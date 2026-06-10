Bệnh viện Tâm Anh phẫu thuật hàng ngàn ca bằng ‘siêu robot’ thế hệ mới

Sự kiện này đưa Tâm Anh trở thành bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam sở hữu cùng lúc hai "siêu robot" phẫu thuật hiện đại bậc nhất thế giới của Intuitive Surgical (Mỹ), cùng hàng loạt siêu robot tối tân khác tại Việt Nam như robot Modus V Synaptive chuyên phẫu thuật thần kinh - sọ não - cột sống, robot Cuvis-Joint thay khớp, robot Artis Pheno can thiệp tim mạch… đánh dấu cột mốc quan trọng hướng tới thành lập trung tâm phẫu thuật robot quy mô lớn, mở rộng năng lực điều trị ung thư và các bệnh lý phức tạp.

Đội ngũ chuyên gia phẫu thuật robot Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM trong ngày đưa vào hoạt động hệ thống robot Da Vinci Xi thứ hai Ảnh: BVCC

PGS.TS.BS Trần Quang Bính, Giám đốc Chuyên môn Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết đến nay Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã thực hiện hàng ngàn ca can thiệp, phẫu thuật có sự hỗ trợ của nhiều hệ thống robot, máy móc tối tân hiện đại. Tính riêng phẫu thuật với robot Da Vinci Xi thế hệ mới, Bệnh viện Tâm Anh đã thực hiện thành công gần 400 ca mổ đa chuyên khoa.

Robot Da Vinci Xi thứ hai được Bệnh viện Tâm Anh đưa vào hoạt động đầu tháng 6.2026, điều trị ung thư và các bệnh lý phức tạp Ảnh: BVCC

Trong số đó, các ca bệnh khó và phức tạp chiếm tỉ trọng lớn, cụ thể: khoảng 45% ca phẫu thuật điều trị bệnh ung thư phức tạp như ung thư phổi, gan, dạ dày, thực quản, đại trực tràng, thận, tuyến tiền liệt, tuyến ức, tử cung… 40% ca bệnh lý lành tính phức tạp; và 15% ca phẫu thuật kỹ thuật cao. Theo báo cáo tổng kết lâm sàng, tỷ lệ thành công của gần 400 ca đầu tiên đạt mức tối ưu, tỷ lệ mất máu tối thiểu (giảm hơn 70% so với mổ mở), rút ngắn thời gian nằm viện trung bình chỉ còn 3 - 5 ngày, giúp tiết kiệm chi phí hậu phẫu, người bệnh không cần đi ra nước ngoài điều trị công nghệ cao như trước đây.

Các bệnh nhân ung thư (tuyến tiền liệt, phổi, trực tràng, tử cung) hồi phục nhanh sau khi phẫu thuật bằng robot Da Vinci Xi tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM Ảnh: BVCC

Các hệ thống robot và thiết bị phẫu thuật hiện đại tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh được vận hành bởi đội ngũ chuyên gia đầu ngành, giàu kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực. Trong đó có PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên - là chuyên gia Việt Nam đầu tiên được hãng cấp quyền trực tiếp đào tạo kỹ thuật phẫu thuật robot tại nhiều quốc gia; PGS.TS.BS Vũ Hữu Vĩnh - chuyên gia ứng dụng robot Da Vinci Xi trong phẫu thuật lồng ngực; ThS.BS.CKII Chu Tấn Sĩ - Kỷ lục gia châu Á về phẫu thuật não, thần kinh bằng robot AI Modus V Synaptive; BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi - chuyên gia đầu tiên tại Việt Nam phẫu thuật phụ khoa bằng robot Da Vinci Xi thế hệ mới nhất; TS.BS Lê Văn Tuấn - chuyên gia đầu ngành tại Việt Nam, làm chủ công nghệ robot Cuvis-Joint chuyên thay khớp; TS.BS Đỗ Minh Hùng, TS.BS Nguyễn Hoàng Đức… đã thực hiện thành công hàng trăm ca phẫu thuật phức tạp với công nghệ hiện đại.

"Bình dân hóa" công nghệ triệu đô

Một trong những rào cản lớn nhất của phẫu thuật robot trên thế giới là chi phí đắt đỏ. Tại Singapore, một ca mổ tương tự có giá lên tới gần 60.000 USD, tại Malaysia là 20.000 USD và Thái Lan là 15.000 USD.

Tuy nhiên, tại Bệnh viện Tâm Anh, chi phí cho một ca đại phẫu robot chỉ dao động từ 130-210 triệu đồng (khoảng 5.000 - 8.000 USD, bằng khoảng 1/10 so với Singapore) với cùng tiêu chuẩn công nghệ và chuyên môn quốc tế. Đặc biệt hơn, năm 2026, nhiều kỹ thuật phẫu thuật robot tại Tâm Anh đã bắt đầu được bảo hiểm y tế (BHYT) hỗ trợ thanh toán một phần chi phí. Đây là nỗ lực rất lớn khi giúp "bình dân hóa" giá thành y tế công nghệ cao, mở ra cơ hội bình đẳng tiếp cận các thành tựu y học tiên tiến thế giới cho bệnh nhân Việt Nam ngay tại nước mình.

Không chỉ phục vụ người bệnh trong nước, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đang kiến tạo làn sóng "du lịch y tế ngược" khi ngày càng nhiều người nước ngoài đến khám, chữa bệnh, phẫu thuật công nghệ cao. Hiện nay, kiều bào và người nước ngoài về Việt Nam đăng ký phẫu thuật robot tại Tâm Anh chiếm gần 20% tổng số ca.

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đầu tư các "siêu máy" hiện đại hỗ trợ chẩn đoán chính xác, giúp lựa chọn phương pháp điều trị tối ưu, ít xâm lấn, hiệu quả Ảnh: BVCC

Bên cạnh robot Da Vinci Xi, trong lĩnh vực phẫu thuật thần kinh - sọ não - cột sống, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM ứng dụng robot AI Modus V Synaptive, đạt Kỷ lục châu Á và Kỷ lục Việt Nam về số ca phẫu thuật não, cột sống và tủy sống thành công nhiều nhất châu Á (hơn 200 ca trong giai đoạn 2023 - 2025, hiện đã đạt hơn 250 ca).

Tháng 4.2026, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tiếp tục tiên phong ứng dụng robot AI Cuvis-Joint thế hệ mới đầu tiên tại Việt Nam vào phẫu thuật thay khớp. Chỉ trong tháng đầu triển khai, robot đã hỗ trợ bác sĩ thực hiện thành công gần 100 ca thay khớp, người bệnh ít đau, nhanh hồi phục, đi lại sớm.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tiên phong đầu tư hệ sinh thái các robot phẫu thuật và can thiệp điều trị hiện đại, góp phần đưa y tế Việt Nam phát triển, vươn tầm khu vực Ảnh: BVCC

Việc đồng bộ hóa từ tầm soát, chẩn đoán hình ảnh đến phẫu thuật robot và các siêu máy giúp người bệnh Việt Nam được điều trị hiệu quả và an toàn cao, ngang tầm chất lượng thế giới.