Bệnh viện Quốc Tế City ký kết hợp tác cùng Tập đoàn JM Group

Lễ ký kết diễn ra trong không khí nghiêm túc, cởi mở và thiện chí hợp tác, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các bên cùng nhiều chuyên gia y tế, quản lý và đối tác chiến lược. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, góp phần chuẩn hóa chất lượng chuyên môn, dịch vụ thẩm mỹ y khoa và nâng cao trải nghiệm chăm sóc sức khỏe - sắc đẹp theo xu hướng hiện đại, bền vững.

Madam Trần Thị Lâm - Nhà sáng lập và Chủ tịch Tập Đoàn Hoa Lâm, Chủ tịch danh dự Hội khoa học sức khỏe Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Ủy ban chiến lược khu Y tế Kỹ thuật cao TP.HCM, chụp hình lưu niệm cùng Ban lãnh đạo Tập đoàn JM Group và Bệnh viện The Master tại Lễ ký kết

Về phía Tập đoàn JM Group, vinh dự đón tiếp: Ông Kim Jung Min - Chủ tịch; Bà Nguyễn Nghi - Trưởng phòng Phát triển Sản phẩm và Kinh doanh.

Về phía Bệnh viện The Master, vinh dự đón tiếp: Bác sĩ Kwon Han Jin - Giám đốc; Bác sĩ Kim Kwang Yee - Phó Giám đốc.

Về phía Tập Đoàn Hoa Lâm, vinh dự đón tiếp: Madam Trần Thị Lâm - Nhà sáng lập và Chủ tịch Tập Đoàn Hoa Lâm, Chủ tịch danh dự Hội khoa học sức khỏe Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Ủy ban chiến lược khu Y tế Kỹ thuật cao TP.HCM; ThS. Nguyễn Tiến Sỹ - Thành viên Ủy ban chiến lược khu Y tế kỹ thuật cao TP.HCM.

Về phía Bệnh viện Gia An 115, vinh dự đón tiếp: TS.BS. Huỳnh Thị Ngọc Thúy - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp.

Về phía Bệnh viện Quốc Tế City có sự hiện diện của: ThS. BS. Trần Quốc Thành - Giám đốc Điều hành; BS. CKII. Đặng Quang Thuyết - Phó Giám đốc Y khoa kiêm Trưởng Trung tâm Thẩm mỹ & Y học tái tạo; Bà Nguyễn Thị Huế - Giám đốc Nhân sự; Bà Nguyễn Thị Thanh Nguyệt - Giám đốc Tài chính; ThS. BS. Trần Như Hải - Cố vấn cấp cao Ban Giám Đốc; Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc - Quản lý khối Điều dưỡng; ThS. Huỳnh Phi Hổ - Trưởng phòng Quản lý chất lượng; Ông Trịnh Cần Đạt - Trưởng phòng Kinh doanh; ThS. Nguyễn Thị Kim Thúy - Trưởng phòng Tiếp thị Truyền thông.

Định hướng hợp tác chiến lược dài hạn

Phát biểu tại buổi lễ, Madam Trần Thị Lâm - Nhà sáng lập và Chủ tịch Tập Đoàn Hoa Lâm - đã chia sẻ: "Chúng tôi đã từng hợp tác với đối tác Hàn Quốc từ thập niên và luôn đánh giá cao chất lượng vượt trội của các sản phẩm, công nghệ cũng như con người Hàn Quốc, đặc biệt, những năm gần đây, công nghệ làm đẹp của Hàn Quốc có thể nói đứng đầu trong khu vực. Sự hợp tác hôm nay là bước đi chiến lược nhằm mang những giá trị tinh hoa đó đến gần hơn với khách hàng Việt Nam nói chung và khách hàng của Bệnh viện quốc tế City nói riêng, và càng thuận lợi hơn khi Trung tâm Thẩm mỹ - Y học tái tạo đặt trong một bệnh viện đạt tiêu chuẩn quốc tế như Bệnh viện Quốc tế City".

Madam Trần Thị Lâm - Nhà sáng lập và Chủ tịch Tập Đoàn Hoa Lâm, Chủ tịch danh dự Hội khoa học sức khỏe Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Ủy ban chiến lược khu Y tế Kỹ thuật cao TP.HCM - phát biểu tại Lễ ký kết

Hướng đến hợp tác thẩm mỹ quốc tế

Trong không khí trang trọng, Lễ ký kết hợp tác đã được thực hiện bởi:

- ThS. BS. Trần Quốc Thành - Giám đốc Điều hành Bệnh viện Quốc tế City;

- Ông Kim Jun Min - Chủ tịch Tập đoàn JM Group;

Lễ ký kết hợp tác giữa Bệnh viện Quốc tế City và Tập đoàn JM Group diễn ra thành công tốt đẹp

Bệnh viện Quốc tế City và Tập đoàn JM Group sẽ phối hợp vận hành Trung tâm Thẩm mỹ - Y học tái tạo theo tiêu chuẩn Hàn Quốc, tập trung vào chuyển giao chuyên môn, công nghệ, mô hình quản lý và quy trình dịch vụ cũng như nâng cao tiêu chuẩn làm đẹp tại Trung tâm Thẩm mỹ - Y học tái tạo của bệnh viện chuẩn quốc tế. Mục tiêu là xây dựng mô hình thẩm mỹ y khoa an toàn, bài bản, lấy nền tảng y học làm trọng tâm, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, đa dạng lựa chọn cho khách hàng trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp.

Lễ ký kết hợp tác giữa Bệnh viện Quốc tế City và Tập đoàn JM Group không chỉ là sự kiện mang ý nghĩa hợp tác song phương, mà còn thể hiện định hướng phát triển bền vững của Trung tâm Thẩm mỹ - Y học tái tạo trong hệ sinh thái y tế chất lượng cao. Thông qua sự kiện này, Bệnh viện Quốc tế City tiếp tục khẳng định cam kết lấy chất lượng chuyên môn làm nền tảng, từng bước nâng cao hoạt động hợp tác thẩm mỹ quốc tế, góp phần mang đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe - sắc đẹp chuẩn mực quốc tế cho phái đẹp và cộng đồng.