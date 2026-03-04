Bệnh viện Tâm Anh đạt chuẩn quốc gia ISO 15189:2022 về chẩn đoán hình ảnh

TS-BS Hồ Hoàng Phương, Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, BVĐK Tâm Anh TP.HCM, cho biết: "Đây là chứng nhận cao cấp được trao cho bệnh viện đầu tiên tại TP.HCM và khu vực miền Nam ở cả khối công lập và ngoài công lập về tiêu chuẩn của Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh & Điện quang can thiệp, do Văn phòng Công nhận Chất lượng Quốc gia (BoA) ban hành Quyết định số 408/QĐ-VPCNCLQG vào ngày 27.2.2026".

Quyết định công nhận Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh & Điện quang can thiệp, BVĐK Tâm Anh TP.HCM đạt tiêu chuẩn ISO 15189:2022 Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Trước đó, Trung tâm Xét nghiệm BVĐK Tâm Anh TP.HCM; Khoa Xét nghiệm và Trung tâm Giải phẫu bệnh - Tế bào BVĐK Tâm Anh Hà Nội cũng được công nhận theo tiêu chuẩn quốc tế này.



ISO 15189:2022 là bộ tiêu chuẩn do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (International Organization for Standardization - ISO, trụ sở tại Thụy Sĩ) ban hành ngày 8.12.2022, quy định các yêu cầu nghiêm ngặt về năng lực chuyên môn và hệ thống quản lý chất lượng đối với phòng xét nghiệm y học, trong đó có chẩn đoán hình ảnh.

TS-BS Hồ Hoàng Phương cho biết trong y học hiện đại, 60% - 70% quyết định điều trị phụ thuộc vào kết quả cận lâm sàng. Một tổn thương chỉ vài milimet trên MRI, X-quang, CT hay siêu âm có thể làm thay đổi hoàn toàn phác đồ điều trị. Một hình ảnh được phân tích chính xác có thể giúp bác sĩ can thiệp kịp thời trong "giờ vàng" cứu sống người bệnh, đặc biệt trong lĩnh vực ung thư, tim mạch, thần kinh, tiêu hóa, tiết niệu… Vì vậy, ngay ngày đầu thành lập, BVĐK Tâm Anh TP.HCM quyết định lựa chọn con đường khó nhưng bền vững đó là chuẩn hóa toàn diện Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh & Điện quang can thiệp theo chuẩn ISO 15189:2022.

Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm, Giải phẫu bệnh - Tế bào của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tại TP.HCM và Hà Nội đạt chuẩn ISO quốc tế

Bộ tiêu chuẩn ISO 15189:2022 là phiên bản mới nhất về tiêu chuẩn chất lượng của một đơn vị chẩn đoán hình ảnh trong bệnh viện hiện nay tại Việt Nam, trước đó, tiêu chuẩn này đã trải qua các phiên bản 2003, 2007 và 2012. Sau 10 năm, phiên bản 2022 được cập nhật toàn diện với nhiều thay đổi quan trọng, phản ánh sự phát triển nhanh chóng của y học hiện đại và xu hướng quản lý chất lượng đồng bộ với chuẩn quốc tế chung.



Việc đạt chuẩn ISO 15189:2022 là bước tiến của ngành chẩn đoán hình ảnh Việt Nam chuẩn hóa quốc tế, nâng cao độ chính xác, an toàn cho người bệnh, mở rộng phạm vi chấp nhận kết quả chụp chiếu và hợp tác đa trung tâm với các bệnh viện uy tín trên thế giới.

Theo BS.CKII Lưu Hiếu Thảo, Phó Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, BVĐK Tâm Anh TP.HCM, ISO 15189:2022 chuyển tư duy từ "tuân thủ quy trình" sang "quản lý rủi ro chủ động". Nếu phiên bản 2012 chưa quy định chi tiết theo hướng quản lý đồng bộ toàn hệ thống thì phiên bản 2022 đã mở rộng và làm rõ yêu cầu đối với các kỹ thuật chuyên môn thực hiện ngoài khu vực trung tâm. Từ X-quang di động tại giường bệnh, siêu âm tại khoa hồi sức, cấp cứu, can thiệp hình ảnh trong phòng mổ đến các kỹ thuật triển khai tại cơ sở vệ tinh… tất cả đều phải đạt tiêu chuẩn chất lượng với độ chính xác và tin cậy tương đương khi thực hiện tại Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh & Điện quang can thiệp.

Chuẩn mực quốc tế không thể đứng độc lập nếu thiếu nền tảng kỹ thuật đủ tầm. Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, chuẩn hóa theo ISO 15189:2022 được triển khai song hành với chiến lược đầu tư đồng bộ hệ thống thiết bị chẩn đoán hình ảnh thế hệ mới.

BVĐK Tâm Anh TP.HCM sở hữu hệ thống máy CT 1975 lát cắt, MRI 3 Tesla, X-quang kỹ thuật số, siêu âm thế hệ mới… được nhập khẩu từ Âu - Mỹ, vận hành theo tiêu chuẩn ISO 15189:2022





Bệnh viện hiện sở hữu hàng loạt hệ thống máy CT, MRI, X-quang, siêu âm… công nghệ cao tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), cho phép thu nhận hình ảnh sắc nét, tái tạo chi tiết các cấu trúc nhỏ trong cơ thể và rút ngắn thời gian chụp. Các công nghệ nguồn tia kép, thuật toán tái tạo tiên tiến và cơ chế tối ưu liều xạ giúp giảm đáng kể phơi nhiễm bức xạ nhưng vẫn bảo đảm độ sắc nét của hình ảnh. Tiêu biểu là "siêu máy" CT Somatom Force VB30 (Đức), chụp CT hơn 100.000 lát cắt, là một trong những hệ thống CT hiện đại hàng đầu thế giới, chụp toàn thân chỉ 1 - 2 giây, giảm đến 85% liều tia X.

Hệ thống MRI (Đức) tại BVĐK Tâm Anh TP.HCM hỗ trợ chẩn đoán chuyên sâu dị tật thai nhi, không dùng tia X, giảm tiếng ồn. Nhiều cơ sở y tế tin tưởng chuyển thai phụ đến thực hiện kỹ thuật này

PGS-TS-BS Trần Quang Bính, Giám đốc chuyên môn Hệ thống BVĐK Tâm Anh TP.HCM, chia sẻ Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm, Giải phẫu bệnh - Tế bào của BVĐK Tâm Anh TP.HCM và Hà Nội đạt chuẩn ISO quốc tế, khẳng định năng lực chuyên môn và chất lượng theo tiêu chuẩn toàn cầu. Nhờ đó, kết quả xét nghiệm được công nhận quốc tế, tạo điều kiện để bác sĩ Việt Nam chia sẻ dữ liệu, hội chẩn với chuyên gia toàn cầu và triển khai điều trị cá thể hóa, đặc biệt trong các lĩnh vực phức tạp như ung bướu, bệnh truyền nhiễm hay chẩn đoán tế bào học chuyên sâu.



Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh sở hữu thiết bị hiện đại, đội ngũ chuyên gia hàng đầu, mang đến trải nghiệm y tế chất lượng cao

Hành trình đạt ISO 15189:2022 phản ánh tư duy phát triển theo chuẩn mực quốc tế của hệ thống y tế tư nhân hiện đại, đồng điệu với định hướng lớn Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính Trị về phát triển hệ thống y tế hiện đại, chuyên sâu, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thúc đẩy khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

