Bệnh viện Sài Gòn Phan Rang phối hợp đa chuyên khoa cứu sống người bệnh bị thủng tạng rỗng do tai nạn giao thông

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Phan Rang đã tiếp nhận ông V.T.T (sinh năm 1983, trú tại phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa) nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, bụng gồng cứng sau tai nạn giao thông.

Ngay khi tiếp nhận tại phòng cấp cứu, người bệnh được đội ngũ y bác sĩ nhanh chóng thăm khám, đánh giá tình trạng chấn thương và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết. Kết quả cho thấy người bệnh bị tràn dịch ổ bụng, thủng tạng rỗng (một cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm) có nguy cơ đe dọa tính mạng nếu chậm trễ điều trị.

Nhận định đây là trường hợp cấp cứu khẩn cấp, bác sĩ cấp cứu đã nhanh chóng hội chẩn với các chuyên khoa liên quan và đưa ra phương án điều trị tối ưu cho người bệnh.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa, chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ kể từ khi tiếp nhận, người bệnh đã được can thiệp kịp thời, góp phần hạn chế các biến chứng nguy hiểm và nâng cao hiệu quả điều trị.

Trường hợp này cho thấy tầm quan trọng của công tác cấp cứu ban đầu trong việc nhận diện sớm các tổn thương nội tạng sau tai nạn. Dù biểu hiện bên ngoài có thể chỉ có những vết xây xát nhẹ, người bệnh vẫn có nguy cơ gặp các tổn thương nghiêm trọng bên trong, đòi hỏi phải được thăm khám, chẩn đoán và xử trí khẩn cấp.

Với đội ngũ y bác sĩ được đào tạo chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Phan Rang đã tiếp nhận và xử trí thành công nhiều trường hợp tai nạn nghiêm trọng, bệnh lý cấp tính nguy hiểm tại phòng cấp cứu, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và mang lại cơ hội sống cho người bệnh.

Đặc biệt, nhằm tạo điều kiện cho người bệnh được tiếp cận y tế kịp thời, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Phan Rang triển khai chương trình miễn phí xe cấp cứu trong phạm vi bán kính 10 km, góp phần rút ngắn thời gian tiếp cận dịch vụ y tế và nâng cao hiệu quả cấp cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Một trong những thế mạnh nổi bật của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Phan Rang là hệ thống chuyên khoa đa dạng và đồng bộ, cho phép người bệnh được tiếp cận dịch vụ chăm sóc, điều trị toàn diện ngay sau giai đoạn cấp cứu. Sau khi được xử trí ban đầu và ổn định tình trạng, người bệnh có thể được hội chẩn liên chuyên khoa và chuyển đến các chuyên khoa phù hợp như Nội, Ngoại, Phụ sản, Nhi, Mắt, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt cùng nhiều chuyên khoa khác, góp phần rút ngắn thời gian điều trị, nâng cao hiệu quả chăm sóc và đảm bảo tính liên tục trong quá trình điều trị. Cấp cứu trực 24/7 - Liên hệ hotline khi cần hỗ trợ y tế: 088.992.8484 Mọi thông tin chi tiết vui lòng inbox Fanpage hoặc liên hệ hotline: 02593.96.8686 để được hỗ trợ nhanh nhất! Facebook: https://www.facebook.com/dakhoasaigonphanrang Website: https://dakhoasaigonphanrang.com/



