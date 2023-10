Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn được chọn là đối tác chính thức của Malo Dental

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn trở thành đối tác của Malo Dental tại Việt Nam

Phương pháp All on 4 là một phương pháp trồng răng toàn hàm được thiết kế để giảm thời gian và sự phức tạp của quá trình phẫu thuật so với phương pháp truyền thống. Một trong những ưu điểm lớn của phương pháp này là khả năng giúp lành thương nhanh hơn do không cần phải ghép xương trong nhiều trường hợp. Vì thế All on 4 thường là tùy lựa chọn tốt cho những người lớn tuổi mất nhiều răng hoặc sụp hàm, giúp họ tránh được những phẫu thuật ghép xương phức tạp và quá trình phục hình được thực hiện nhanh chóng, cải thiện chất lượng cuộc sống và sức khỏe nhanh hơn. All on 4 còn phù hợp những người có xương hàm yếu, không phù hợp để ghép xương nhờ việc tận dụng xương hiện có để đặt implant ở vị trí phù hợp mà không cần nhiều xâm lấn phức tạp.

Trồng răng All on 4 hạn chế ghép xương cho người mất nhiều răng

Ảnh: bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn là đối tác chính thức thuộc hệ thống Malo Dental

Sự kết hợp giữa nghiên cứu không ngừng kết hợp đội ngũ chuyên gia đã giúp Malo Dental trở thành một trong những hệ thống nha khoa uy tín hàng đầu trên toàn cầu. Malo Dental có mặt ở nhiều quốc gia trên toàn thế giới, phục vụ một lượng lớn bệnh nhân quốc tế. Trong đó, nổi bật là phương pháp trồng răng toàn hàm All on 4 được tin tưởng nhờ sự dìu dắt của chính người phát minh ra phương pháp này.

Giáo sư Paulo Malo - Người khai sinh phương pháp Implant All on 4

Nói về lý do chọn Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn (BVRHMSG) là đối tác chính thức cho Hệ thống Malo Dental tại Việt Nam, giáo sư Malo cho biết: "Chúng tôi lựa chọn Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn vì chúng tôi muốn đến Việt Nam, và tôi nghĩ những bệnh nhân mất răng ở Việt Nam xứng đáng được điều trị chất lượng cao. BVRHMSG có đủ điều kiện không chỉ về không gian, máy móc mà còn có đội ngũ bác sĩ chúng tôi có thể tin tưởng và đào tạo, đảm bảo chất lượng điều trị. Điều này vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi không thể chọn đại bất kỳ ai nếu chúng tôi không chắc chắn rằng họ có thể thực hiện phương pháp implant chính xác như những điều chúng tôi đã đào tạo."

Theo Bác sĩ Nguyễn Quang Tiến - Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn: "Việc trở thành thành viên của gia đình Malo Dental mang đến cho chúng tôi nhiều cơ hội, chúng tôi được chính Giáo sư Paulo Malo đào tạo, và chỉ ra những vấn đề cần lưu ý để thực hiện tốt nhất phương pháp All on 4, cũng như được cập nhật, bổ sung những kiến thức mới liên tục để làm tốt hơn. Những điều này, khó có thể học được nếu chỉ tham gia một số khóa học ngắn ngày về All on 4".

Cũng theo bác sĩ Tiến: Hiện nay giá trồng răng Implant ở Việt Nam thấp hơn nhiều so với các nước khác, đặc biệt là Châu Âu, Úc,... Khách nước ngoài thường tìm kiếm sự kết hợp giữa chất lượng cao và chi phí thấp khi chọn cắm implant ở Việt Nam. Việc cung cấp dịch vụ implant chất lượng cao không chỉ thu hút được khách hàng nước ngoài, đóng góp vào phát triển ngành y tế Việt Nam mà còn đảm bảo rằng người dân Việt Nam cũng có cơ hội nhận được chất lượng dịch vụ tốt.

Giáo sư Paulo Malo trực tiếp đào tạo All on 4 ở Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn

Có thể thấy, việc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn trở thành thành viên trong một hệ thống nha khoa toàn cầu thể hiện khát vọng mạnh mẽ vươn ra tầm thế giới bằng những dịch vụ nha khoa chất lượng cao, đem lại lợi ích cho bệnh nhân trong và ngoài nước. Điều này trở nên hoàn toàn khả thi và có tiềm năng để giúp nâng cao hình ảnh và uy tín của nha khoa Việt Nam trên bản đồ quốc tế.