnh được nhân sự hỗ trợ hướng dẫn và điều phối trong quá trình thăm khám. Các hoạt động khám và tư vấn được bố trí cùng một không gian, giúp hạn chế việc di chuyển không cần thiết. Đối với những chỉ định cần thực hiện tại khu vực có thiết bị chuyên dụng, người bệnh được hỗ trợ trong quá trình di chuyển và thực hiện các bước tiếp theo. Điều này giúp người cao tuổi, người cần thăm khám nhiều vấn đề sức khỏe hoặc những khách hàng mong muốn có không gian trao đổi riêng tư với bác sĩ. Sự thuận tiện không chỉ đến từ cơ sở vật chất mà còn từ việc người bệnh được hướng dẫn, hỗ trợ và giảm bớt những bận tâm về quy trình trong quá trình khám.

Bên cạnh đó, khách hàng có thể chủ động đặt lịch qua website hoặc tổng đài, lựa chọn chuyên khoa, bác sĩ và thời gian phù hợp. Trong quá trình điều trị nội trú, người bệnh được tư vấn kế hoạch điều trị, hướng dẫn chăm sóc tại nhà và tái khám theo chỉ định.

Với Carmel, trải nghiệm chăm sóc cao cấp vì thế được thể hiện ở những giá trị thiết thực: sự riêng tư khi trao đổi về sức khỏe, thuận tiện trong quá trình thăm khám và chu đáo trong cách phục vụ.

Không gian phòng nội trú với không gian riêng tư và sự hỗ trợ trong quá trình thăm khám

Nền tảng chuyên môn y khoa phía sau trải nghiệm cao cấp

Dù không gian và chất lượng phục vụ ngày càng được chú trọng, năng lực chuyên môn vẫn là yếu tố cốt lõi quyết định niềm tin của người bệnh.

Với hơn 20 chuyên khoa, Carmel kết hợp hoạt động khám ngoại trú, điều trị nội trú, cấp cứu, hồi sức, chẩn đoán hình ảnh và phẫu thuật. Bệnh viện phát triển các lĩnh vực như: Hồi sức cấp cứu, Sản - Phụ khoa, Nhi khoa, Tim mạch, Tiêu hóa, Chấn thương Chỉnh hình và Ung bướu, hướng đến đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe đa dạng của người dân.

Một trong những giá trị của mô hình đa chuyên khoa là khả năng phối hợp giữa các bác sĩ khi người bệnh cần đánh giá nhiều vấn đề sức khỏe cùng lúc, giúp bác sĩ có thêm cơ sở lựa chọn phương án điều trị phù hợp với tình trạng thực tế.

Cùng với hệ thống chuyên khoa, Carmel chú trọng xây dựng đội ngũ y bác sĩ có kinh nghiệm chuyên môn sâu, trong đó có những chuyên gia từng đảm nhiệm vị trí quan trọng tại các bệnh viện lớn. Trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu, TS-BS Huỳnh Văn Ân, Trưởng khoa Hồi sức Tích cực - Chống độc và Cấp cứu, có hơn 35 năm kinh nghiệm, từng phụ trách chuyên môn hồi sức tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Bệnh viện còn có sự tham gia của TTND-PGS-TS-BS Phạm Thị Ngọc Thảo, nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, trong vai trò Cố vấn chuyên môn cấp cao, hỗ trợ định hướng phát triển chuyên môn hồi sức cấp cứu.

Ở lĩnh vực Nhi khoa, PGS-TS-BS Bùi Quốc Thắng, Trưởng chuyên khoa Nội Nhi và Đơn nguyên Sơ sinh, có hơn 40 năm kinh nghiệm trong điều trị, giảng dạy và nghiên cứu, góp phần phát triển hoạt động chăm sóc sức khỏe trẻ em và trẻ sơ sinh tại bệnh viện.

Song song với nguồn lực chuyên môn, Carmel đầu tư hệ thống trang thiết bị y khoa như CT Spectral 7500, MRI 3.0 Tesla và phòng mổ Hybrid… hỗ trợ bác sĩ trong chẩn đoán, can thiệp và điều trị theo chỉ định. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm chuyên gia, hệ thống công nghệ và khả năng phối hợp đa chuyên khoa tạo nền tảng cho hoạt động khám chữa bệnh tại Carmel.

ThS-BS Nguyễn Hữu Trâm Em, Tổng giám đốc Bệnh viện Quốc tế Carmel, chia sẻ: "Một bệnh viện chất lượng cần bác sĩ vững chuyên môn và sự quan tâm đến cảm nhận của người bệnh. Tại Carmel, chuyên môn và an toàn là nền tảng; không gian tiện nghi cùng cách phục vụ chu đáo giúp hành trình khám, chữa bệnh thuận tiện hơn, để người bệnh thêm an tâm".

Nền tảng chuyên môn, đội ngũ chuyên gia và hệ thống trang thiết bị hiện được Carmel chú trọng đầu tư

Thêm một lựa chọn chăm sóc sức khỏe tại khu đông TP.HCM

Sự hiện diện của Bệnh viện Quốc tế Carmel mang đến thêm lựa chọn khám chữa bệnh cho người dân khu đông TP.HCM và các khu vực lân cận, đặc biệt với những gia đình tìm kiếm dịch vụ y tế đa chuyên khoa trong môi trường hiện đại, tiện nghi.

Với người bệnh, một cơ sở y tế đáng cân nhắc không chỉ cần có bác sĩ giàu kinh nghiệm hay trang thiết bị hiện đại, mà còn phải đáp ứng nhu cầu được chăm sóc chu đáo, tôn trọng sự riêng tư và hỗ trợ thuận tiện trong hành trình điều trị.

Đó cũng là hướng đi mà Carmel theo đuổi lấy năng lực chuyên môn y khoa làm nền tảng, kết hợp sự tiện nghi và tận tâm trong phục vụ để người bệnh có thêm sự an tâm khi lựa chọn nơi chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình.